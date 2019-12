I péče o umírající děti je jejich práce: Boj už není cesta, nastává čas smíření. S nemocí i s koncem, říkají

„Když před umírajícím jeho blízcí tají realitu, aby ho ochránili, udrželi v naději, může se člověk nakonec cítit zrazený, oklamaný a osamělý, i když to jeho lidé myslí dobře,“ říká Katarína Vlčková, lékařka z mobilního hospicu Cesta domů.

„A pokud se umírající nedozví, že jeho čas se brzo naplní, nemá šanci si přát nebo udělat věci, které by udělal, kdyby realitu znal. S dětmi je to trochu jiné, ale ze zkušenosti vím, že ani jim není dobré lhát. Naopak bývá šťastnější volba komunikovat co nejotevřeněji,“ dodává lékařka a zároveň zakladatelka nadace Zlatá rybka, která plní přání těžce nemocným dětem. Někdy i v terminálním stadiu nemoci. „Nemá to být přání poslední, ale přání, které je součástí dlouhodobé léčby. Čím dřív je vysloveno a čím dřív může být splněno, tím líp. Mnozí naši ‚snílci‘, jak jim říkáme, se vyléčí. Ale mnozí ne. Rybka už plnila přání i dětem, kterým zbývaly týdny i dny života,“ přibližuje.

Bez slz to bývá tragičtější

Dítě by svým přáním mělo vyjádřit, co mu přináší radost, co mu udělá dobře, co jej motivuje.

„Přání a jeho splnění byl mělo být zdrojem pomoci ve stonání. Má to být něco pro radost, pohodu, dobrou náladu. Může to být zážitek, setkání, ale i materiální přání. Můžou si přát něco pro někoho jiného. Rybka plní jen jedno přání,“ bere si slovo ředitelka nadace Karin Pospíšilová.

Ta je s dětmi v bezprostředním kontaktu. Popisuje, jak rozdílná je atmosféra v rodinách, kde se komunikuje o nemoci i smrti otevřeně a kde děti dostávají odpovědi na své otázky a kde se jim nelže, a naopak.

„V prostředí, kde se s dětmi mluvilo i o té alternativě, že se ‚zázrak‘ nestane, léčba nezabere nebo žádná další léčba už neexistuje nebo není možná, to bylo vždycky paradoxně krásné,“ říká Karin. „Chvíle, kdy dítě přemýšlelo o přání, kdy je vyslovilo… a když se plnilo. Bylo to velmi cenné, pro všechny, pro dítě, pro celou rodinu i pro nás, i když se to neobejde bez slz.“

Ptát se dítěte na největší přání, když největší přání jeho a celé rodiny je, aby se uzdravilo, je těžké. Jenže tohle přání neumí splnit ani pohádková zlatá rybka.

Nakonec jsou všichni sami

Karin Pospíšilová vzpomíná na osmnáctiletého kluka, kterému zbývaly týdny života. „Celé setkání kvůli svému přání si sám zaranžoval, chtěl, aby u toho byla maminka. Vzal si slovo a mluvil o tom, že má krásný život a krásnou rodinu, všechno, co je pro něj důležité. Loučil se. Všem nám tekly slzy. Díval se na maminku a říkal, že když kdysi četl Seifertovu báseň Maminka, šklebil se, jaká je to blbost… Dneska má prý chuť připsat další sloky,“ vypráví Karin a hlas jí přeskakuje dojetím.

Přál si rojáček. Bedýnku z překližky za pět stovek, na včely. Dostal ho a předal ho své sestře, předal jí starost o své včely.

Zemřel. Sestra se o včely dál stará.

„Otevřenost je těžká, ale ze své zkušenosti můžu říct, že to dopadne dobře. Všichni jsou v té situaci parťáci. I ve smutku.“

Kde otevřenost není, kde se skutečnost tají, bývá podle ní dítě vlastně samo. I když je obklopeno rodinou. „Atmosféra, kdy se o některých věcech nemluví, je dusivá. A dá se vycítit, že něco nehraje. V takovém prostředí dítě ani nevznese otázku, protože cítí, že rodiče by odpověď neunesli.“ Rodiče chrání před realitou dítě, dítě chrání před svými pocity své rodiče. Ale nakonec jsou v tom všichni sami.

„Nesoudím, jen popisuji svoji zkušenost. Je to volba každého. Pokud se naoko pořád ‚bojuje‘ a popírá se neodvratný konec, možná netečou slzy, ale ve skutečnosti to může být tragičtější,“ dodává.

I v hospici se respektuje přání rodiny, pokud si nemocný o prognóze a umírání nepřeje mluvit, tyto otázky neotvírají. „Ale když se dětský či dospělý pacient zeptá, nelžeme,“ dodává Katarína Vlčková.

Zlatá rybka

Plní přání dětem s diagnózou nevyléčitelného, život ohrožujícího onemocnění nebo onemocnění, které může život dítěte výrazně zkrátit, ale zdaleka nejde jen o děti, které umírají. Plní přání dětem s diagnózou nevyléčitelného, život ohrožujícího onemocnění nebo onemocnění, které může život dítěte výrazně zkrátit, ale zdaleka nejde jen o děti, které umírají. Děti si mohou přát materiální dárky. „Měli jsme holčičku, která si přála nový šatník, jiná chtěla nově udělat pokojíček,“ vypočítává Karin Pospíšilová. Časté jsou cesty za zážitky. Disneyland, Legoland, dovolená u moře. Nebo setkání s celebritou, s oblíbeným zpěvákem nebo sportovcem. „Máme se známými osobnostmi moc hezkou zkušenost, bývají velmi vstřícní a hodní, dají dětem kolikrát ještě další dárek a někdy s nimi navážou vztah.“ Nehoní si na fotkách s dětmi svoje lajky? „Podmínkou je, že fotky nesmí zveřejnit, nikde to sami prezentovat. Pokud tu fotku chce dát na Facebook dítě, samozřejmě může, ale nikdy ne celebrita, nesmí to být selfpromo. Spousta rodin i říká, že by se nepřihlásily, kdyby podmínka byla, že budou muset být někde na billboardu. Soukromí je cenná komodita,“ vysvětluje Karin Pospíšilová. Zlatou rybku založila Katarína Vlčková se svým manželem Ondřejem Vlčkem (CEO firmy Avast), kompletně ji jako mecenáši financují, další dárce odmítají a přesměrovávají na jiné projekty.

Smutek proměněný v lásku

„V naší společnosti považujeme za dobrou emoci jen radost, ale každá emoce něco důležitého nese, má svůj význam. Může to být vztek, ale taky smutek, který ukazuje, že máme druhého rádi, že nás ta ztráta bolí, že nám na něm záleží,“ míní Karin. Když je smutek před dítětem ventilovaný, dítě z něj čerpá. „Všichni jsou smutní, ale proto, že ho mají rádi. Smutek, ten nepřítel a strašák, se mění ve zdroj. V lásku.“

Podobného názoru je i expertka na dětskou paliativní péči Mahulena Exnerová, primářka pediatrie v nemocnici v Hořovicích, kde bylo jejím přičiněním v loňském roce otevřeno speciální oddělení Dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče (DIOP) pro děti. Je také pět let externí dětskou lékařkou Cesty domů.

„Jak moc být otevřený, je nejčastější otázka. Za sebe odpovídám, že jednoznačně ano! Tedy tam, kde to jde, kde nemoc nebo postižení komunikaci vůbec dovoluje. Netajit skutečnost, komunikovat otevřeně, jak dítě dovolí. I s těmi, kterých se to přímo týká. Děti si umí velmi dobře řídit dávkování informací, umí se ptát, ale umí dát najevo i: Stop, tohle už vědět nechci.“

Důležité podle ní je vytvořit důvěru mezi zdravotníky, rodinou a dítětem. Když se dítě zeptá, má dostat pravdivou odpověď.

„S ‚mými‘ dětmi, tedy pacienty na našem oddělení, kteří mají neurodegenerativní nebo jiné vážné onemocnění, jež výrazně omezuje nebo znemožňuje komunikaci, si bohužel moc nepopovídám, tam je mi partnerem rodina. Ale ty děti mají sourozence, s nimi musíme mluvit taky, vždyť se pět let starali o brášku… a bráškův stav se tak zhoršil, že odchází… Musí mít prostor se s tím smířit, rozloučit se.“

Z čeho máš strach?

Na co se děti ptají? „Je to různé. Malé dítě, které se ptá na smrt, mohou zajímat jen ‚technické‘ detaily, tedy co se stane s mrtvým tělem, jak se může dospělý člověk vejít do urny. Malé děti nezajímá filozofický přesah. Když je dítě vážně nemocné a otevřeně se s ním komunikujeme, odpovídáme někdy na otázky otázkou. Když se ptá, jestli to bude bolet, zeptám se, proč se ptá, čeho se bojí? Pomáhá nám v to v péči, můžeme s ním probírat i to, co všechno můžeme udělat, aby ho to nebolelo. Co tě trápí? Z čeho máš strach? Snažíme se strach a trápení eliminovat.“

Ve Zlaté rybce také odmítají dětem lhát. „Měli jsme případ, kdy holčička chtěla jet do Disneylandu, ale zdravotní stav se zhoršil, měla recidivu, bylo jasné, že tam už jet nemůže. Přání bylo sepsané. Maminka ale nechtěla s dcerou mluvit o tom, že její nemoc se vrátila a že to není dobré. Mluvily jsme spolu po telefonu. Prý s dcerkou mluví o tom, jaké to bude, až bude v tom Disneylandu. Snažila jsem se jí říct, že když není možné tohle přání splnit, mohla by mít jiné přání. Ale maminka to odmítla, prý by se tím přiznalo, že je to špatný a že jí neříkají pravdu,“ vypráví Karin.

Dlouho situaci s maminkou rozebírala, ale ta si stála za svým. „Vysvětlila jsem jí, že my holčičce lhát nebudeme. Nakonec náš hovor vyústil v závěr, že Disneyland může být metafora. Jednou na jaře už bude všechno dobrý, nic holčičku nebude bolet, pojede do Disneylandu…“

Zaplavat si v Severním moři

Děti si prý i prostřednictvím svých přání někdy testují, jak na tom jsou.

Karin vypráví o dívce, velmi nemocné, v terminálním stadiu rakoviny, všechny možnosti se vyčerpaly. Jejím přáním bylo plavat v Severním moři, jenže její stav nic takového nedovoloval.

„Vysvětlovali jsme jí, že její přání není možné splnit. Ona na něm ale trvala. ‚Říkali jste mi, že splníte moje největší přání. A moje největší přání je plavat v Severním moři.‘ Stála si za svým, napíše Rybce tohle přání. Zdráhali jsme se, ale nakonec jsme uznali, že je to její přání a má na něj právo. Přání napsala. A ráno poté zemřela,“ odmlčí se Karin. „Možná pro ni bylo nejdůležitější, že si ustála svoje přání. Svoje poslední velký přání.“

Jiná dívka si přála cestu do Ameriky. „Zbývalo jí pár týdnů… Museli jsme jí říct, že podle paní doktorky není schopná jet do Ameriky. A ona nám po chvíli řekla, že to věděla. Přání vlastně ‚přepálila‘ záměrně, aby si jasně definovala svoje hranice. ‚Ulevilo se mi, když jste řekli, že ne. Jsem moc unavená, nechci nikam jet,‘ řekla. Vyslovila tedy jiné přání, které jí pak přineslo radost, úlevu a provázelo ji až do konce.“

Bojuj! To dáš. Nebo taky ne

Všechny tři ženy se často setkávají s tématem „bojování“. To když nemocní a jejich blízcí čelí apelům okolí: „Bojuj. Nesmíš to vzdát.“

„Rodiče jsou okolím tlačení do pocitu, že nesmí přestat bojovat, znamenalo by to, že se vzdávají. Jenže někdy nastane chvíle, kdy není s čím bojovat, kdy boj není cesta, kdy nastává spíš čas smíření. S nemocí i s blížícím se koncem,“ vysvětluje Katarína Vlčková. Čelit takovému povzbuzování pak může být zraňující.

„V nemoci někdy nastává chvíle, kdy je dobré přesměrovat ‚boj‘ na přijetí,“ dodává.

Co má tedy člověk, který chce vyjádřit účast, pochopení, povzbuzení, nemocným a jejich rodinám, říct nebo napsat, když se v takové situaci ocitne?

„Je lepší chvilku se zamyslet než hned něco plácnout. Univerzální věta neexistuje. Možná zkusit otázku: ‚Mohla bych nějak pomoct? Co pro tebe můžu udělat?‘“ přemýšlí Katarína Vlčková. „A větou ‚Myslím na tebe, myslím na vás‘ asi taky neublížíte, i když jsou situace, kdy může i to vyznít nevhodně.“

Když trumf v rukávu nemáme

„Je skvělé, když jako lékař můžete pomoct, když se pacient uzdraví, ale je důležité nepřicházet s prázdnou, i když už ‚uzdravovací‘ medicína prostředky nemá,“ zdůrazňuje Mahulena Exnerová. „Moc rádi bychom vám a vašemu dítěti dali to, po čem toužíte nejvíc, uzdravení, ale tenhle trumf v rukávu nemáme. Pojďme se tedy bavit o tom, co můžeme udělat dál, aby se vašemu dítěti i vám všem líp žilo… do konce.“

U nevyléčitelných, degenerativních nebo některých forem onkologických onemocnění (v Česku se však více než 80 procent dětských onkologických pacientů uzdraví) nutně nastane čas, kdy se v kurativní medicíně dosáhne limitů. Pak nastupuje medicína paliativní. „Pro rodiče takto nemocných dětí nastává čas, kdy se postupně přestávají upínat k léčbě, ale začnou se soustředit na život a jeho kvalitu, byť už se život jejich dítěte krátí. Tak to bohužel je,“ doplňuje Karin Pospíšilová.

Vzpomíná na patnáctiletého chlapce, se kterým jeho maminka mluvila velmi otevřeně o jeho nemoci. „Už byl trvale na ventilátoru, ale chtěl se podívat do New Yorku. Osm hodin cesty letadlem? S ventilátorem? Na první poslech nesplnitelné přání. Vždyť tu cestu nemusí přežít… Ale bylo to jeho přání a maminka se rozhodla, že mu pomůže jeho přání splnit. Byl to moment, kdy sama přijala budoucnost svého syna jako fakt. Dovolila mu splnit si sen, i když věděla, že během plnění svého snu možná zemře. Ale soustředili se na život. ‚Honzíku, my víme, jak to je, že jo?‘ ‚Ano, mami, ale pojedeme, viď?‘“ A jeli.

***

Mahulena Exnerová Po absolutoriu 2. LF UK v Praze a nastoupila v roce 1997 jako pediatr na JIP Kliniky dětské chirurgie FN Motol, od roku 2015 je primářkou Dětského oddělení Nemocnice Hořovice. Od roku 2014 pracuje jako externí pediatrička v mobilním hospici Cesta domů. Postupně složila atestace v oboru pediatrie, intenzivní medicína a v roce 2017 v oboru paliativní medicína. Je členkou výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a od roku 2015 vede Sekci dětské paliativní péče. Pravidelně přednáší a publikuje, věnuje se výuce mediků na 1. LF UK.

Katarína Vlčková

Už během studií medicíny se rozhodla pro specializaci na paliativní léčbu. Po rodičovské nastoupila do Cesty domů, kde pracuje od roku 2013. Už během studií medicíny se rozhodla pro specializaci na paliativní léčbu. Po rodičovské nastoupila do Cesty domů, kde pracuje od roku 2013. „Spoustě lidí připadá, že moje práce musí být deprimující, ale ona není. Je smutná, ale také naplňující. Pacienti i jejich rodiny mi hodně dávají. Neděláme vítěznou medicínu, neuzdravujeme, ale můžeme pomoct udělat odchod klidný, bez trápení a smířlivý. Baví mě vnitřní krása našich klientů, mám je ráda. Nezáleží na tom, jací v životě byli, jestli kradli, jestli byli věrní, jestli žili čestně nebo jaké mají na kontě hříchy. Jako když oloupete cibuli a zůstane vám jen to jádro, nejitenzivnější podstata. V závěru života se setkáváme s pokorou, smířením. A láskou,“ říká Katarína, ale pro kontext doplňuje, že „její“ umírající nejsou relevantním vzorkem populace. „Do Cesty domů přicházejí rodiny, které se o své blízké starají, chtějí s nimi být, většinou mají krásný vztahy. Je to trochu jiné, než když jsem byla kvůli atestaci na stážích v nemocnicích, obecně vzato realita tak růžová není.“.