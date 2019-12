Hněv dává ženám svobodu, říká nigerijská spisovatelka Chimamanda Ngozi Adichieová

Podle údajů dostupných na sociálních sítích jsem spočítala vámi zveřejněné pracovní cesty za poslední půlrok. Vaše návštěva Bratislavy je asi dvacátou pátou v pořadí. Cestovala jste po Spojených státech, byla jste několikrát v Nigérii, ve Francii, v Číně, v Jižní Koreji, v Portugalsku, ve Španělsku, v Polsku. Jak často se během svých cest setkáváte s příběhy, jež se týkají misogynie (chorobný odpor mužů k ženám, pozn. red.), sexismu, postavení žen a feminismu obecně?

Vaše otázka by spíše měla znít, kdy se s takovými příběhy nesetkávám. Je to až neuvěřitelné, že všude, kam jdu, přijde řeč přesně na to, na co se ptáte. Možná to souvisí také s tím, že mnohé ženy už vědí, že feminismus je něco, co mě zajímá.

A máte pravdu, že v posledních měsících jsem opravdu hodně cestovala, což pro mě není tak docela běžné. Rozhodla jsem se však říct ano vícero věcem, které normálně nedělám, už jen ze zvědavosti. Upřímně mě zajímá, jak žijí ženy v různých částech světa.

Například o situaci a postavení žen v Německu jsem neměla představu. Znala jsem obecně známá fakta typu, že je to největší ekonomika v Evropě a kancléřkou je tam Angela Merkelová. A pak tam za mnou přišly ženy a začaly mi vyprávět své příběhy. Zůstala jsem v šoku.

Proč?

Nejčastěji to byly ženy ze střední třídy, které mi říkaly,