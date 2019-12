Hodně i málo dárků dětem škodí. Pravdu o Ježíškovi prozrazujte postupně, radí psycholožka

Netrpělivé čekání na zvuk zvonečku, rozzářené oči a ručky trhající papír. V řadě rodin jsou děti hlavními postavami Vánoc. Jak si ale poradit s jejich otázkami o Ježíškovi, kolik dárků by měl přinést a co když na ně nejsou peníze? Ptali jsme se psycholožky Lenky Lacinové, která dětskou duši zkoumá už téměř třicet let.

Vánoce jsou pro většinu Čechů speciálním obdobím. Od jakého věku jsou děti schopny to vnímat? Kdy už má smysl například zvonit zvonečkem a dělat, že přišel Ježíšek?

To, že je o Štědrém večeru a dalších vánočních svátečních dnech doma něco jinak než obvykle, rozpozná i malý kojenec. Pokud se ale ptáte, odkdy jsou děti schopné pochopit výjimečnost těchto dní a částečně už také jejich význam, můžeme uvažovat o věku mezi druhým a třetím rokem. Což ale neznamená, že by během prvních dvou let života Vánoce neměly pro malé děti své kouzlo a význam.

Rituály, které si každá rodina pro Vánoce vedle obecných zvyků, jako jsou dárky a stromeček, navíc sama dotváří, nevznikají jednorázově, ale utvářejí se právě i v souvislosti s věkem dětí. Zvonění zvonečkem jako ohlášení návštěvy Ježíška má smysl i pro batole, které o rok později už na jeho zvuk bude určitě s nedočkavostí čekat.

Nejde snad ani tak o to, zda a jak moc si malé děti přesně zapamatují, jak sváteční den probíhal. Tradice a zvyklosti tvoří jakousi osnovu svátečních dní. To, že si rodiče s malými dětmi v období adventu opakovaně povídají o tom, jak to bude o Vánocích, jim může usnadnit zvládnout změnu stereotypu a také zahlcení dojmy a podněty.

Všechno to, co se o Vánocích děje, může děti zahltit?

Pochopitelně, když je toho najednou moc, pro děti to znamená zátěž, byť pozitivně laděnou. Všechny děti potřebují jistotu, jistý řád a předpověditelnost. Vánoční zvyky, na které se lze spolehnout, jsou tedy rozhodně vhodné. Pomáhají zvládnout čekání a těšení se na Ježíška, které je svým způsobem emočně náročné.

Jakýmsi stresem je třeba to, že děti neví, jestli se jim splní to, co si přejí. A mnohdy tomu rodiče ne zrovna dobře napomáhají tím, že to používají jako výchovnou metodu: „Když budeš zlobit, Ježíšek ti nic nedonese.“ To je špatně.

Proč?

Podkopávají tím svou vlastní výchovnou autoritu. Protože žádný běžný rodič není takový tvrďák, aby když dítě zlobí, mu nakonec pod stromeček nic nedal. Tohle udělá jen patologický rodič, u kterého je i další chování vůči dítěti mimo normu.

Strašení Ježíškovou nepřízní je podivná metoda, kdy rodič vyhrožuje něčím, co stejně neudělá. A neděje se to jen na Vánoce. Je to stejné, jako když rodiče říkají: „Když nebudeš poslouchat, odnese tě čert, nebo si tě odvede tahle cizí paní, půjdeš do dětského domova…“

Existuje jistý americký výzkum, v němž vědci zjistili, že pokud jsou tyhle malé lži používané jako běžný výchovný prostředek, v pozdějším věku děti naopak lžou rodičům. Neplní to tedy účel, spíš to má horší dopad. Dítě by se mělo na rodiče spolehnout a je zvláštní, když rodič říká něco, co pak nenastane.

Doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. Vedoucí Katedry psychologie a členka Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje vývojovou psychologii, zabývá se tématy blízkých vztahů, rodičovství a partnerství. Je spoluautorkou několika knih o rodičovství a o vývoji v období adolescence. Má dospělého syna.

To, že se pozornost dětí o Vánocích soustředí hlavně na dárky, je pochopitelné. Jsou pro ně ale důležité i jiné věci?

Rozhodně ano. Důležitá je atmosféra, která panuje. Pokud bude předvánoční čas spojen s hádkami, nervozitou způsobenou snahou vše připravit dokonale, zvládnout to i s perfektním úklidem, úžasnými dárky a dvaceti druhy cukroví, je pravděpodobné, že vyčerpaní rodiče už nebudou mít kapacitu zvládnout Vánoce s nadhledem a v klidu.

Vím, že je těžké povznést se nad vnitřní diktát, který v řadě dospělých pracuje a velí, aby byly Vánoce ty nejkrásnější v každém detailu. Velká očekávání pak lehce mohou být nenaplněna. Děti zlobí, tchyně vytahuje staré křivdy… A únava se projeví a z krásné rodinné pohody může být i nepříjemná hádka.

Jak s tím tedy bojovat?

Je náročné se v hektickém závěru roku, kdy se finišují i pracovní úkoly, ovládnout a chystat jen „dost dobré“ Vánoce. Zní to asi jako klišé, ale je lepší nechat děti udělat nepořádek při společném pečení než mít zářící kuchyni a umytá okna. Společné pečení perníčků a návštěva zvířátek v zoo na Štědrý den dopoledne budou možná těmi vzpomínkami, které si s láskou odnesou do dospělosti.

Když jsme u vzpomínek, odkdy zhruba je dětská mysl schopna odnést si vzpomínky z Vánoc do dospělosti?

Výzkumy dokládají, že nejranější vzpomínky se datují zhruba někam kolem třetího roku. Vzpomínky, které si vybavují někteří dospělí z ještě mladšího věku, často vznikají tak, že o některých příhodách, zážitcích a událostech rodiče dítěti vyprávěli a během dětství se pak tyto detaily staly součástí paměti dítěte.

Většina malých dětí v předškolním věku má velmi ráda vyprávění o tom, jak to bylo, když byly ještě miminkem, co dělaly, co třeba vyvedly i poprvé u stromečku.

Historka o tom, jak jste jako osmnáctiměsíční holčička celou rodinu překvapila tím, že nakonec byla tím nejlepším dárkem velká krabice, protože jste se do ní mohla celá schovat, místo aby vás nadchla úžasná velká panenka, která v té krabici byla, se může nakonec díky opakovanému vyprávění stát tak barvitou a autentickou, že jako dospělá můžete mít dojem, že si tuto situaci skutečně sama pamatujete.

Vzpomínáte si například vy na něco z Vánoc ze svého raného dětství?

Tady si právě sama nejsem jista, zda je to vzpomínka pravá, nebo ta, která vznikla spíš vyprávěním mé maminky. Předvánoční čas byl pro mne vždy spojen s tím, že maminka pekla vánoční cukroví ve velkém a že to byla doba návštěv všech našich příbuzných a známých, kteří chodili na nákupy do města.

Protože jsme žili přímo v centru Brna, chodili se k nám ohřát, na cukroví, rum a také na tlačenku s cibulí a octem. Ta se u nás dělávala vždy, protože maminka tvrdila, že je od pečení tak nadýchaná sladkého, že potřebuje něco masitého a kyselého. Sedávala jsem tehdy ráda v kuchyni a poslouchala dospělácké hovory.

Jak pomáhat Ježíškovi

Do jakého věku má smysl dětem říkat o Ježíškovi?

Vyprávět na Štědrý den příběh o narození Ježíška má smysl pořád. Jen lze s věkem akcentovat jiné aspekty. Už malým dětem je možné třeba vyprávět o tom, jak všichni spěchali k Betlému, aby nově narozeného Ježíška obdarovali, a on to teď zase činí na oplátku dětem. Pro ty starší může vánoční příběh a jeho vyprávění a návštěva jesliček v kostelích představovat jistotu a řád Štědrého dne, na který se můžou spolehnout.

I v nevěřících rodinách má tento příběh obecně lidský přesah, který stojí za to uchovávat. Dospívající může přivést třeba k myšlence o pomoci a nezištném obdarovávání potřebných.

Když vezmeme v potaz Ježíška v očích dětí, který o Vánocích hlavně nosí dárky – jak je vůbec možné, že v něj dokážou tak upřímně věřit? Taktiky, které rodiny na dávaní dárků mívají, jsou často velmi průhledné: rodič se vytratí z místnosti, pak náhle prohlásí, že už tu Ježíšek byl…

Ve chvíli, kdy se to děje, je pozornost malého dítěte plně obsazená očekáváním. Stačí velice málo – že s ním bude někdo mluvit –, a jak je natěšené, tyhle věci nepostřehne. Překryje to sváteční rozpoložení a hlavně zúžená pozornost.

Dítě se soustředí jenom na to, aby dojedlo večeři, protože potom se už možná zvoneček ozve, a už nesleduje, kdo to jak a kdy dělá. Až jak roste, všimne si třeba, že Mikuláš má stejné boty jako tatínek. To už ale má větší kognitivní kapacitu.

Dává smysl, že starší dítě si bude klást otázky, zda je někde opravdu Mikuláš nebo magická bytost, která za jedinou noc roznese miliony dárků. Jak to, že malému dítěti ale taková myšlenka vůbec nepřijde podivná?

Souvisí to s celkovou rozumovou kapacitou a schopnostmi, které se začnou rozvíjet již od narození. Kapacita s věkem narůstá a děti si začnou třeba uvědomovat, že existují takzvaně stálé objekty – že když maminka zajde za roh, neznamená to, že úplně zmizela, ale existuje, i když ji nevidí.

V předškolním věku se jejich myšlení vyznačuje egocentrismem a ve zpracování reality jim pomáhá fantazie a takzvané magické myšlení. Magické vysvětlení toho, co se děje, je podporováno i tím, že předškolní věk lze také nazvat obdobím pohádek. Dětem se pohádky vyprávějí a čtou, dívají se na ně.

Magické myšlení doprovází ještě spolu s dalšími charakteristikami, jako je třeba víra v to, že neživé předměty mají lidské vlastnosti, předškolní věk, ale s přechodem do školního věku postupně přichází fáze, kdy již je myšlení dětí vázáno spíše na konkrétní a více realistické posuzování dějů a událostí kolem nich.

Je chybou připravit děti o mýtus o Ježíškovi, když se někdo rozhodne už odmala dávat dárky dětem otevřeně bez příběhu k tomu?

Nemyslím si, že by to dítě bylo nějak ochuzené. Možná z něj vyroste v dospělosti nějaký vědátor, dovedu si to třeba představit v rodinách akademicky zaměřených rodičů. Je to dáno zvyklostmi a specifiky dané rodiny, nicméně si myslím, že určité magické prvky se stejně objeví v něčem jiném. Stačí už jen to, jak stromeček vypadá, svítí svíčky, je atmosféra.

Jak dětem citlivě sdělit, že Ježíšek ve skutečnosti dárky nenosí? Je lepší říct jim to, nebo je nechat na to přijít samotné?

Je lepší, když se dítě rozloučí s vánočním příběhem doma. Oproti situaci, kdy se mu ve škole kamarádi začnou smát, že je mimino, když ještě věří, že dárky nosí Ježíšek, je v rodině možné tajemství Ježíška odkrývat postupně a dělat to citlivě.

Už v předškolním věku jde začít „pomáhat Ježíškovi“, který toho má s obdarováním všech dětí na práci moc – třeba s výrobou nebo výběrem dárečku pro babičky, dědečky nebo tatínka. Také lze začít vypomáhat se zdobením stromečku doma, ale třeba i v lese pro zvířátka.

Lze postupně pozměnit rituál Vánoc směrem k realitě, kdy Ježíšek nosí dárky jen těm nejmenším a nejmladším a ti starší už se obdarovávají po jeho vzoru. Je fakt, že přelom mezi školkou a nástupem do první třídy je asi tím nejzazším milníkem pro změnu zvyklostí.

Sama bych ale doporučovala spíš postupné odhalování mystéria už během předškolních let než nějaké oficiální jednorázové prohlášení o neexistenci Ježíška s dovršením určitého věku.

A odkdy by děti měly samy začít dávat dárky? Mají je k tomu rodiče třeba popostrčit?

Je dobré, když to s nimi rodiče dělají společně. Právě společné aktivity typu „vyrobíme něco pro babičku“ jdou klidně dělat i se čtyřletým či pětiletým dítětem. Může to být třeba ozdoba na babiččin stromeček. Dítě se obdarovávání učí sociální nápodobou. Když dárek vyrobí s rodiči a pak vidí radost druhých, získává tím pozitivní odezvu. S obdarováváním ostatních lze opravdu začít celkem brzo.

Vyčerpávající Vánoce

Od jakého věku dítě vnímá, že dostalo dárek?

Pochopení toho, co je to dárek, je u dětí podmíněno tím, že musí už rozumět tomu, co to znamená vlastnit nějakou věc. Toho děti nejsou příliš schopné do té doby, dokud nedojde k takzvanému psychologickému narození – tedy vědomí vlastního já.

To se objevuje v batolecím období a je známo rodičům jako velmi bouřlivá a náročná etapa někdy zhruba mezi rokem, rokem a půl až dvěma, někdy i třemi lety. Batolata kolem druhého roku věku už začínají chápat vlastnictví, a to zejména ve vztahu k sobě. Mezi jejich nejfrekventovanější slova patří „ne“, „sám“ nebo „sama“, ale také „moje“. Dá se tedy říct, že pochopení toho, co je to dárek, se objevuje ve vývoji poměrně brzo.

Řada rodičů řeší, kolik dárků dětem dát. V některých rodinách je to jeden velký, jinde se dávají i dvě desítky malých. Existuje něco jako správný počet dárků?

Nemyslím si, že existuje nějaké pravidlo. To, co dítě dostává jako dárky, by mělo odpovídat jeho věku a vývojovým schopnostem. A počet s tím samozřejmě souvisí. Když vynechám časté doporučení, že je potřeba volit zlatou střední cestu, rodiče by se mohli řídit tím, že pro batolata a předškoláky představuje hromada dárků sice v první reakci nadšení, ale rozhodně nevede k tomu, že si se všemi hračkami budou vytrvale a spokojeně hrát.

Je tedy asi vhodné mít nějaký hlavní dárek – třeba odrážedlo, dětské kolo, garáž pro auta, pokojíček pro panenky – a poté nějaké drobnější dárky, které mohou hlavní dárek doplňovat – helmu na kolo, autíčka do garáže, oblečky pro panenku, nábytek či nádobí do pokojíčku. Stojí to ale trochu více koordinačního úsilí v rodině a mnohdy i diplomacie ve vyjednávání s příbuznými.

Právě při těchto vyjednáváních vznikají v mnoha rodinách třenice. Třeba prarodiče touží vidět vnouče nadšené z jejich dárku, to mu už ale po hromadě jiných nevěnuje velkou pozornost. Na kolik dárků je dětská mysl schopná se soustředit?

Tohle se těžko generalizuje. Jde o to, jak je stará dětská mysl a také na jaké dárky. Zklamání dospělých, jejichž dárku dítě nevěnuje pozornost, je bohužel prostě nepochopením – k opomíjenému dárku si může dítě sednout druhý den a hrát si do aleluja.

Je potřeba si také uvědomit, že celý Štědrý den je pro malé děti celkem náročný a pod stromečkem, byť se v rodinách s prcky večeří dříve nebo se dříve rozezní zvoneček, už jsou malí unavení čekáním a zahlcení mnoha dojmy. Takže už na to, aby se věnovali každému z dárečků pod stromečkem dostatečně s nadšením a stejnou pozorností, prostě nemají kapacitu.

Co starší děti, které už si píšou Ježíškovi o dárky samy? Co dělat, když se v přáních objeví něco nesplnitelného?

Dětská očekávání a přání a také jejich uskutečnitelný počet lze při psaní Ježíškovi ovlivnit. To je úkol pro rodiče v empatickém naslouchání dítěti a laskavém usměrňování velkých a pro rodinu nereálných přání. Například touha po živém zvířátku, pejskovi nebo třeba i poníkovi do paneláku může být přesměrována k navštěvování nějakého kroužku a péči o zvířátka nejdříve tam.

Dospívající jsou pak samostatná kapitola, u nich – pokud si rodič není absolutně jistý – není dobré hlavní dárek postavit na překvapení, ale na domluvě. Vzpomeňte si jen na známou scénu z Pelíšků s botami. Překvapením může být nějaká doplňková drobnost.

Nakolik důležité jsou Vánoce pro děti v pubertě? Je potřeba se u nich zaměřit na něco jiného než u mladších dětí?

Je potřeba se připravit na to, že někteří dospívající nemusí navenek projevovat tak viditelné nadšení, ať už z dárků, nebo společných rodinných aktivit. To ale neznamená, že pro ně vánoční svátky nejsou důležité.

Řekla bych, že nejen o Vánocích v období dospívání platí, že rodiče by měli respektovat zvyšující se nezávislost svých odrůstajících potomků. Že by měli také poskytnout prostor pro zohlednění jejich nápadů a přání, jak by se letitý rituál Vánoc mohl proměnit, když už nejsou malí.

Může příliš mnoho nebo příliš málo dárků dítěti uškodit?

Ano, v obou směrech, ale pouze pokud se jedná o opakovanou zkušenost. Pak může jak nadbytek, tak nedostatek přispívat k určitým problémům v dětském chování.

Ale nelze to vytrhnout z celkového kontextu výchovy, rodinné atmosféry, chování rodičů k sobě navzájem a k lidem kolem a tvrdit, že vánoční nadbytek nebo nedostatek může způsobit sám o sobě nějakou psychickou újmu trvalého charakteru.

Jak může uškodit nadbytek?

Nadbytek může vést k tomu, že se dítě vůči hračkám může chovat bezohledně, protože když něco z velkého množství poškodí, je to lehce nahraditelné něčím jiným. Pokud je hraček pod stromečkem moc, je pro menší dítě obtížné zaměřit na vše pozornost. Výsledkem může být, že buď skáče od jednoho ke druhému, nebo si naopak vybere jen jednu věc.

Kdybych to zjednodušila, může se stát to, že dítě nebude nikdy dostatečně spokojeno, protože na co se má těšit, když je všeho moc? Co by ještě mělo dostat, aby z toho mělo radost? A nebo to může vést k tomu, že hraček nebude mít ve výsledku nikdy dost a převáží uspokojení spíše z vlastnictví jako takového než ze hry.

Velké dárky jako kola nebo domečky pro panenky si ale některé rodiny dovolit nemohou. Rodiče pak čelí vlastním výčitkám nebo obavám z toho, jak dítě zvládne srovnávání v kolektivu. Měli by si rodiče dělat takové starosti?

Tohle je obtížná situace. Pokud finanční rezervy nejsou, je důležité vybrat alespoň drobnost, která nějak přání dítěte naplňuje. Když to nebude celý domeček, tak to tentokrát bude panenka nebo oblečky pro ni s tím, že se s dítětem rodiče domluví, že mohou společně na domeček třeba spořit. Nemusí se spoléhat jen na Ježíška.

Uvědomuji si ale, že je obtížné jakkoliv rodičům v téhle situaci radit, protože tlak televize a reklam třeba i na internetu, které jsou cílené na děti, je drsný.

Nemůže být skromnost, kterou se díky tomu děti naučí, i užitečná?

Určitě, ale jakýkoliv extrém je problém. Tam, kde se to z nějakých důvodů, které třeba ani nejsou ekonomické, přežene a řekne se „my nákupem takových moderních a zbytečných hraček komerční byznys podporovat nebudeme, tady máš ekologickou dřevěnou panenku a kostky a s nimi si můžeš kreativně hrát“, může dojít k tomu, že dítě má tendenci, když se nikdo nedívá, odnést si třeba nějakou hračku, po které touží, ze školky.

Co se týká dárků a dětí, je nejdůležitější nějaká rozumná rovnováha. Rodiče by se neměli rozhodně kvůli super dárku zadlužovat, měli by se pokusit dítěti v něčem vyhovět, ale také to se skromností úplně nepřehnat.