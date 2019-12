Poslanci chtějí obsadit rady zaměstnaneckých pojišťoven. Jsme volení zástupci lidu, vysvětluje jeden z nich

Do křesel v dozorčích a správních radách zaměstnaneckých pojišťoven by mohli usednout poslanci. Členové sněmovního Výboru pro zdravotnictví totiž odhlasovali pozměňovací návrh novely zákona z pera lidovce Víta Kaňkovského. Podpořili ho hlavně poslanci vládních stran, včetně hnutí ANO. Postavili se tak návrhu, který do Sněmovny poslal jejich vlastní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.