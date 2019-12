Perníkové děti spí jen chvilku, jsou v křeči. V kojeňáku by ležely bez pomoci, říká pěstounka

Byla pět let přechodnou pěstounkou, postarala se o několik miminek, která se buďto vrátila k biologickým rodičům, nebo byla adoptována. Fungovalo by to tak dál, kdyby Marcela Tobiášová do pěstounské péče nevzala dvě romské děti, sourozence Samuela a Hanu. Nikdo je po roce nechtěl a nebylo je ani kam vrátit. Aby neskončili v dětském domově, rozhodla se Marcela, že se stane dlouhodobou pěstounkou, s čímž souhlasil i soud. Přibyla ještě jejich několikaměsíční sestra Mařenka. A Marcele a jejímu manželovi se obrátil svět naruby. Všechno je jinak a jsou za to rádi. Pěstounská péče jako taková ale podle Marcely Tobiášové v Česku funguje špatně a nemá jasná pravidla.

Ty vaše děti jsou úžasné.

Já vím. Ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. Kvůli určitým problémům máme se Samem domácí vyučování. Vsázím na to, že když budeme hodně spolu, zahojí se. K tomu začínáme dyadickou terapii (terapie, která pracuje s rodinou dítěte, jež prožilo trauma, pozn. red.). Doufám, že to půjde. Bez toho nemáme šanci, abychom to zvládli.

V čem se děti v pěstounské péči projevují jinak než ty, které vyrůstají ve svých rodinách?

Třeba kradou, znají to z domu. Prostě urvi, co můžeš. Nepomůže vysvětlování, zákazy, tresty. Musí se eliminovat pokušení, předejít průšvihu. A to je někdy dost těžké. Znamená to nenechat dítě bez dozoru, hlídat ho v obchodech i na návštěvách. A když se to stejně stane, napravit to, ale bez ponížení a bez vzteku. Není to jen tak.

Teď je Samovi deset let. V kolika letech k vám přišel?

Bylo mu bez dvou měsíců šest let.

Jestli počítám správně, Sam je deváté dítě, které jste si vzali do přechodné pěstounské péče.

Takhle to zní šíleně. Ale ano, když o nich mluvím, on a Hanička jsou čísla devět a deset.

Teď už doma máte i jedenáctku.

Mařenka je jedenáctka, ano.

Vezměme to zeširoka. Kolik máte vlastních dětí a jak jste dospěla k tomu, že chcete být pěstounka?

Já mám své dvě, manžel své dvě. Dali jsme se dokupy, takže tu s námi byly čtyři děti a dva psi. A když děti postupně dorůstaly a odcházely… Kdysi jsem milovala kluka, který byl adoptovaný. První rok života strávil v ústavu. Nikdy se mnou o tom moc nemluvil, bylo to pro něj tabu. Měl problémy s pitím a má je pořád. Vždycky jsem si říkala, že jeho chování je následkem něčeho. A když jsem do toho začala trochu pronikat, poskládalo se mi to. Tohle je obrovský problém a ukazuje, jaké je zvěrstvo děti do ústavů strkat.

Tohle byl pro vás ten zásadní impuls, abyste se stala přechodnou pěstounkou?

Ano. Když to budeme zkoumat úplně do hloubky, tehdy jsem se vlastně snažila zachránit jeho. Pochopit, odpustit. Možná odčinit.

Teď ale prožívám obrovské rozčílení z toho, kam jsme se v problematice pěstounské péče za těch šest let dostali. Všechno je dnes těžší, složitější a delší. Mé bývalé kolegyně neskončily proto, že by je zdeptala péče o děti, ale systém. Jsem hrozně překvapená z toho, že se to neposouvá vpřed. Strašně bych chtěla, aby se pěstounskou péčí konečně někdo začal pořádně zabývat. Jak je možné, že to u nás nefunguje?

Přechodné pěstounství u nás není dlouho.

V roce 2012 byla schválena novela o sociálně právní ochraně dětí a od roku 2013 začala platit. Sledovala jsem debatu před schválením novely, tenkrát ji prezident Klaus vetoval. Hodně mě zaujal myšlenkou, že lidé se mají o děti starat z lásky a zadarmo. A já jsem si říkala: „Teda ale kdo tohle vlastně může dělat?“ A začala jsem zjišťovat, kolik dětí v ústavech je a kolik to stojí. A taky samozřejmě co to těm dětem dělá.

A kolik to stojí?

Úředníci tvrdí, že kojenecký ústav stojí kolem čtyřiceti tisíc měsíčně na jedno dítě, dětský domov pětatřicet, diagnosťák sedmdesát. Je úplně strašné, že mluvíme o penězích, které dává stát. A nikomu nepřijde divné, že s tím zařízení nevystačí.

Takže když jedno dítě v dětském domově stojí měsíčně zhruba pětatřicet tisíc, kolik zaplatí stát měsíčně za dítě v pěstounské péči?

Na jedno dítě má dlouhodobý pěstoun dvanáct hrubého, na dvě děti je to osmnáct tisíc a na tři je to třicet. Já jsem teď dlouhodobý pěstoun, tudíž mám těch třicet hrubého. K tomu tedy ještě dostáváme na každé dítě příspěvek na péči.

Za tři děti v pěstounské péči zaplatí stát méně než za jedno dítě v dětském domově.

Ano. A o tom se ví, že je pěstounská péče mnohem levnější. Takže peníze nejsou problém.

Jaké jsou tedy hlavní problémy pěstounské péče?

Její nedocenění. Jak faktické, tak finanční. Chybí tady prevence selhání biologických rodin. Týrané děti se odebírají pozdě a vrací se do nepřipravených rodin. S biologickými rodinami neumíme vůbec pracovat. Děti se tam vrací, protože je není kam dát. Přechodným pěstounům se stává, že vrací děti do rodin, o kterých si myslí, že tam nepatří. Že je to ohrožuje.

První dítě do pěstounské péče jste dostali před šesti lety. Jaký typ dětí vám vlastně dávali?

Mimina. Měli jsme je od narození. A později i starší děti. Měli jsme třeba sexuálně zneužívané holčiny. Ale o tom nechci mluvit, protože holkám už je dvanáct, třináct a mohou si to o sobě přečíst.

Proč jste si zvolili model přechodný pěstoun, nikoli dlouhodobý?

Pro mě tenkrát dlouhodobí pěstouni byly ty šílené rodiny se šesti sedmi dětmi. To jsem nikdy nechtěla. Měla jsem představu, že budu mít miminka a u toho budu pracovat. Mám textilku, dělala jsem interiéry a měla jsem za to, že to dohromady všechno půjde. Nefungovalo to, tak jsem se zakousla jen jedním směrem.

Jenom pečovat

Proč to nefungovalo? Nečekala jste, že se vám do toho budou plést emoce, city?

Vlastně ano. Přechodný pěstoun by měl jenom pečovat. Problém je, když dostanete dítě a vidíte, že se o ně tři měsíce nikdo nezajímá a zároveň se s biologickou rodinou nepracuje. Já jsem měla vždycky ohromné štěstí, vždycky mi to dobře dopadlo. Až na tyhle dva, devítku a desítku. Ti už u nás zůstali. Jinak všechny děti šly k rodinám – a šly brzy. A bez problémů. Když jsem začala psát blog, pořád mi lidé volali o svých problémech, které s pěstounstvím mají. A tím jsem se do toho zahryzla. Začala jsem zjišťovat, jaká máme práva a možnosti. A stala se ze mě taková…

Pěstounská ombudsmanka?

To je strašně silný výraz. Spíš vrba. Snažím se z toho ale vymanit. Už toho bylo strašně moc. Každopádně jsem zjistila, že tenhle systém vážně nefunguje.

Ptám se na city a emoce, protože si neumím představit, že bych si do pěstounské péče vzala miminko a po roce ho odevzdala.

Když pochopíte, proč to děláte – ten mezičlánek tam prostě musí být. Někteří adoptivní rodiče si troufnou vzít dítě hned. Ale někteří potřebují čas, a proto jsme tady my. Dlouhodobý pěstoun má dítě v okamžiku, kdy se všechny možnosti vyčerpaly a opravdu to jinak vyřešit nejde. Mě právě lákalo pracovat i s biologickými rodinami. Pomáhat jim. Druhé dítě, které jsme měli v pěstounské péči, porodila holčina, která ho nechala v porodnici a odjela. A pro mě bylo neuvěřitelné, že se pak ozvala. Manžel řekl, že ji ani nechce vidět. Setkaly jsme se na sociálce. Tam stála slečna, která se bála na to miminko jenom podívat.

Aby ji to nepoložilo?

Aby jí to neublížilo, ano. Podruhé už si ji ale pochovala, rozbalila. A pak přišla k nám i se svou mámou. Ta holka u nás pak s malou i spala. My jsme je nakonec odvezli domů. Bylo to přirozené, nikdo nám do toho nezasahoval, já se řídila instinktem, mamka dostala k dispozici psycholožku, ujasnila si nějaké věci. Ona byla snad mladší než moje dcera. Spolehla jsem se sama na sebe a fakt to vyšlo. Ale ve chvíli, kdy jsem si řekla, že už je připravená. Víte, ona nejdřív třeba nechodila na schůzky. Slíbila, že přijde ve středu v deset, a nedorazila. Na to jsem jí řekla: „Hele, to nemůžeš. Já o tom píšu zápisy. Pokud malou opravdu chceš, musíš dodržovat, na čem se domluvíme.“ Takhle jsme se sžívaly. Nakonec to vyšlo a já jsem mohla říct: „Už je připravená.“ Sepsalo se předběžné opatření a zavolala mi sociálka, že si máma může své dítě odvézt.

Kolik miminku bylo, když si je odvezla?

Malé bylo šest týdnů. Brzy. Prostě to šlo skvěle.

Proč ji vlastně nechala v porodnici?

Byl to hodně zamotaný příběh, nechci o tom mluvit. Hlavně že to dopadlo skvěle pro všechny. Teď je malé skoro pět let. A to, že nešla do ústavu, ale sedla jsem si k ní a byla pořád u ní, jejímu dalšímu vývoji hodně pomohlo. Tohle funguje.

Jasná pravidla, co všechno přechodný pěstoun může dělat, ale neexistují?

A ani nebudou existovat, protože variant a odstínů je strašně moc. Mně hrozně dlouho trvalo, než jsem došla k tomu, že nejdůležitější je být tak proškolený a sebevědomý pěstoun, aby nás úřady začaly brát jako partnery. Protože my jsme ti, kdo má dítě doma. My hrozně riskujeme. My přece nejsme idioti. Někdy se to dohání do takového absurdna, že se pro předávání dítěte sepíše, že první návštěva s biologickou matkou nebo s novou adoptivní rodinou bude trvat dvacet minut, druhá čtyřicet… Přechodné pěstounky mi tyhle soupisy posílají a jsou úplně v háji. Je to zvrácené, to přece není možné. Shrnula bych to tak, že pěstoun u nás není považovaný za partnera. Je to i tím, že na to nemáme glejt nebo máme rozdílné vzdělání. Proto taky občas někdo řve, že pěstounství by měla být profese. Ale to prostě nejde.

Máte ale minimálně glejt na to, že jste absolvovali školení, psychologické testy, prověřování.

Ano. S prohlášením, že jsme schopni přijmout svěřené dítě a starat se o ně.

Co vás na těch školeních učí?

Každý kraj to dělá jinak. My jsme měli slovenské lektory, tenkrát to ještě šlo z unijních peněz. Náš lektor byl jako dítě v kojeňáku, pak měl to štěstí, že se dostal do adopce. A lektorka měla adoptované dvě děti. Oba přesně věděli, o čem to všechno je. Dokázali nám popsat, jak se děcko bude cítit. Zároveň nás učili bránit se, nenechat se manipulovat. Pomocí různých technik nám ukazovali, jak se bude cítit sociálka, když na ni budeme útočit. Jak se cítí biologický rodič, jak se cítím já a jak se cítí dítě. Pak jsou školení, kde pěstouni seděli a poslouchali, jak se mají starat o miminko, jak mají ošetřovat pupík a podobné věci. Důležitou součástí jsou samozřejmě i právní věci, ale ty se pořád mění a dají se vygooglit. To si podle mě každý pěstoun musí umět najít sám.

Učí vás, jak se do péče emočně úplně neponořit?

Ne. Základ je to dítě přijmout. Naprosto. Já jsem je vždycky přijala, dokonce se mi stalo, že jsem mimino kojila.

Jak to?

Fungovalo to prostě na sto procent a spustilo se mi mlíko. Normálně jsem kojila. Jde to. Vážně. Dávala jsem tomu miminku samozřejmě i umělé mléko. Kojila jsem v noci a když jsem věděla, že se bude předávat, začala jsem odstavovat. I adoptivní mámy se mohou rozkojit. To je hormonální věc.

To jsem ještě schopná pochopit. Ale už nechápu, jak to dítě pak můžete předat.

No a to je ono! Když šlo o první dítě a zavolali nám, telefonovala jsem hned manželovi. Věděli jsme, že to přijde. Manžel okamžitě přijel z práce domů, byl úplně v háji. Já jsem díky tomu měla sílu být ta statečnější. Vlastně jsem v tu chvíli ani neměla prostor si to úplně prožít. Oni přijeli hned. Ve dvě nám zavolali, že vybrali adoptivní rodiče a že ti lidé hned vyrážejí za námi. Takže manžel přilítl z práce a oni tu byli půl hodiny po něm.

Byl to skvělý pár, dodnes se s nimi vídáme. Ale ten moment, kdy jim vložíte dítě do náruče, vidíte najednou ‚tu‘ rodinu, vidíte důvod, pro který jste to dělala… Když o tom mluvím, jsem schopná i brečet. Ano, všechny, co chtějí dělat pěstounství, upozorňuju, že je to těžké. Ale ne v tu chvíli. My jsme byli připraveni dělat to správně.

Vždyť pro adoptivní rodiče to taky musí být hrozně těžké. Když my budeme protivní, děti se jim třeba nebudou líbit. Když budeme protestovat nebo se nad ně povyšovat, nedopadne to dobře. Třeba už proto, že dítě bude nervózní. Já jsem měla výhodu, že ode mě šly všechny děti ve třech měsících, žádné nezůstalo déle. Všechno to bylo krásné. Když jsem je předala, byla pohoda. Pak jsem ale odjela rovnou ke kámošce, vypila jsem láhev šáňa a už jsem Jardovi volala, ať tam jede a kouká mi malého přivézt zpátky. Protože je prostě můj!

To zní dost autenticky.

No ano. A pak jsme tam jeli na Vánoce a už byl mámy. Už ke mně nešel. Ječel na mě. Já na něj: „Ty jeden malej zrádče!“ A doteď, když přijedou, tak už je to prostě jejich dítě. Ne moje.

Naposledy jsme měli holčičku z babyboxu. Nedávno nám její rodiče přijeli ukázat novou sestřičku, adoptovali už druhé dítě. Takže tady všechny ty děti lezly. A malá Vanilka hlásila: „Tady já jsem bydlela!“ Má od nás fotky a už si to skládala v hlavě. Je to přirozené, je to fajn. A díky tomu pocitu, že to takhle pěkně vyjde, se pak dají absolvovat další pěstounství.

Perníkové děcko

Líčíte to růžově, ale na svém blogu píšete, jak jste přebírala i traumatizované a týrané děti, které odmítaly jíst, jen se kývaly a nemluvily.

To už je jiná věc. Jedna drogově závislá matka měla perníkové děcko. A to řvalo, řvalo a řvalo. Je to příšerný pocit, tyhle děti spí jen chvilinku, jsou v křeči. Manžel si bral dovolenou, aby mě vystřídal. Ale představa, že takhle brečí někde v kojeňáku, je přece mnohem horší. Když jsou děti třeba na heroinu, dá se jim něčím ulehčit. Ale to dostávají jen v nemocnici. V kojeňáku leží hrozně moc opuštěných dětí bez pomoci, která jim tu závislost ulehčí. Děje se to i v případech, kdy mamka kouří. I to je hnusné.

Jak se právě to, že se v rodině cítil opuštěný, projevovalo na Samovi?

Na Samíkovi je to poznat v tom, že má strašně moc problémů. Na vás působil mile. A on je milej. Má ale třeba střední poruchu attachmentu, tedy připoutání. On neměl nikoho, ke komu by se přitulil. Nemá tu správnou vazbu. Nikdo ho v té rodině nenaučil mít se rád, a tak to neuměl. Byl v rodině takový opuštěný, ale aspoň někdo tam byl.

Zažila jsem ale i děti, které podle mě byly úplně zničené. Jejich máma tam sice byla, ale jen ležela a moc nemluvila, její dvě dcery skoro nechodily ven. Za celou dobu jim nikdo nepomohl. Než přišly k nám, musela už jedna z nich nastoupit do školy. To znamená, že systém začal mámu k něčemu tlačit. Musela něco do školy platit, a neplatila. Musely dělat úkoly, a nedělaly, protože maminka ležela. A až v tu chvíli se naplno ukázalo, že máma nefunguje.

Ta žena se z toho sesypala a chtěla si jít odpočinout na psychiatrii. Díky tomu se ke mně její holky dostaly. Pak jsme jí je ale museli vrátit, protože se vrátila z nemocnice odpočatá a děti jí nebyly odebrané na základě něčeho konkrétního. Až v průběhu času se ukázalo, že ona věci líčí jinak. Tvrdila, že jsou postižené, a dávala jim léky, které vůbec neměly brát. Bylo to celé divné. Holky se tam nakonec vrátily – a skončily v děcáku.

Když jsem to zjistila, měla jsem už v pěstounské péči další dítě. Začala jsem za nimi jezdit a z děcáku jsem si je vzala znovu do péče. Nechápala jsem, proč mě nikdo nekontaktoval. Často je přechodný pěstoun první a jediný, komu na dítěti opravdu záleží. Ve spise bylo uvedeno, že u nás byly. Tohle je noční můra přechodného pěstouna – že se předanému dítěti nepovede dobře a že zůstane samo. Ale to jsem odbočila…

Mluvily jsme o Samovi a tom, že v pěti letech k vám přišel a nebyl schopen citů…

Děti, které jdou do pěstounské péče, jsou zraněné, rozzlobené a nikomu nevěří. A stýská se jim, ať už jim rodiče dělali cokoliv.

Představte si třeba psychicky nemocnou mámu ze sociálně slabého prostředí, kde nikdo neřeší, že za jejím chováním může být nemoc. A která ubližuje dětem. Několikrát jsou kvůli tomu v nemocnici, ale vždy je vrátí domů. Když jí je líp, lituje toho, co udělala. Když jí je hůř, udělá to znovu. A pak je jednoho dne sociálka odveze buď do ústavu, nebo do cizí rodiny.

Byly to hnusné věci, které v sobě pořád má. Teď se rozhodl, že mámu bude brát, jako by byla dítě. Vídáme se s ní. Nejdřív na ni byl naštvanej, pak přišla fáze, kdy se o ni strašně bál. My ho teď musíme dostat ze strachu, že bude žít stejně jako ona. Musím ho srovnat, že má hodnotu sám o sobě a že nemůže za to, co se dělo a jaká je máma.

Předpokládám, že chodíte k psychologovi.

Samozřejmě. Úplně od začátku. Psycholožka sem přiběhla hned druhý nebo třetí den poté, co jsme ho přijali k nám domů. Volala jsem jí, že potřebuju pomoc. Že mi tu skáče z výšky. V noci jsem s nimi spala v pokoji, otevřela jsem oči, on stál nade mnou a chystal se na mě skočit. Pořád řval, všechno rozbíjel, rozbil snad třicet autíček. On to ale podle mě ani nechtěl dělat. Byl agresivní a zároveň byl maličkej a takovej… No, zkrátka jsem říkala, že v něm to dobro vidím. Psychologové tvrdí, že šest let je hranice a pak už je pozdě. Ale já jsem se rozhodla, že ne. Že prostě musíme zamakat. První rok jsem dělala, co jsem mohla, protože jsem si myslela, že je jako vždycky předáme dál. Hrozně jsem dřela, aby byl co nejvíc v pořádku. On přišel a nevěděl ani, co je jedna a dvě. Nechápal pastelky. Rovnou jsem šla požádat do školy o odklad. To by nešlo, aby šel od září do školy.

Překvapeně mi říkal, že jsou tady všichni hodní. Ptal se, jak je možné, že se usmívají na Haničku. Tyhle děti žily v úplně jiném světě. Ve světě, kam nikdo z nás nenahlídne.

Kdy k vám začal mít vztah?

Ani nevím, jestli už to je vztah. Možná to teď začíná. My jsme po roce řekli, že si je necháváme.

Respektive soud rozhodl, že u vás mohou zůstat.

Ano. Oni totiž zavolali manželovi, že soudce odmítl prodloužit předběžné opatření, protože ví, že u těchto dětí to nemá cenu. Pěstouni se prý pro ně stejně nenajdou, a proto půjdou do děcáku. A to jsme řekli: „Necháváme si je.“

Opravdový doják

Když vám soudce děti svěřil, stáli tam Sam i Hanička s vámi – a Sam v soudní síni radostí zakřičel: „Hurá!“

Ano. My jsme s nimi jednali vždycky na rovinu. Řekla jsem: „Same, rodina se nenašla a teď se musí vyřešit, co bude. Tak co kdybyste zůstali u nás?“ A on říkal: „A jak se sem vejdeme, když se tady budou střídat ty děti?“ Ujistila jsem ho, že se tam střídat nebudou, že už si žádné děti brát nebudeme a budeme mít jen jeho a Haničku. On doteď říká, že až vyrostou, vezmu si sem další děti. Na to mu říkám: „Až vy vyrostete, já už budu stará a doufám, že se o mě budeš starat ty.“ Sociální pracovnice mi pak řekla, ať si vezmu děti k rozsudku, aby soudce viděl, o kom rozhoduje. Samík s Haničkou tam stáli… a slzela i zapisovatelka. Byl to fakt doják.

Takhle to vypadá, že Sam k vám musí mít silnou vazbu.

Já jsem pro něj teď podle psycholožky úplně svatá žena. Říkala, že si mě zidealizoval a maluje si mě bez chyb. A já už cítím, že mě má rád.

To se vám po tom všem, co zažil, povedla obrovská věc.

Já si myslím, že nás má rád díky tomu, že jsme nemluvili hnusně o jeho rodině. Jarda s tím měl trochu problém, ale my jsme se vídali s babičkou, se strejdy, s mamkou… Pak to uvadalo, ale v poslední době je mamka zas docela fit, takže volá. Vídáme se, vlastně mi připadá, že jsou všichni rádi, že se dětem daří.

Hanička nikdy neměla problém se tu adaptovat?

Hanička přišla jako totálně vystrašené dítě, které nevědělo, co se bude dít. Působila jako malý dospělý. Když k nám přišla, odmítala cokoli jíst. Pak ze Samíka vylezlo, že byla kojená. Řekl, že „jedla tu kozu“. Takže mi došlo, že jedla tu „kozu“ s perníkem.

Myslíte tím, že…

… byla kojená a přitom mamka byla na pervitinu. Já jsem to nejdřív zkoušela, flašku s mlíkem mi vyhodila, termix nechtěla, nic z toho neznala. Zeptala jsem se: „Samíku, co uděláme k jídlu? Co ty máš nejradši?“ A on že chce hranolky. Tak jsme je rychle šli koupit. A ona je jedla taky. Začala jíst všechno, co jedl on. Stravu pro batolata ode mě nikdy neměla. Měla jsem tu kojené děcko zvyklé na pervitin.

Jak se to projevovalo? Musela mít abstinenční příznaky.

Nejdřív byla hodně apatická. Pak začala být agresivní, vzteklá, mlátila sebou a třískala hlavou o schody. Říkala jsem si, že to možná má naučené od mámy, která to dělala taky. Ale možná měla absťák, což mi tenkrát vůbec nedošlo.

Čekala bych, že s dítětem dostanete i lékařskou zprávu, abyste tohle věděla.

Na tohle by nepřišli, i kdyby malé dělali testy. Ale ty se u nás nedělají ani u porodu, kde to je celkem zřetelné. Jsou drahé.

To je další věc, která mě hrozně štve. Většina krajů za obrovské prachy dělala metodiky pěstounské péče, aby to fungovalo. Já jsem byla součástí týmu expertů. Pěstouni, kteří tam chodili, postupně docházet přestali, protože to bylo na nic. Snažili jsme se tam sdělit, co jako pěstouni potřebujeme vědět – a sociální pracovnice na nás koukají a říkají nám, že to vědět nepotřebujeme. Odporovala jsem, že ze zákona máme právo vědět o dítěti, které k nám přichází, naprosto všechno, ale oni nám tyhle informace nedávají. Obávám se, že se to do metodik nakonec taky nedalo. Přitom by stačilo, kdyby mi tehdy napsali: „Máma kojí a je závislá na pervitinu.“ Ale nic. No, stejně bych nedělala nic jinak.

Jak se Hanička dál vyvíjela?

Hanička je super děcko.

Žádné noční můry?

No to ano. To jsme měly hrozně dlouho. První rok byli pořád nemocní a já s nimi hned po soudu jela do ozdravovny. Spala jsem tam s dětmi v jednom pokoji a díky tomu zjistila, jak se v noci k sobě choulí. Spaly úplně u sebe, držely se, byly zalezlé v rohu. A v noci řvaly. Vždycky jsem vystartovala a běžela jsem jednoho nebo druhého uklidnit. Až tam jsem vlastně zjistila, jak silné noční můry mají.

Děti působí vesele, vyrovnaně, mile, normálně…

Všechno, co umí, mají od nás. Oba mají slovní obraty jako my. Hanička včera říkala: „Upozorňuju vás, že trvám na tom, že ten drdol nosit nebudu.“ Tohle mají od nás a z minulosti nemají nic. Sam má těch šest let vymazaných.

Asi to v sobě potlačil.

Ano. Když k nám přišel, znal hlášky ze Simpsonů, protože tam běžely skoro pořád. Když ne, tak si maminka pouštěla horory, takže mi Sam odříkal Freddyho Kruegera. Tohle byl jeho svět – celý den sedět před televizí. U nás měli v dětském pokoji taky televizi, ale tu jsem po třech měsících vyrvala ze zdi a odnesla. Vzala jsem ji se vším, i s těmi zásuvkami, protože ji pořád pouštěl. Psycholožka mi poradila, ať netrvám na tom, že si bude čistit zuby nebo že nebude mluvit sprostě. Ať ho učím postupně jednu věc po druhé. Začala jsem tím, že ho odnaučím pořád koukat na televizi. A to se mi podařilo, až když jsem ji vyhodila. Byla obrovská a Sam mi ještě nedávno obdivně řekl, že si pamatuje, jak jsem ji nesla.

Poslouchal, jen když ho ztřískali

Bral vás hned jako autoritu?

Ne. On byl zvyklý poslouchat, jen když ho ztřískali. Vůbec nechápal, že si má sednout jen proto, že jsem mu to řekla. Tak já jsem pak musela ten první rok taky řvát. Dodnes mi psycholožka říká, že když se rozjede, vůbec nemá smysl se mu snažit něco tiše vysvětlovat. Naopak musím zvýšit hlas a přizpůsobit se jemu. A to je pro mě hrozně náročné.

Proč jste zvolila domácí vzdělávání?

Do první třídy chodil do školy a měl asistentku sám pro sebe. Je chytrý, učí se dobře. Ale nebyl na to ještě vyzrálý. Nebyl připravený na kolektiv. Rodiče si začali stěžovat, že ruší jejich děti, a já jsem nechtěla, aby se zapsal jako problémový. Třeba při tělocviku to vždycky asi rozjel naplno. Tak jsem si řekla, že si dáme tenhle rok, než přijde do puberty, a že se mu budu maximálně věnovat. A začíná se mi to docela líbit. Není to žádný stres, jedeme svým tempem a máme na sebe čas. Jde to krásně, dokonce je napřed. Teď jsme probírali vesmír.

Jak se stalo, že se tu najednou objevila ještě Maruška?

Maminka nám takhle jednou zavolala, Sam tady běhal s telefonem a volal: „Já budu mít bráchu!“

A ona je to ségra.

To pak byl naštvaný. Mája ale nejdřív šla k přechodné pěstounce.

V kolika měsících k vám tedy Maruška přišla?

Dostala jsem ji, když jí bylo asi osm měsíců. K těm přechodným šla proto, že tu děti byly asi dva roky a potřebovala jsem si chvilku vydechnout. Když mamka řekla, že je těhotná, Jarda nejdřív řekl, že v žádném případě. Neuměl si to představit. Tak jsme to nechali být. Já jsem si myslela, že se ani nenarodí, že to bude průšvih. Přece jen jsem věděla, jak žije. Maruška se narodila, byla krásná a celkem v pohodě.

A je to také perníkové dítě?

No, víte, ani to tak nechci nazývat. Ale přechodná pěstounka byla úplně skvělá. Já jsem nejdřív řekla, že se tam nejedeme ani podívat. Když jí bylo šest týdnů, taky jsme tam nejeli. Řekli jsme, že si to rozmyslíme, a odjeli jsme na dovolenou. A právě tam se mi podařilo manžela přesvědčit, že můžeme jezdit na dovolenou i s dětmi. Tohle byla totiž první dovolená za ty dva roky a tři měsíce. A to taky byl pro manžela největší problém, že už se nikam nepodíváme. Přemluvila jsem ho a jeli jsme vlakem do Chorvatska. Autem to nešlo, protože když Sama připoutáte, tak to je teda něco. A na té dovolené manžel viděl, že můžeme cestovat i s dětmi. A že to dáme i s tou malou. Tak jsme si ji krátce po dovolené přivezli domů.

Byla asi nejméně problematická.

Jo, Maruška byla kouzelná. Byla vymazlená, vylíbaná a přechodňačka nám dělá babičku. Všechny tři děti jí teď říkají babi.

Jak k tomu všemu přistupují vaše biologické děti?

Moje dcera je od patnácti v Praze, vystudovala taneční konzervatoř. Pak šla studovat speciální pedagogiku a nakonec sociální práci. Teď pracuje v soukromé školce pro postižené děti. Jsou to hodně postižené děti, teď tam budou otevírat i dětský hospic. A zároveň v Praze tancuje burlesku.

Co dělají kluci?

Jeden bydlí kousek od nás se svojí přítelkyní, druhý se nedávno vrátil z Holandska a chce chvíli zůstat v Čechách. Vaří v hotelu Augustýn. Teď s námi všemi byl i ve Španělsku. Dobrý to bylo.

Zvažujete přímo adopci?

Ne. Není důvod. Děti ani nejsou právně volné. Jsou tu i otcové. Ale nechci o nich mluvit.

Jak vypadají setkání s biologickou matkou?

Když zavolá, sejdeme se na sociálce, ona dětem přinese oblečení a boty. Vždycky jí řeknu, jakou mají zrovna velikost.

Scházíte se tam proto, že je to neutrální půda?

Pro mě je to prostě pohodlné. Je tam místnost s hračkami, my si sedneme a povídáme si. Pro všechny je to bezpečné.

Jak vnímáte její vztah k dětem?

Ona nás poprvé viděla až s Maruškou. Předtím jsem ji nezažila. Po Marušce už byla nějak pod kontrolou a chtěla nás vidět. Hned si děti bafla a fotila jsem ji s nimi, protože to chtěla. Ona je takové děcko. Teď je jí asi pětadvacet. Možná šestadvacet. Díky tomu, že teď má konečně invalidní důchod, se má asi nejlíp, jak se kdy měla. Ale asi před půl rokem měla krizi a to se zas neozývala vůbec. Jsou to výkyvy. Takže ji vidíme, když chce. Když zavolá, tak tam prostě jedeme.

Jaký život si pro své děti představujete?

No… Že vystudují vysokou školu a budou naprosto spokojené a šťastné. A Sam mi říkal, že bude hajný. Prý budeme bydlet v hájence a koupí mi Ferrari.

Budete jezdit ve Ferrari do hájenky. Pořád tady ale chybí ten táta. Nebojíte se, že si jeden z nich o dítě řekne?

Ne. Ale bylo by dobře, kdyby děti nemusely vyrůstat s pocitem, že svého otce nezajímají. Žádné dítě by tenhle pocit nemělo mít. Třeba Sam vůbec nechápal, co je táta. On se „tátu“ naučil až s Jardou. Situaci nám hrozně usnadnilo, když přišla Maruška. Sam nám říkal: „Vy ji vůbec nemlátíte. I když brečí, tak ji nemlátíte!“ Byl hrozně překvapený, jak se staráme o mimino. A tím možná vznikl náš vztah. Tímhle to konečně zaklaplo. On je nám vděčný, že jsme hodní na jeho ségru. Je překvapený z Jardy, jak vezme malou a chová ji. Kdybych svému muži před deseti lety řekla, že tu v pětapadesáti bude mít tři malé děti, zaťukal by si na čelo. S ničím takovým jsme vážně nepočítali. Už se viděl někde v Norsku, jak šplhá po horách. A ne že bude chodit do školky. Ale vlastně jsme v tom hrozně spokojení. Ráno chodí do práce a říká, že se mu od nás nechce.