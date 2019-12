A na každém kroku poslové říše pekel… Dan Bárta o lovu brouků v džungli, o kráse vážek i hluboké beznaději

„Vyměnit kariéru nadprůměrného zpěváka za kariéru podprůměrného vědce? To jsem si měl rozmyslet dřív,“ směje se Dan Bárta, když odpovídá na otázku, proč nepokračuje ve studiu ekologie doktorátem. Když před několika desítkami let začal fotit vážky, netušil, že se s z něj stane i respektovaný entomolog. Ale netušil taky, jakým tempem budou druhy z přírody mizet. Jeho vyprávění o lovu mantichor v temné džungli je uhrančivé, líčení úprku před krokodýlem dramatické, popis chlazení vážek v ledničce vtipné a vyjádření beznaděje z důsledků dramatické proměny krajiny naléhavé. A co by mohl marketér Marek Prchal udělat pro záchranu klopušky?

Nedávno proběhl některými médii článek o druhu vážek, jehož samice předstírá smrt, aby předešla opakovaným pokusům o páření, které je pro ni bolestivé. Zaujalo vás to?

Mno, nevím, je to spíš žurnalisticky přitažlivý titulek, který je asi lepší brát s rezervou. I u nás se samice některých druhů šídel celkem běžně snaží uniknout páření, například tím, že se po prudkém nízkém přímém letu zaboří mezi stébla, kde znehybní, aby unikly pozornosti samců, ale podle všeho ne proto, že by pro ně bylo páření bolestivé, ale proto, aby měly klid na vyhledání vhodného místa pro kladení vajíček a na kladení samo, což stojí spoustu času a úsilí. Využívají například doby, kdy je pod mrakem, protože to jsou aktivity samců výrazně nižší, a tak.

Baví vás zkoumat chování vážek?

Nejsem etolog. Samozřejmě že jsem byl svědkem řady situací – namlouvacích rituálů, soubojů o teritorium… Když to vidíte naživo v přírodě, máte pocit, že se účastníte něčeho výjimečného. Fotit se to moc nedá, ale je krásný se dívat. Jen tak. Vidíte akční projev života, který jde úplně mimo vás. Kdybych nebyl, nežil, neexistoval, bude se to dít i tak. Nejsem tam potřeba…

Ale na chování expert nejsem. Mám rád samu podobu vážek, množství variací na jeden tělní plán. A vzrušují mě málo pravděpodobná setkání. Zvířata, která vidím poprvé. Atraktivní, velké nebo vzácně se vyskytující kusy. Vážky, které žijí skrytě. Děvčata – tedy vážky – se musí trochu posnažit, aby mě zaujala (směje se).

Prý vážky chladíte v lednici, abyste je mohl fotit.

Fotka jednotlivce, většinou v jeho přirozeném prostředí, to je jiná disciplína, ale ledničku používáme, abychom je mohli skenovat, tedy pořídit jejich typizované zobrazení: shora a z boku, kvůli celkovému vzhledu a aby byly vidět určovací znaky. Do atlasu. Sken je zobrazení druhu, takový průměr i ideál – jako když v biologii pro 5. ročník máte vyobrazení univerzálního muže a ženy. Když vážky skenujeme, potřebujeme je zpomalit, zneaktivnit, což se dělá zchlazením, takže…

Berete si na ně do tropů ledničku?

Jde-li to, ano. Nasbíráme vážky a uděláme jim chladnější noc. Ony zkřehnou, ale nic se jim nestane, jen jsou zpomalené, nemrskají sebou. Můžeme je narovnat, uhladit, otočit… Skener a komp si s sebou vozíme taky. Jen kolem toho zvířete uděláme takovou ohrádku z poretenu, zatížíme ho přes křídla sklíčky, naskenujeme, uložíme data… Jakmile se pak zvíře zase ohřeje, většinou uletí. Šetrná a funkční metoda.

S pícháním špendlíků do brouků a tvorbou sbírek jste skončil v šesté třídě?

Občas do něčeho špendlík píchnu, ale vzácně. Mám krabičku, kde mám asi sedm zvířat.

A čím se takové zvíře do vaší sbírky kvalifikuje?

Musí mít štěstí! Ale vážně. Modelový příklad. Byli jsme na expedici v Mosambiku. A u jedné řeky jsme našli starý povalený kmen, kde bylo plno vyleťáků, tedy otvorů, ze kterých vylétá čerstvě vylíhlý hmyz. V některých otvorech byla zvířata na půli cesty ven. Mrtvá. Čerstvě mrtvá…

Co se tam stalo?

Interpretovali jsme to tak, že když chtěla ještě vlhká, čerstvě vykuklená zvířata ven, přišla nějaká prudká změna počasí. Silný vítr, studený déšť, který je v tu nejzranitelnější chvíli zastavil. Odehrálo se to v noci, ráno jsme je našli. Byla jich spousta, líhli se synchronně a někteří to nedali… Vytáhl jsem pár ještě vláčných nepoškozených tesaříků a jednoho jsem si vzal a napíchnul.

Nebo Francouzská Guyana. Šli jsme kousek od základny do průseku v lese, pověsili jsme mezi dva stromy prostěradlo a lampu. Light trap, světelnou past. Pili pivo, kouřili, kecali, čekali, co přiletí… Broučkařský večírek. A během chvíle přiletělo šest stejných, kovově zelených tesaříků. Byli krásní. A pokud jich za hodinu přiletělo šest, přičemž naše světlo bylo z povahy porostu vidět jen z velmi malé vzdálenosti, vydedukoval jsem…

Že jich v okolí bude hodně…

… a jeden napíchnutej, čert ho vem. Tak jsem si ho vzal.

Poslové říše pekel

Vyprávěl jste někdy u ohně „přifouknuté“ zážitky z džungle?

Když se sedí v terénní stanici třeba někde na Papui, dojde i na historky takovýho typu, někdy se maličko dramatizuje. Ale zatímco rybářská a myslivecká, no, možná i sběratelská latina bývají trofejní, výzkumnická moc ne.

A jaká je výzkumnická latina?

Důraz na roli náhody a štěstí. Často historky, jak měl někdo všechno super změřený a připravený, ale bylo tam kulový, pardon. Podmínky jako ze žurnálu – a nic! A pak tam přišel za čtrnáct dní, a těch zvířat, která potřeboval a pro která předtím šel, nahusto, ale tentokrát nebyl vůbec připravený, takže nezjistil proč… Nepochopitelně ztracený vysílačky a vzorky. A zázračně znovunalezený vysílačky a vzorky. Puma, rys nebo třeba vydra obrovská zničehonic z očí v oči na pět metrů v šeru pro sebe si rostoucího starýho lesa – to pravěký omamný zježení zbytků srsti na šíji a ramenou… Viděl jsem mimochodem těsně po takovým zážitku už dva frajery, oba svítili na metry daleko.

Štěstí a náhoda, magie, která se nedá změřit. Pomáhá udržet nějaké tajemno kolem biologie. U entomologů ve vyprávění funguje jako dramatický moment lov…

… že jsem padl do huby krokodýlovi

Máte nějaký lovecký zážitek?

Charlie Werner, dej mu pánbů nebe, odborník na svižníky, a taky Robert Lízler, co jsme spolu všichni dělali na knížkách o broucích, dostali před patnácti lety zakázku od vídeňské zoo, aby v Mosambiku, když už tam budou, nachytali živý mantichory. Vzali mě s sebou…

Co je mantichora?

Velký svižník, takový hnusák, s šavlovitými kusadly, krovky ve tvaru srdce, černej, tvrdej predátor. Velmi atraktivní zvíře, noční zloun…

Nikdy nezapomenu na noc, kdy jsme na ně vyrazili. Bylo po dešti, v takovým buši – sem tam skupina stromů, sem tam jen holej písek s trochou trávy – rojili se termiti, noc voněla příslibem nadbytku potravy pro všechny.

Na každém kroku jsme potkávali obrovské střevlíky Anthia, obří stonožky Scolopendry, solifugy – no a mantichory, jak číhají na mraky rojících se termitů, čekají, až spadnou na zem, upustí křídla, pospojují se a udělají takový vláček a zamíří k nejbližší díře v hlíně, kde zkusí vytvořit zárodek příštího termitiště. V ten moment se do toho dali ti noční zrůďáci. Chodili jsme s čelovkama po savaně a na každém kroku nacházeli posly říše pekel…

I po letech se mi vrací ten magický pocit. Mohli jsme těch brouků mít plný batohy, ale my jsme jenom čuměli, užívali si živost světa. Nakonec jsme jich pár nachytali a vezli letadlem, na palubě! s sebou zpátky, i s papírama, do ZOO…

Byl jste v divočině někdy v situaci, kdy jste si uvědomil svou zranitelnost?

Jednou na Borneu. Dva měsíce před naším příjezdem tam došlo k nějaké kolizi krokodýla se stařenkou, tak měli zvýšený bezpečnostní opatření, na určitém území jsme se museli pohybovat v doprovodu domorodého průvodce, což se i prodražilo. Udělali si z toho trochu byznys. Nabádali nás k ostražitosti.

Chodil jsem kolem jedné řeky, odlovoval jsem zvířata a na chvíli se zapomněl opodál od průvodce. Rozhodl jsem se, že přejdu řeku po padlým kmeni, na kterej se dostanu přes jinej padlej kmen… Jenže jsem si nevšiml, že je sežraný termitama, že je to jen fake – piliny v kůře. Udělal jsem krok, ani to nekřuplo a sletěl jsem do vody…

Ajaj!

Ten strach, vědomí, co by se mohlo stát a co by se mohlo v té chvíli na tom místě stát mně, ta panika, že jsem padl před tlamu krokodýlovi, mě vybičovala k neuvěřitelným fyzickým výkonům. Netušil jsem, jak se tělo v takové chvíli dokáže mobilizovat a jak rychle se posune práh bolesti. Přilepil jsem se k tomu hlavnímu kmeni ze spodu, lezl jsem po něm k břehu… až pak jsem viděl, že mám do půli nehtů zapíchaný třísky. Vůbec jsem o nich nevěděl.

Atavismy po předcích a adrenalin zafungovaly…

Přesně tak. Autopilot, chemie, nic racionálního… Celé mi to došlo až potom.

Kdy se dostavil šok?

Asi po deseti minutách. Rozklepal jsem se, vykouřil jsem čtyři cigarety a nic se mnou ten den už nebylo. Ale bylo to strašně zajímavý poznání, jak moc mi na mě záleží. Jinak si strachy přehrávám spíš před cestou nebo pak po návratu. Klasická cestovní horečka: představuju si všechny ty hady, štíry, rokle, strže, pády, utopení, zlomený nohy, všechno mi běží hlavou. Je to součást hry, člověk se připravuje na nejhorší. A po návratu se vracím k některým situacím, které byly na hraně.

Iniciační zážitek z dětství

„Kapesní atlas savců. První knížka, kterou jsem v životě přečetl. A pak další. A spolužák David Procházka… Jakmile přijedu k jakémukoliv kolegovi biologovi zhruba vrstevníkovi na návštěvu, jeho dětská knihovna, kterou doma ještě má nebo o které si povídáme, je identická s mojí. Edice Zvířata celého světa nebo Světem zvířat. Mařan: Naši brouci. Jiří Niedl: Okouzlen brouky a hady. Mareš: Nejkrásnější brouci tropů. Od Agamy po žraloka. Knížky od Štorcha, Setona, Cousteaua, Schallera, Goodallové. Iniciační knížky, které se člověku musí do hlavy a pod kůži vrazit v pravou chvíli, v deseti dvanácti letech, jindy už se to nestane. V jiném oboru je pozdější iniciace krásně možná, ale přísahal bych, že v terénní, zelené biologii ne. Bavilo mě číst, jak někdo odjel do lesů a chytal nějaké pidinosatce, jak zvedal kůru a větvičky… snil jsem o tom, než jsem šel spát. V těch snech jsem se kolikrát proletěl po celým světě. Některý knížky byly snůšky přifouknutý sběratelský latiny, jak někdo chytil za hodinku při procházce v sadu ty největší špeky… Ale fungovalo to krásně.

Vystudoval jste ekologii, doktorátem nepokračujete?

Vyměnit kariéru nadprůměrného zpěváka za kariéru podprůměrného vědce? To jsem si měl rozmyslet dřív! (směje se)

Co se týče výzkumu vážek, podprůměrný fotograf-výzkumník opravdu nejste.

Hm, entomologie je specifická. Aby se člověk mohl považovat za vědce v oboru ekologie, musel by mít hlubší erudici. Entomologie, jak ji dělám a vnímám, je trochu romantická, nimravá koníčko-věda, kde je možné se zdokonalit v rámci toho jednoho úzkého oboru.

Ale když čtu skvělé články v populárně vědeckých nebo odbornějších časopisech, třeba zrovna na téma ekologie, vidím ročníky narození autorů, kteří tu erudici a tituly před i za jménem mají: 1985, 1989, 1992… To se mě už netýká. Pokusím se neztratit stopu, slibuju.

Neztratila se studiem a hlubším a širším poznáním ta původní koníčkářská fascinace?

Myslím, že ne. Vědomosti produkují jen nové a nové otázky. Dobře, možná už nejsem tak vyjevený ze zvířat, která jsem už jednou viděl, už se tolik nenamáhám kvůli fotce, když „objekt“ sedí na špatným pozadí, ale když se někdy podílím na základním výzkumu, když někde v terénu – zejména v tropech – chytáme, počítáme, zkoumáme a přemýšlíme nad tím, proč tam to konkrétní zvíře je, pořád cítím hluboký zájem a ponor.

Umí vás vážky ještě překvapit?

Vždycky. Nejen vážky. Proč se nějaký druh někde vyskytovat začíná, proč jinde konkrétní druh mizí? A když se to odehrává v tropickém deštném lese, tak tam je zajímavý úplně všechno, tam si klidně „odpočnu“ minutovým pozorováním nějaký barevný ploštice. O vážkách v tropech víme pořád relativně málo, předmětem většiny výzkumů je zatím jen prezence konkrétního druhu na konkrétním území.

Navíc v tropech se více než třetina zaznamenaných druhů vážek vyskytuje tak řídce, že si ani nejsme jistí, jak vnímat, definovat, poznat jejich populaci. Tolik zvířat se tam objevuje v režimu jeden! A o jednotlivostech vědy není.

Skupina n = 1 není dobrý podklad pro takový výzkum.

Když je dat málo, nemáme co analyzovat. Zůstávají jen otázky bez odpovědí. Proč se tam organismy tak vzácně? Jaká je struktura populace? Jaký je cyklus jejich života? Když nesedíte rok na stejném místě, nevíte lautr nic. Narazíte na dospělce a můžete říct jediné: Narazila jsem na dospělce. A těch nepopsaných a nepoznaných druhů je tolik, že i kdyby našinec nepřestal ani v noci, nedá se to za život stihnout.

Vážka je dravec, jako žralok

Vědci hovoří o vymírání hmyzu, o závažném úbytku jedinců v populaci i celých druhů. Týká se to i vážek? Jezdíte někam pravidelně, že jste třeba úbytek nějakých druhů i vy sám zaznamenal?

S Alešem Dolným jsme dělali pár výzkumů na Borneu opakovaně na stejném místě, i jiní kolegové do jihovýchodní Asie a Indonésie kvůli entomologickému výzkumu jezdí, a úbytek jsme – alespoň pocitově a primárně v obhospodařované krajině – zaznamenali.

V této oblasti souvisí především s nahrazovaním obrovských ploch deštných lesů plantážemi palmy olejné, stejně jako s každou monokulturou je úbytek druhů i jedinců logický. Populace druhů jsou v deštném pralese rozvolněné a fragmentace lesa probíhá velkou rychlostí a razantně, takže je důvod se obávat, že na druh z minula už příště nenarazíte. Ale pokud máte záchyt 2008 „jedna“ a v roce 2020 „nula“, tak to neznamená, že je to trend. Takže daty nedisponuju. Navíc, vážky jsou heliofilní…

Mají rády slunce.

A využijí každé otevřené plochy, aby získaly energii. Ale i specialistů na otevřené prostory je hodně, takže na tom pomezí vzniká velký tlak.

Boj o místo na slunci a o obživu?

No, o prostor taky. Vážka je dravec. Jako žralok. Neselektivní predátor.

Vždycky si něco do huby najde?

Jasně. Jestli taková, nebo maková diptera (dvoukřídlý hmyz, pozn. red.), to je jedno. Vážka letí, vidí, chytí. Zvířata, která jsou robustně stavěná, jako právě vážky, které se líhnou v otevřených stojatých vodách, protože jsou hodně úživné, lesní zvířata nebo zvířata z přechodových zón velice snadno přetlačí.

Tedy soutěž vážek s jinými vážkami?

Ano. Každopádně k úbytku druhů vážek podle dostupných výzkumů dochází, stejně jako v jiných skupinách hmyzu. Řídký výskyt, rozvolněná populace, kácení, vysazování monokultur rovná se snížení biodiverzity. Ti k okraji odstrčení specialisté tiše zaniknou… Bylo by s podivem, kdyby tomu tak nebylo.

Když se mluví o příčinách vymírání hmyzu, jsou vědci, kteří se přiklánějí spíš ke globálním klimatickým změnám, jiní k problému proměny krajiny, intenzivnímu zemědělství, vysazování monokultur, jako je v tropech palma olejná, u nás smrky nebo řepka, a hnojení. Entomolog Vojtěch Novotný je přesvědčený, že úbytek biodiverzity jako důsledek proměny krajiny je momentálně vážnější problém než globální změny klimatu, které samozřejmě nepopírá a nezlehčuje. Jak se na to díváte vy?

Podobně. Souhlasím, že úbytek biodiverzity je přímým důsledkem proměn v krajině, Vietnam, Čína – tam je, třeba kolem rýžovišť, už opravdicky mrtvo. Množství jedů, které v těchhle zemích teče do vody, musí být hrůzostrašné. Ale v jiných, těch lidmi málo dotčených místech, co stojí za tou proměnou? Klima mění krajinu a krajina mění klima. A příroda v člověku, jeho nátura, bohužel reaguje sešlápnutím plynu, nikoliv brzdy… Ty dva vlivy se spíš společně podporují, čímž znásobují svůj negativní efekt.

Zdá se, že vstupenka do budoucnosti pro většinu organismů na světě vypadá jako schopnost být generalistou a v ideálním případě synantropem.

Tedy být například v jídle nevybíravý, schopný se přizpůsobit prostředí a být schopný žít v blízkosti člověka?

Ano, přesně tak. Mít ještě v sobě živou dostatečně širokou možnost seberealizace, to to chce. Pokud jste specialista, máte smůlu. Jste kakapo soví (vzácný druh nelétavého papouška z Nového Zélandu, jehož rozmnožování závisí na úrodě konkrétního bobulovitého stromu, pozn. red.)? Konec. Bez péče člověka nepřežijete.

Když jsem byl malej, byl holub hřivnáč vzácné zvíře. Má štěstí, že na rozdíl od holuba doupňáka nehnízdí v dutinách, ale v hnízdech, která si sám postaví. Hřivnáč se s tlakem člověka srovnal, nějak se mu to povedlo, nějak to ten druh „pochopil“, že ve městech je místa celkem dost… Když se pozorně zadíváme z okna této kavárny, asi bychom si za chvíli všimli hned několika hnízd – před dvaceti lety jasný nesmysl. Ale přeskakujem z tropů k nám…

Nevadí, myslím, že to je srozumitelné. Všude se děje v zásadě totéž, i když trochu jinak. Deštné pralesy mizí kvůli těžbě a nahrazování diverzního lesa plantážemi, v našich podmínkách se krajina mění v obrovská monokulturní pole, která začínají hned za městem…

Proto jsou u nás nejohroženější druhy, které byly závislé na nedávno zmizelé kulturní venkovské krajině. Když hnízdíte v křovinách na skalách, zarostlý městský vnitroblok je v podstatě totéž. Zvířeti je jedno, jestli vápno má z krasového lomu, nebo z omítky.

Ale sýček nebo chocholouš útočiště nemají. Druhy, které byly schopné žít v bezlesí a v blízkosti lidských sídlišť, mizí a nemají kam ustupovat. Krajina se proměňuje výrazně, tvrdě. I města se unifikují, zestejňují. Když se na fotce podíváte na nějaký výřez z nějakého městského prostranství, může to být klidně Mírák v Praze, Barcelona i Buenos Aires, bude tam nějaká lavička, dlaždičky – a vrabci, holubi a platany.

Většina lidí má přírodu zafixovanou jako les, ale pole, louky, pastviny, remízky… to všechno je taky životní prostředí pro spoustu druhů. Skřivánka si v lese neposlechnete.

A jednodruhový smrkový les není zrovna výhra.

Není. Zvláště pak to pitomé přenášení plantážnického přístupu do prostorů s možným výskytem smrků pod bičem přírodního, nikoliv inženýrského výběru… Ale to je furt dokola…

Když se vrátíme k vážkám, mluvil jste o jejich situaci na Borneu. Jak je to u nás?

Taky se jich silně týká tlak proměny krajiny, hlavně používání hnojiv, no, pesticidů obecně. Najít vodoteč nebo nádrž v otevřené krajině, která by nebyla plná dusíku a fosforu nebo kde by nebyla předimenzovaná rybí obsádka, je mnohem těžší než dřív. A je tam pochopitelně plno…

A dochází k mezidruhové bitvě, o které jsme už mluvili.

Navíc jsou vážky dobré indikátory stavu prostřední. Nemusíte skoro nic měřit, ale když určité zvíře u nějaké vody najdete, víte, že je to místo z ochranářského hlediska zajímavé. Vážky fungují jako deštníkové druhy…

„Schovají“ se pod ně další druhy, které mají rády stejné prostředí. Když je někde vážka, odborník ví, co všechno dalšího v tom rybníčku nebo potůčku žije.

Nebo by mohlo žít. Bohužel je těch vyhovujících potoků čím dál míň. Zvířata nemají kam ustoupit, tak místně vyhynou. A i když se časem v tom místě podmínky změní a jsou zase vhodné k životu původních druhů, nemají se tam odkud vrátit – pokud jim nějak nepomůže člověk.

Je nějaké takové místo v Česku, kam jste jezdil rád, a už není?

Spousta starých zapomenutých mokřadů má smůlu a já s nimi. Borovec u Příbora. Mokřady na Staré Ovčárně. Zpustlý sádky u Otěšína… a tak dále.

Jak moc se vás to emocionálně dotýká?

Mně to je opravdicky líto. Líto až k beznaději. Je mi smutno, moc. Z romantických pohnutek – mizí krajina mého dětství, kterou bych býval rád zprostředkoval svým dětem, ale taky jednoduše proto, že mám ty zvířata rád, dotýká se mě, že nemají kde žít. Představuju si cesty, jak jim život umožnit, ale současně jsem skeptický.

Proč?

Když se neukáže, že je nějaké zvíře přímo užitečné člověku nebo že mu v přírodě brání žít něco, co je člověku – nebo ještě lépe dětem – jedovaté, nic se nezmění. Většinu lidí – a já se jim nedivím – vůbec nezajímá nějaká hymenoptera (blanokřídlý hmyz, pozn. red.). Když někdo řekne, co já vím, že klopuška zelenoskvrnná, modroskvrnná, nohatá, křídlatá a kdovíjaká definitivě zmizela z Českolipska, což bude mít zhoubný vliv na tamní porosty ostrožky stračky, co si s tím má laik počít, když to s cenou rohlíků nehne ani o nanohalíř?

Ale když o tom někdo umí přitažlivě a naléhavě mluvit, třeba jako vy, nějakou emoci to zvednout může.

I don’t think so. Ale dobře, teoreticky vzato by to mělo mít vliv na zodpovědné osoby, lokální úřednictvo, lokální političstvo, tenhle typ informace by u nich měl rezonovat, pokud to nejsou neznalí ignoranti, což často velmi jsou, ale nemůžu chtít po matce se čtyřmi dětmi, aby se trýznila zprávou na straně sedm v lokálním deníku, že klopuška to má spočítaný.

Obecně platí, že lidé mají zájem chránit zvířata, která jsou jim sympatická, která se jim líbí, k nimž mají vztah. Výzkumy o „kráse zvířat“ dělá tým Daniela Frynty na Přírodovědecké fakultě, povídali jsme si na to téma. Říkal, že u takových druhů vzniká vůle k záchraně, ale že se pod takový druh schová spousta jiných zvířat, svezou se se záchranou tohoto druhu.

V ochraně přírody se tento princip využívá, vlajkové druhy a tak. V ideálním případě by se na to měla najmout marketingová agentura, vědec by jim ukázal, co tam roste a žije, co je ohrožené, a nechal by to na nich, i když je to zajímá jen jako byznys nebo výzva.

Takový Marek Prchal by nasadil své komunikační dovednosti pro záchranu klopušky!

Jo! Na tajňačku, vykoupení z věznice Agroshank…

Ale vážně, mnozí vědci by se nad tím asi ošklíbali, ale mně spojení marketingu a ochrany přírody přijde v pořádku.

Jasně, když je to funkční, proč ne. Jsou ekologické organizace, které s tím pracovat umí. Podívejte se na ty kluky z Milovic, kolik tam udělali se zubrama a koňma parádní, smysluplný práce! Proč by se našinec, celej v zeleným a ulepenej od nálepek „ekoterorista“, měl snažit vtlouct veřejnosti do hlavy důležitost ochrany přírody za jejich barákem, když to udělá marketér mnohem líp?

Může fungovat zaklínání veřejným zájmem?

Obávám se, že za veřejný zájem se dneska schovává každý. Je ve veřejném zájmu postavit dálnici, aby byla práce a propojení oblastí, je ve veřejném zájmu nepostavit dálnici, aby se zachovala krajina a neprotínala se bariérou. To je konflikt dvou regulérních veřejných zájmů, známe případy, kde se o to hraje desítky let. Nakonec tam nebude ani dálnice, ani příroda, ale všechny naše veřejné zájmy převálcují soukromé zájmy akčnějších bytostí, které si s pravidly a veřejnými zájmy hlavu nedělají, a bude tam třeba plantáž. Čínská plantáž.

Intenzivní zemědělství je nezbytné, pokud se má do budoucna nakrmit lidstvo. Lokálně je možné spoléhat na biozemědělství, ale ve větším měřítku je to utopie. Experti upozorňují, že jediná možnost, jak udělat zemědělství výnosné, ale zároveň k přírodě šetrné, je pomocí geneticky upravených plodin. Jenže GMO je pro spoustu lidí strašák. Jak se ke GMO stavíte vy?

Stejně jako k očkování a k jaderné energetice. Nemám s tím problém, naopak. Pokud existuje solidní legislativa, která má logiku, a pokud je to dost promyšlený i dobře udělaný s eliminovanými základními riziky, pak jsou funkční, nezhoubný, užitečný a do budoucna nezbytný. Jsem s GMO v míru a bylo by dobře, kdyby se společnost zbavila strachu. Kdyby ho byla zbavena.

Mezi zlatou renetou vyšlechtěnou mičurinským ovocnářem a GMO zlatou renetou je principiálně jen jeden rozdíl – v čase, který je k přerodu v renetu potřeba. Příroda přece pracuje podobně: náhodné změny v DNA vyfiltruje prostředí – a výsledek pak vypadá báječně účelně. U geneticky modifikovaných organismů – tedy mimochodem u všech domestikovaných organismů – se ten účel předsune na začátek. Změny v DNA jsou nenáhodné a filtrem jsou potřeby člověka. Nezbývá než doufat, že ne toho nejbohatšího jediného vlastníka všech polí, ale lidstva…

Kdy vás čeká další expedice?

Něco se možná rýsuje, ale nechci to zakřiknout…

A kdy jste byl naposledy?

Směrem k vážce jsem naposledy zmáčkl spoušť fotoaparátu v Národním parku Kakadu v Austrálii, v roce 2016.

Tři roky jste nikde nebyl?

Na vážkách ne. Nebylo kdy, máme mimino. A točili jsem se Sucháčem (Zdeněk Suchý, režisér, pozn. red.) pro Českou televizi dokumentární sérii o ochraně přírody ve světě, takže jsem se „narajzoval dost“. A taky hrajeme a děláme, no, doděláváme novou desku, ale o té si popovídáme příště, jo? Vyjde v únoru až březnu…