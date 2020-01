Volby 2020: Strany budou bojovat o udržení pozic, ale také o peníze a přežití

Politické strany budou v krajských a senátních volbách na podzim hrát nejen o svůj vliv v regionech, pro řadu z nich ale půjde také o potvrzení jejich celostátního významu a generálku před sněmovními volbami. Vládní sociální demokraté a komunisté se pokusí zastavit výrazný pád z posledních let, opoziční strany zase ukážou, jak vážně to myslí s předvolební spoluprací.

Hnutí ANO se v krajských volbách bude snažit zejména obhájit pozice, které už má. „Pro ANO jsou volby důležité kvůli tomu, že si potřebuje udržet pozici lídra na české politické scéně. Bude se tu bojovat o mediální obraz výsledků voleb, které zpravidla lze interpretovat různě – podle podílu hlasů, dle získaných mandátů, ale také dle hejtmanských postů a budoucích koalic,“ popisuje pro Deník N politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci.

Připomeňme, že v posledních volbách Babišovo hnutí zvítězilo v devíti ze třinácti krajů (v Praze se zastupitelé volí v komunálních volbách). Je zatím pravděpodobné, že ANO tyto výsledky přinejmenším obhájí. Podle celostátních preferencí totiž hnutí stabilně dominuje české politice se zisky okolo 30 procent. ODS a Piráti zaostávají přinejlepším o patnáct procentních bodů. Přitom před minulými volbami mělo ANO náskok na druhou ČSSD zhruba pět procentních bodů.

Možní vítězové a poražení

Krajské volby jsou ovšem specifické. Chodí k nim výrazně méně lidí, než kolik jich hlasuje v těch sněmovních. V posledních třech volbách byla průměrná účast asi 37 procent. Navíc v nich často bodují i menší strany, které jsou populární v různých regionech – třeba na Zlínsku před třemi lety volby ovládli lidovci vedení hejtmanem Jiřím Čunkem, na Liberecku zvítězili Starostové pro Liberecký kraj (SLK) hejtmana Martina Půty.

V dalších dvou krajích vyhráli sociální demokraté, a právě především zde by mohlo hnutí ANO nově zabodovat. V Jihočeském kraji a na Vysočině totiž ČSSD v posledních letech výrazně ztrácí, a spíše než o vítězství bude usilovat o to, aby se do tamních zastupitelstev vůbec dostala. „Pro ČSSD a KSČM se může jednat o existenční otázku,“ popisuje vyhlídky levice politolog Lysek. Levicové strany ale budou zřejmě mít problémy i tam, kde dříve mohly počítat s jistými zisky.

„Největší problém mají obě strany, ČSSD i KSČM, ve svých tradičních baštách. V Moravskoslezském kraji, na Ústecku a Karlovarsku, v bývalých Sudetech a ve vnitřních periferiích krajů,“ popisuje Lysek.

Pro sociální demokraty je kromě čistě mocenského pohledu významný i finanční aspekt voleb. V roce 2018 získala ze státního rozpočtu za poslanecké, senátorské a krajské mandáty celkem 76,4 milionu korun. Zásadní je, že z této sumy tvořil