Ani brexitem brexit neskončí. Bude pokračovat i po brexitu

První nebrexit: 29. března

Konec členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii po 46 letech byl stanoven na 29. březen 2019, 23 hodin britského času.

Mělo to být dva a třičtvrtě roku po referendu z června 2016, kdy voliči relativně těsnou většinou překvapivě hlasovali pro odchod. Cameronova vláda tehdy podala demisi a moci se ujal kabinet premiérky Theresy Mayové. Ten ale celou tu dobu nedokázal využít: 204 stránek dlouhou rozvodovou brexitovou dohodu (Withdrawal agreement) se mu povedlo s ostatními 27 členskými státy vyjednat, ale už ne prosadit ve vlastním parlamentu.

Na poslední chvíli, 20. března, požádala Mayová kolegy v EU o odklad do konce června. To bylo odmítnuto; dostala místo toho termín dřívější, vlastně hned dva.

Druhý nebrexit: 12. dubna / 22. května

Kdyby britský parlament schválil brexitovou dohodu, platilo by datum květnové, kdyby ne, pak dubnové.

Blíže to vysvětlovat už nemá smysl, protože ani tentokrát dohoda schválena nebyla a mimořádný summit EU se dva dny před kritickým datem rozhodl na žádost Londýna brexit odsunout znovu, tentokrát k 31. říjnu. Tedy na svátek mrtvých Halloween. Anebo k prvnímu dni následujícího měsíce, pokud Britové schválí dohodu. Ani to se ale nestane.

Hlavní překážka: „irská pojistka“

Dohoda o brexitu se zabývala mnoha tématy, tím, o němž se mluvilo nejvíc a na kterém se Británie zasekla, byla tzv. irská pojistka.

Irská pojistka protokol ve smlouvě mezi Británií a zbytkem EU pro dosažení hladkého brexitu

vznikl na základě požadavků britské vlády, která ho v prosinci 2018 odsouhlasila

měl zajistit, aby se na irsko-britskou hranici nevrátily hraniční kontroly, nezkomplikoval se pohyb zboží a napětí nevedlo k návratu sektářského násilí

britské Severní Irsko by zůstalo do určité míry součástí jednotného trhu EU a celní unie

Británie se obávala, že jde o „past“, která by mohla trvat neomezenou dobu, omezovala by obchodní politiku Spojeného království a především ohrožovala jeho územní integritu

Že to byla sama Británie, její vláda, která s návrhem toho, co se později na ostrovech stalo hlavním problémem, přišla, potvrdil v rozhovoru stálý představitel České republiky při EU (velvyslanec) Jakub Dürr.

„Rozhodně není pravda, jak se opakuje v britském parlamentu, že my jsme nalákali Británii do pasti. To řešení jsme vytvořili proto, že to Británie žádala. Sama ale nebyla schopna jeho parametry dodržet. Británie se nemusela ničemu přizpůsobit, to jsme naopak byli my.“

EU nehodlala připustit, aby se Irsko stalo obětí brexitu. Irská republika totiž členem Unie zůstává a ta nemá důvod, aby svého člena nehájila.

To byl jeden z momentů, kdy si Británie musela uvědomit, že jakmile se postaví na odpor spolku, jehož dosud byla členem, bude jakkoliv silné, ale osamoceně stojící 68milionové království ve srovnání s půlmiliardovou EU tahat za kratší konec provazu.

Nemůže se stát, aby ten, kdo odchází, dostal víc než ten, kdo zůstává, řekl Jakub Dürr a dodal, že Irsko obětováno nebude: „To se nikdy nestane. Princip jednoty, solidarity a stejného zacházení s členskými státy jsou naprosto zásadní věci a Komise a vyjednavači by jejich narušení nikdy nedovolili. (…) Navíc už víme, že když někomu po osmapadesáté ustoupíme, on stejně přijde s tím, že mu to zase nestačí. Irsko stoprocentně nebude obětí.“

Proč?

Co vlastně Brity k brexitu vedlo? Příčiny jsou dlouhodobé a v Deníku N se je pokusil odhalit například britský univerzitní profesor Dennis Smith, který je jako sociolog a historik vidí v dějinné perspektivě jako jeden z několika brexitů. Kořeny britské odlišnosti od kontinentu spatřuje už v britských dějinách od středověku po druhou světovou válku.

Na brexit současný podle něj bylo zaděláno od samého vstupu království do Unie v roce 1973, kdy se oslabená Británie v sílící Evropě vyrovnávala s ještě čerstvým koncem svého koloniálního impéria, a zejména pak v roce 1993, kdy skončil fiaskem vstup Británie do evropského směnného mechanismu (ERM), předchůdce společné měny.

„Od této zkušenosti s nuceným odchodem z ERM se odvíjí britské antievropanství,“ míní Smith. Brexit vidí jako součást souboje vlivů Wall Street a londýnské City versus Bruselu, Frankfurtu a Paříže.

A varuje, že „v té skutečné hře za tím vším jde o to, jestli je Evropa schopná vzdorovat mocnému přívalu čínského vlivu. Efektem brexitu ve spojení s Trumpem totiž bude oslabení klasického anglosaského modelu demokracie, na nějž dosud spoléháme. A to je nejvážnější ze všech vážných kolapsů, které v Evropě probíhají vlastně už od 90. let 19. století.“

Historie se možná zopakuje

Tvrdý brexit. Brexit bez dohody. Odchod Británie z EU bez toho, aby bylo jasné, co bude v jejích vztazích s půlmiliardovým trhem, který opouští, následovat. Riziko toho, že království v otázkách obchodu „spadne“ na „holá pravidla“ Světové obchodní organizace WTO, tedy, že bude s EU obchodovat podle základních mezinárodních pravidel jako kterákoliv jiná země světa, kterou s EU žádné dohody nepojí, jako třeba Paraguay.

Takový výsledek rozvodu hrozil průběžně celý rok 2019, protože britská vláda nejdřív Theresy Mayové a pak i Borise Johnsona sice s ostatními státy EU pravidla brexitu dojednala, ale nebyla je schopná prosadit ve vlastním parlamentu.

Množily se zprávy, a to i samotné britské vlády, o negativních důsledcích brexitu a chaosu v případě jeho nekontrolované tvrdé varianty. Ta asi nejznámější se jmenovala Operace strnad.

Země napříč EU přijímaly nouzové zákony, které je měly na následky případného tvrdého brexitu připravit. Včetně České republiky. Ta se zavázala jednat po přechodnou dobu s Brity, jako by byli stále občany EU. Pokud se království bude chovat stejně. Britský velvyslanec v Praze Nick Archer řekl, že opatření jeho země jsou ještě velkorysejší.

EU se začala chystat na situaci, že brexitová dohoda neprojde. „EU schválila skoro dvacet legislativních předpisů pro případ, že Britové odejdou bez dohody a nebudou nastavena žádná pravidla, na která můžete ‚spadnout‘,“ řekla Deníku N na jaře tehdejší hlavní česká „Madam brexit“, specialistka na ambasádě v Bruselu Alice Krutilová.

Základní pravidla WTO, kterými by se řídil obchod mezi Británií a EU, jsou jedna věc, „pak ale existují oblasti jako letectví,“ pokračovala Krutilová. V momentě, kdy by Británie přes noc „vypadla“ z pravidel Jednotného evropského nebe, „ani jedno jejich letadlo tady nepřistane a ani jedno naše neodletí na ostrovy“. K vyřešení problému bylo zapotřebí nouzové ujednání.

„Podobná situace je u silniční a železniční dopravy, u výzkumných programů Horizont i u výměnného studentského programu Erasmus. Proto jsme zase nachystali krizovou legislativu Erasmus+, která říká, že všechna ta děcka, která budou v momentě tvrdého brexitu v Británii nebo opačně, by mohla pokračovat ve studiu a mít nadále nárok na financování,“ vysvětlovala specialistka Krutilová.

The end of May at the end of May (Konec Mayové na konci máje)

Spory v britském parlamentu skutečně trvaly dál, na konci května už premiérka Mayová svůj marný boj s vlastní stranou vzdala a oznámila rezignaci.

Od června do července běžel vnitrostranický souboj o to, kdo se stane jejím nástupcem. Signálem toho, jak moc si konzervativci přejí dotáhnout brexit do konce i za cenu, že by byl „tvrdý“, bylo zvolení jeho nejvýraznějšího zastánce Borise Johnsona.

Ten se nastěhoval do sídla premiérů na adrese Downing Street 10 v červenci. A jeho slib byl jasný a jako by ani nic jiného neexistovalo: „uskutečníme brexit“ a „žádná jestli a žádná ale“.

I jemu se ale už tak slabá moc jeho menšinové vlády, kterou zdědil, začala rozpadat pod rukama. Jeho stranu opouštěli poslanci, až nebyla schopna v parlamentu prosadit nic ani s podporovateli vlády ze severoirské strany DUP. V Dolní sněmovně šel Johnson prakticky bezprecedentně od porážky k porážce.

Nicméně se mu podařilo nemožné: dojednat s EU určité úpravy dohod o brexitu. Obavy z irské pojistky nahradil slibem, že na irsko-britskou hranici se nevrátí kontroly, celníci ale budou ve vnitrozemí a v Irském moři.

Přesto poslanci ve Westminsteru nebyli schopni se usnést ani na brexitové dohodě, ale ani na žádném jiném řešení. A tak není divu, že se situace opakovala a přišel…

…třetí nebrexit: 31. října

Ani ke konci října nedokázala Británie dokončit svůj odchod z EU a premiéra Johnsona čekala potupná věc (jelikož do té doby tvrdil, že to v žádném případě neudělá), dopis EU se žádostí o nový odklad. Tak potupná, že se na důkaz své distance ani nepodepsal.

Situace dospěla k poslednímu možnému východisku: parlamentní strany se konečně shodly aspoň na vyhlášení předčasných voleb a přenechání rozhodnutí voličům.

Výsledek si ještě pamatujeme z posledních dní: drtivé vítězství konzervativců a Johnsona. A brexitu.

Tentokrát se, snad poprvé v roce 2019 zdá, že o brexitu je rozhodnuto. 31. leden 2020.

Už v pátek před Vánocemi nový britský parlament schválil v prvním čtení zákon o brexitu, který předchází schvalování brexitové dohody. Vláda říká, že vše se stihne do konce ledna schválit. Zákon mimo jiné zakazuje prodloužení konce přechodného období následující po brexitu. To však může věci dále zkomplikovat.

Budoucnost

Kde Británie nakonec skončí? Britské ostrovy se budou stále „plavit“ na moři nedaleko Calais, království nepřestane být součástí Evropy. Ale jde o to, jaké budou příští vztahy této „třetí země“, nečlena, s Evropskou unií.

Británie nevstoupila do schengenského systému zrušení kontrol na vnitřních hranicích (na rozdíl od nás), nepřijala euro (na rozdíl třeba od Slovenska). Byla ale součástí něčeho ještě daleko většího: jednotného trhu. Tedy obrovské ekonomiky. A celní unie.

S tím vším teď bude konec a záleží na tom, na jakých vztazích se s EU, nyní už zvnějšku, dohodne. A s čím bude všech 27 členských států souhlasit. A za jakých podmínek.

Není v zájmu Británie, a její politici to říkali před referendem o brexitu i po něm, zůstat od EU zcela izolovaná. Ale bude s ní smluvně propojená jako Norsko? Jako Kanada? Opět velvyslanec Dürr: „Při jednáních jsme Británii nabídli asi sedm různých typů integrace, které má Evropská unie dohodnuty s nečlenskými zeměmi:

Na nejvyšším stupni je Norsko,

pak Švýcarsko,

o něco volnější je dohoda o volném obchodu s Kanadou,

pak je režim spolupráce s Ukrajinou,

na konci je klasická celní unie EU – Turecko.

Málokdo si to už pamatuje, ale začátek jednání s těmito několika variantami vycházel z dohody Evropské rady z prosince 2017. A byla to Británie, která si ho doma začala komplikovat. Po celou dobu vyjednávání nebyla schopna žádný model vybrat ani upravit.

Proto jednání skončilo u oné dohody o brexitu s hybridním modelem irské pojistky. Irsko i my ostatní jsme byli kvůli evropskému vnitřnímu trhu ochotni ho přijmout. Británie i tento svůj jiný model sama pohřbila.“

Dürrova slova jsou už skoro rok stará, z ledna 2019. Ale platí dodnes. Británie stále neví, jaký nový vztah chce s EU navázat, a bude se muset rozhodnout. A to brzy. Čas běží a pokud britská politika nechce upadnout do dalšího stresu a transu jako v roce 2019, musí si pospíšit. Jestli jste si mysleli, že brexitem brexit skončí, pletli jste se. Brexit pokračuje i po brexitu.

Nová vyjednávání

V kalendáři na rok 2020 se skrývá nemilé překvapení, o kterém zainteresovaní dobře vědí, ale zatím se o něm moc nemluvilo.

Pro zajištění kontinuity a předejití problémům v mnoha oblastech života v Británii i na kontinentě bylo pro čas po brexitu dohodnuto přechodné období, kdy věci (kromě toho, že Londýn přijde o hlasovací práva, kterých se zbavil) víceméně zůstanou ještě stejné.

Jenže toto období bylo tentokrát ohraničeno pevným datem: 31. 12. 2020. Nikdo asi nepředvídal, že se Britové nebudou schopni usnést, co přesně chtějí, a hlavně, že se datum brexitu několikrát odsune.

A tak se stalo, že se datum brexitu, divoce se pohybující kalendářem směrem kupředu, až nebezpečně přiblížilo hranici přechodného období – a to na dohled pouhých 11 měsíců.

Jedenáct měsíců je doba, po kterou Spojené království už nebude členem EU, ale přechodně ho ještě bude vázat řada pravidel.

Je to doba, která byla určená také na to, aby londýnská vláda dojednala s Unií onen nový vztah, nové smlouvy, nová pravidla. Teď bude mít 11 měsíců na dohody, které obvykle trvají i dlouhé roky.

Příklady možných vztahů Británie s EU, ze kterých si zatím nedokázala vybrat, a jak vyhovují britským požadavkům:

Britský požadavek EU EHP (Norsko, Island, Lichtenštejsko) ESVO (Švýcarsko) Asociační dohoda (Ukrajina) Obchodní dohoda (Kanada) *) Celní unie (Turecko) Dvoustranné mezistátní dohody (např. Singapur) Neplatit příspěvky x x x Ano Ano Ano Ano Samostatná kontrola migrace x x x Ano Ano Ano Ano Bezcelní obchodování Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Žádná jurisdikce evr. soudů x x (příslušné soudy se řídí precedenty soudů EU) x (příslušné soudy se řídí precedenty soudů EU) x Ano Ano Ano Žádná pravidla EU x x x x Ano, ale zboží musí odpovídat pravidlům EU Ano, ale zboží musí odpovídat pravidlům EU Záleží na dohodě Dvoustranné obchodní dohody x Ano Ano Ano Ano x Ano Spolurozhodovat x x x x x x Ano

*) Dohoda s Kanadou (CETA) stále plně neplatí, funguje jen v prozatímním režimu. Její dojednání trvalo 7 let.

A pak je tu ten osmý možný model: čisté, surové, holé obchodní vztahy na základě pravidel Světové obchodní organizace WTO (to je jedna ze tří možností, kterou Britům před referendem 2016 nabídla Cameronova vláda). To by se ale Británie ocitla v horším postavení, než má většina světa.

Ze 135 členských zemí WTO, které nejsou v EU, s ní má totiž speciální obchodní vztahy dojednané 58 z nich (například Izrael má s Unií zónu volného obchodu) plus dalších 47 má preferenční přístup na trh EU (například Burkina Faso). Třicet nemá nic (například Belize). Chce Británie patřit mezi ně? To nedává smysl.

Co takový vztah podle pravidel WTO znamená? Jednoduše: obchodní tarify. Například: na auta vyvážená/dovážená přes kanál La Manche (nebo Irské moře) dnes uvnitř EU není tarif žádný. Pravidla WTO auto zdraží o tarif 10 %. Zemědělské výrobky dnes mezi ostrovy a kontinentem putují bez tarifu. WTO má třeba u mléčných výrobků tarif přes 35 %.

„Jako insider vidím, kolik času a peněz všichni dáváme na to, abychom zamezili nejhoršímu. Když to řeknu anglicky, brexit je „lose–lose“ (prohra na obou stranách, pozn. red.) a všichni to tady cítíme. Je z toho hořkost, lítost, odchází partner, za podivných okolností.“ Stálý představitel ČR při EU (velvyslanec) Jakub Dürr

Dočkáme se odkladu i po brexitu?

Ano, existuje možnost dalšího odkladu. Tentokrát odkladu konce přechodného období. I o tento odklad může Británie EU požádat, tak jako opakovaně požádala o odklad brexitu. Může požádat do konce června – bude na to mít pět měsíců…

Podle českého premiéra Babiše „je možné (ze strany Británie) požádat do konce června 2020 o prodloužení té přechodné doby, ale to si, myslím, nikdo nepřeje. Všichni se budou snažit, abychom do konce roku 2020 měli na stolech návrh dohody“.

Jenže v tom je právě problém: nestačí doufat, že ve 2. pololetí příštího roku, kdy už prodloužit přechodné období nebude možné, se opravdu všechno podaří nakrásně dojednat. Návrh totiž nestačí, ten budou členské země měsíce schvalovat. S koncem roku 2020 se tedy můžeme ocitnout tam, kde už jsme byli. V roce 2019.

A ve tvrdém „postbrexitu“, bez dohody.