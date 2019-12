Zelené, nikoliv uprchlické Německo: migraci jako hybatele politiky v roce 2019 vystřídalo klima

Bylo to velké překvapení, když se 26. května objevily po šesté hodině večer na obrazovkách první předběžné výsledky německých voleb do Evropského parlamentu. Bylo to nejprve vizuální překvapení. Zelený sloupec vystřelil vysoko a v tu chvíli nikdo nepotřeboval znát přesné číslo pod ním, aby pochopil, že Strana zelených dosáhla v těchto volbách historického úspěchu.

Nakonec získala 20,5 procenta, čímž se jí podařilo zdvojnásobit počet voličů. Přestože se umístila na druhém místě s odstupem osmi bodů za vítěznými křesťanskými demokraty z CDU, stala se jednoznačným fenoménem těchto voleb. CDU totiž voliče ztratila.

Volební lídryně Zelených Ska Kellerová označila výsledky voleb za „senzační“. „Pro nás je to úkol a zodpovědnost, abychom ty věci uskutečnili – zejména v oblasti ochrany klimatu,“ řekla německým médiím o volební noci. Byla to právě ochrana klimatu, na co Zelení vsadili a co jim přineslo tak zásadní volební úspěch.

Onoho večera nikdo netušil, jak moc se německá politika a s ní i veřejná debata v následujících měsících promění. Volby do Evropského parlamentu sice nejsou pro domácí mocenské poměry natolik zásadní. Ukazují ale náladu voličů, která se později s předvídatelnou setrvačností promítne do národních i zemských voleb.

Německá společnost v roce 2019 opustila téma, které určovalo veřejnou diskusi poslední čtyři roky: migrace. Politické strany, které na ni ve volebních kampaních sázely, si uvědomily, že migrace ve všech svých aspektech, jako jsou bezpečnost, terorismus a integrace, už na většinu voličů přestala působit.

Pochopitelně tato témata nezmizela z veřejného prostoru, protože Německo se bude s následky migrační krize z roku 2015 vypořádávat i v následujících letech. Migrace ale ztratila ve vnímání občanů onu naléhavost, kterou ještě nedávno měla.

Příchozích ubylo, i tajné služby jsou aktivnější

Je to dáno tím, že počty uprchlíků přicházejících do Německa poslední léta klesají a dnes se pohybují na úrovni, na kterou je Německo zvyklé kupříkladu už z 90. let.

Také bezpečnostní složky spolkové republiky účinněji monitorují islamistickou scénu a dokážou včasným zatýkáním podezřelých osob eliminovat potenciální nebezpečí. Útoky zradikalizovaných uprchlíků a žadatelů o azyl z roku 2016, které se staly v létě ve Würzburgu, Ansbachu a na konci roku na vánočním trhu v Berlíně a které znejisťovaly německou veřejnost, se neopakují. Kriminalita spojená s uprchlíky samozřejmě z policejních statistik jako fenomén nemizí, ale přestala mít děsivý účinek.

Květnové eurovolby a překvapivě výrazný úspěch Zelených ukázaly, že lidé v Německu vnímají hrozby spojené s klimatickými změnami jako důležité. Otázky klimatu zajímají zejména mladou generaci. Dokážou ji mobilizovat a také zásadní měrou politizovat. Během krátké doby se napříč celým Německem pravidelně účastní pátečních klimatických demonstrací Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) kolem třiceti tisíc školáků.

Jak velkou sílu toto klimatické hnutí mladých představuje, se projevilo už těsně před zmíněnými květnovými eurovolbami. Německý sedmadvacetiletý influencer Rezo zveřejnil na svém youtubovém kanálu téměř hodinové video, ve kterém kriticky rozebral klimatickou politiku vládní strany CDU. Konfrontoval vládní prohlášení s jejími skutečnými kroky. Během několika dnů zhlédly jeho video miliony diváků, což bylo výrazně více, než je průměrná sledovanost Rezových videí.

Vedení CDU, která eurovolby v Německu sice vyhrála, ale ztratila přitom hodně voličů, dokonce dávalo vinu za tento ne příliš dobrý výsledek internetové kampani vedené proti křesťanským demokratům.

Proměna Zelených z devítiprocentní partaje v roce 2017 na stranu, kterou volí více než 20 procent Němců, nenastala v květnu letošního roku. Když se zkraje loňského roku ujal vedení strany tandem Robert Habeck a Annalena Bärbocková, dali Zeleným novou dynamiku. Vsadili na realismus, utlumili radikalitu zelených postojů a otevřeli se více středovým voličům, kterým na kvalitě životního prostředí záleží.

Byla to strategie, která se začala záhy vyplácet.

Už v říjnu 2018 uspěli Zelení v nejkonzervativnější spolkové zemi Německa, v Bavorsku, kde v zemských volbách se ziskem 17,6 % dosáhli historického výsledku a stali se druhou nejsilnější stranou. Podařilo se jim odlákat voliče vítězné CSU i sociálních demokratů. Obě strany ztratily ve srovnání s předcházejícími volbami každá přes deset procent.

Úspěch Zelených, jak ostatně letos ukázaly výsledky eurovoleb, se přenesl už i na celoněmeckou úroveň. V průzkumech mají tradičně přes dvacet procent, což z nich teoreticky dělá druhou nejsilnější stranu.

Jeden z prosincových průzkumů volebních preferencí v Německu, Emnid, ve tweetu Europe elects: Zelení (zcela vpravo) podle něj mají podporu 20 % voličů, a jsou tak druhou nejpopulárnější stranou po CDU/CSU.

Na tak výrazný nástup Zelených začaly reagovat nejprve vládní strany křesťanských a sociálních demokratů. Ochrana klimatu je „přesně ten bod, kde začneme věci dohánět“, řekla na konci května šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Předseda bavorské CSU Markus Söder to shrnul následovně: „V tématech klimatických změn a ochrany klimatu musíme více přidat a předložit výsledky.“

Generální tajemník sociálních demokratů Lars Klingbeil dal plánované větší angažmá SPD v ochraně klimatu do přímé souvislosti se „znovuzískáním důvěry“ voličů. Od léta se proto v prohlášeních německých vládních politiků skloňovalo stále znovu slovo klima.

Německá vláda se neprobudila až letos v květnu, aby zjistila, že tu existuje jakási klimatická agenda. Angelu Merkelovou coby kancléřku doprovází prakticky po celou dobu jejího úřadování.

Klimatická kancléřka

Když Merkelová krátce po havárii japonské atomové elektrárny Fukušima v roce 2011 se svým kabinetem rozhodla, že Německo do roku 2022 odpojí veškeré své jaderné elektrárny a bude více investovat do obnovitelných zdrojů, vysloužila si neoficiální titul „klimatické kancléřky“.

Německo se mělo za jejího vládnutí stát pionýrskou zemí, které se podaří transformovat její energetický mix ve prospěch obnovitelných zdrojů. Stanovilo si ambiciózní krátkodobé klimatické cíle. Do roku 2020 se zavázalo zredukovat emise skleníkových plynů o 40 procent oproti stavu z roku 1990.

Očekávání, která kabinety Angely Merkelové vzbudily, se ale zcela nenaplňují. Energie z obnovitelných zdrojů v roce 2018 tvořila 40 procent německého energetického mixu. Jejich rozvoj a další výstavbu zejména větrných parků brzdí dlouhodobě pomalu vznikající přenosová soustava ze severu, kde energie vzniká, na jih, kde ji německý průmysl potřebuje.

Hnědouhelné elektrárny, jak rozhodla současná vláda Angely Merkelové i s ohledem na 20 tisíc pracovních míst, zůstanou v Německu v provozu maximálně do roku 2038. Přitom právě spalované hnědé uhlí se na emitovaných skleníkových plynech podílí nejvíce.

I proto je také jisté, jak vyplývá z vládní zprávy o ochraně klimatu, že Německo národní klimatické cíle do roku 2020 o osm procentních bodů nesplní.

Neklimatická kancléřka

Angele Merkelové se už klimatická kancléřka neříká, protože bilance jejích uplynulých osmi let v úřadu v této oblasti tolik přesvědčivé výsledky nepřináší. Nicméně její kabinet se od léta pokouší opět klima uchopit jako vlastní téma.

Na konci září, po téměř dvacetihodinovém vyjednávacím koaličním maratonu, představili šéfové stran spolu s kancléřkou Merkelovou soubor klimatických opatření, s nimiž by Německo mělo do roku 2030 snížit emise o 55 procent oproti roku 1990. Opatření počítají se zpoplatněním oxidu uhličitého, zdražením fosilních paliv, vlastním národním trhem s emisními povolenkami, zdražením letecké dopravy a podporou železnice.

Když kancléřka Angela Merkelová vládní dohodu v Berlíně onoho zářijového pátku představovala, demonstrovalo v německé metropoli téměř 270 tisíc lidí za lepší životní prostředí. V dalších německých městech to pak byly další desetitisíce.

Kancléřka se v projevu navíc přímo odkazovala na aktivistku Gretu Thunbergovou. „Jestli mě něco ohromuje, a to říkám jako přírodovědkyně, pak je to, co říká Greta Thunbergová: ‚Unite behind the science (sjednoťte se za vědou).‘“

Klimatičtí aktivisté i odborná veřejnost kritizují vládní opatření jako nedostatečná. Tlak na vládu ze strany německé veřejnosti, která na ochranu klimatu slyší, tudíž zůstává. Znamená to, že klimatická hnutí se v Německu stala relevantní silou, která má prokazatelný vliv na politiku a která ji tematicky přeformátovala.

Že migrace už nedominuje německé politice, není příliš v zájmu pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD), která se od roku 2015 profilovala právě jako protiimigrační a protiislámská strana. Uprchlickou krizi považoval tehdejší šéf AfD Alexander Gauland doslova za dar, který stranu zachránil před bezvýznamností. Nebýt této krize, AfD by se v roce 2017 do spolkového parlamentu s vekou pravděpodobností nedostala.

AfD se nadále drží migrace jako svého tématu, na které primárně loví voliče. Letos to potvrdila hned během tří zemských voleb, v Sasku, Braniborsku a Durynsku.

Ovšem ani AfD si nemůže dovolit ignorovat sílící klimatické hnutí, a proto oslovuje případné sympatizanty mezi těmi, komu ochrana klimatu vůbec nic neříká nebo kdo ji z ideologických důvodů nevěří.

AfD programově rozporuje vědecká zjištění, že klimatické změny způsobil svým přičiněním člověk. AfD se také hlásí k naftovým motorům a prohlašuje se za ochránce německého autoprůmyslu a inženýrství. Přestože samotné německé automobilky po aféře s manipulovanými emisemi právě u naftových motorů vidí svou budoucnost v elektromobilitě. AfD je mimo jiné i proti větrným elektrárnám, které znepříjemňují život těm, kdo bydlí v jejich blízkosti. AfD tedy není jen antiimigrační stranou, ale i „antiklimatickou“.

Pohled do politického kalendáře na příští rok ukazuje, že rok 2020 by měl být v Německu klidný. Spolkovou republiku nečekají žádné celostátní ani zemské volby. Nicméně i následující rok bude německé politice s velkou pravděpodobností udávat tempo stále ochrana klimatu. Spolková vláda musí nejprve přetvořit svá klimatická opatření v konkrétní zákony.

O klimatu se tudíž bude v Bundestagu mluvit velmi často. Ale nejen tam. Je tu totiž generace mladých Němců, kteří se v uplynulém roce kvůli ochraně klimatu zaktivizovali a kteří úspěšně vyvíjejí tlak na politické elity.