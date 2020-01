Změní Trump USA a svět na desetiletí dopředu? Rozhodnou letošní volby

„Jste zatracený lhář!“ Joeu Bidenovi v americkém státě Iowa před necelým měsícem ujely nervy. Místní návštěvník diskuse s prezidentským kandidátem ho obvinil, že ještě jako viceprezident „prodával přístup k prezidentovi“ (Obamovi) a „vyslal svého syna na Ukrajinu“. Ani pro jedno z těchto tvrzení nejsou důkazy, takže není divu, že se Biden rozohnil.

Tím střet ale neskončil, muž Bidenovi také vytkl, že je na funkci příliš starý. Místo aby Biden s mužem polemizoval, vyzval ho na sportovní duel: „Jestli si chcete vyzkoušet moji kondici, pojďte dělat kliky, pojďte si zaběhat.“ Už to samo o sobě vzhledem k postavě onoho voliče nevypadalo dobře.

Nejkontroverznější moment přišel, když Biden, jak je vidět na videu, řekl: „Podívej, tlusťochu, podívej.“ Bidenovův volební štáb následně oznámil, že Biden neřekl „fat“ (tlustý, tlusťoch) ale „facts“ tedy fakta. Přesto způsob, jakým na voliče reagoval, vyvolal pohoršení.

Joe Biden je svými přeřeky a mediálními přešlapy pověstný. Vystoupení v Iowě bylo přesto pro některé už moc. Když ho rozhodí jeden kritický volič, jak chce stát v debatách proti Donaldu Trumpovi, ptali se.

Biden zatím v celostátních průzkumech vede, ale není vůbec jisté, že to bude on, kdo příští podzim současného prezidenta Trumpa vyzve. Nepůjde přitom pouze o to, kdo povede USA na dalších několik let, ale i to, jak bude země vypadat v příštích desetiletích.

Kdo uteče ostatním?

Sanders, Harrisová, Warrenová a potom zase Sanders. Pořadí v demokratických primárkách se stále přelévá. Zatím pouze na druhém místě, protože Joe Biden je v celonárodních průzkumech stabilně první.

To se ale brzy může změnit:

V Iowě má šanci zvítězit mladý starosta ze státu Indiana Pete Buttigieg.

V New Hampshire má pak v době psaní tohoto textu dobrou šanci Bernie Sanders.

Pokud se tyto odhady vyplní, může to podporou kandidátů výrazně zamíchat. Může pak trvat měsíce, než vykrystalizuje jasný favorit, který nakonec v létě získá demokratickou kandidaturu.

Protáhlá kampaň by pak mohla stranu oslabit. Veřejnost by byla svědkem rozporů a vzájemných útoků. Zároveň by v médiích dostalo více prostoru ideologické rozštěpení strany mezi centristy a levicí.

Warrenová se Sandersem se silně překrývají, co se týče skupin obyvatel, které je podporují. Přesto na sebe neútočí a raději se zaměřují na Peta Buttigiega. Warrenová se tak po odchodu Kamaly Harrisové raději začala profilovat jako ženská kandidátka.

Emerson College/@7News National Poll: General Matchups: Biden 52| Trump 48

Sanders 52 | Trump 48

Warren 51 | Trump 49

Buttigeig 50 | Trump 50 By gender: Trump leads among men, trails among womenhttps://t.co/JNx7B58z0V pic.twitter.com/ZqqLjuK1Jz — Emerson Polling (@EmersonPolling) December 18, 2019

Podle průzkumu Emmerson College z 18. prosince by v potenciálním souboji Trump prohrál s každým ze tří současných nejsilnějších demokratických adeptů. S Petem Buttigiegem pak má stejnou podporu.

Bidenovi příznivci a část špiček Demokratické strany ve Washingtonu doufají, že Warrenová nevyhraje v Iowě. „Kromě společného hladu porazit Donalda Trumpa je jedinou konstantou tvrdé rozdělení podle generačních, ideologických a rasových linií,“ píší ve svém textu New York Times.

Po prvních čtyřech státech nabere soutěž demokratů obrátky v tzv. superúterý na začátku března. Během něj budou pro svého adepta na prezidentskou kandidaturu hlasovat demokraté ve 14 státech v jednom dni.

Právě až v této fázi chce vstoupit do závodu i bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg. Ten první státy vynechává a peníze sype do kampaně k superúterý. Může si to jako osmý nejbohatší Američan dovolit. Pokud se mu začne dařit, mohlo by se rozhodnutí, kdo získá potřebný počet volitelů pro nominaci za Demokratickou stranu, zamotat a táhnout se až do léta.

Na druhou stranu stranu, pokud se některému z kandidátů podaří urvat vítězství na začátku, může být rozhodnuto už dříve. Bloomberg by pak přesto mohl do voleb vstoupit jako nezávislý kandidát.

Nepodceňovat Bidena

Není ale radno podceňovat Joea Bidena. Iowa a New Hampshire jsou důležité, protože kandidátovi dodávají sílu okamžiku, ale rozděluje se v nich poměrně málo hlasů.

O většině volitelů se v demokratických primárkách rozhoduje ve velkých státech s početnými rasovými menšinami.

Afroameričané převážně volí právě demokraty, okresy s černošským obyvatelstvem jsou proto atraktivní – jde v nich o vysoký počet volitelů. Poslední demokratický kandidát, kterému se podařilo získat nominaci, aniž přesvědčil většinu černošských voličů, byl massachusettský guvernér Michael Dukakis v roce 1988.

A mezi Afroameričany, obzvlášť těmi staršími, je zdaleka nejpopulárnější Joe Biden.

Obama v roce 2008 při své první kandidatuře mezi afroamerickými voliči zaostával oproti Hillary Clintonové. Podařilo se mu ji ale předehnat. Je otázkou, zda ho v roce 2020 někdo napodobí.

Bernie versus Elizabeth

Zatím na sebe Sanders s Warrenovou neútočí. Jejich příznivci už ale ano. Obzvlášť v levicových médiích se na podzim ozývala kritika Warrenové jako kandidátky, která svou levicovost nemyslí až tak vážně.

Podle politoložky Kalifornské univerzity v Berkeley Wendy Brownové si ale levicoví voliči i přes svou kritiku Warrenové uvědomují, že i její prezidentství by vypadalo úplně jinak, než s jakým by přišli Joe Biden a Michael Bloomberg. A „chtějí tam prostě svého člověka“, říká politoložka.

Brownová sama pomáhá jako dobrovolnice v kampaních demokratů a podporuje právě levicové kandidáty, jako jsou Sanders a Warrenová. Útoky na Warrenovou se jí moc nelíbí. „Myslím si, že je to chyba, protože to rozděluje elektorát. A protože to bude proti nim použito po primárkách,“ říká.

A nemyslí si, že by demokrati měli, stejně jako v roce 2016, zkoušet porazit Trumpa s centristickým kandidátem: „Představa, že centristický kandidát má větší šanci porazit Donalda Trumpa, stojí na víře, že existuje skupina voličů, kteří půjdou za Trumpem, pokud nebudou mít na výběr někoho z demokratů v samotném středu. Myslím, že to je mýtus a že takoví voliči skoro neexistují.“

Trumpovy republikánské voliče naopak podle Brownové už není reálné přesvědčit.

Jedinou cestou, jak může demokrat Trumpa porazit, je podle ní oslovit mileniály. „A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je posunout se doleva. Mileniálové vědí, jaké to je, nemít zdravotní péči, nemít dostupné bydlení, nemít představu budoucnosti ať už kvůli klimatu, nebo budoucí nedosažitelnosti penzí,“ dodává politoložka.

Na vítězství Trumpa raději ani nemyslí. „Myslím si, že by to byl konec demokracie v Americe,“ říká. „Pokud si mohu dovolit být tak temná, pak myslím, že by to znamenalo hrozbu konce světa, vzhledem ke klimatické krizi.“

Vrátí se Obamovi voliči?

Při otázkách, zda by proti Trumpovi zabral více levicový, nebo centristický kandidát, se oči analytiků upírají k americkému středozápadu. Byly to právě státy jako Iowa a Ohio, a pak také Pensylvánie na východě, kde v minulých volbách k Trumpovi přešli někteří Obamovi voliči, což mu umožnilo vyhrát.

Jednou z nich byla i Misty Kendallová z Ohia. Ta v roce 2008 volila Barracka Obamu. O čtyři roky později mu dala hlas znovu, i když byla zklamaná z jeho zdravonické reformy. „Líbila se mi jeho zahraniční politika. Způsob, jakým postupoval proti Al-Kájdě. Věřila jsem, že se mu daří v boji s terorismem,“ řekla deníku Guardian.

V posledních volbách ale přešla k Trumpovi. Podle ní byl její hlas Trumpovi především odmítnutím Hillary Clintonové, která na ni působila neupřímně.

Demokratická strana v těchto okresech řeší dilema, jak získat ztracené voliče zpět. Jestli se středovým kandidátem, jako je Joe Biden a jako v roce 2016 byla Hillary Clintonová, nebo zkusit jinou cestu.

„Minule jsme vsadili na variantu ‚kdokoliv, jen ne Trump‘ – a Clintonová prohrála. S Bidenem to může být podobné,“ domnívá se podle Guardianu místní demokrat Christopher Slat.

Podle politoložky Lynn Vavreckové z Kalifornské univerzity v Los Angeles mají demokrati na výběr dvě strategie. Buď nadchnout demokratické voliče, kteří zůstali v roce 2016 doma, nebo přetáhnout část voličů zpět. Biden by podle ní mohl zvládnout obojí. „Ale koneckonců kdokoli, kdo vyhraje demokratickou nominaci, bude pravděpodobně schopen obojího, protože demokratičtí voliči prostě nebudou chtít znovu prohrát,“ řekla politoložka Deníku N.

Když Trump vyhraje

Nejde jen o vítězství jednoho kandidáta, ale také o otázku, zda byla Trumpova administrativa dějinnou výjimkou, anebo novou normou. Zda se chaos, otevřené lhaní i napadání menšin stanou běžnou součástí amerického systému.

Ve prospěch Trumpa hrají dva faktory:

Jedním z nich je, že od roku 1980 pouze jediný prezident – George Bush starší – svůj post po prvním volebním období neobhájil. Druhým je, že americké ekonomice se zatím daří. Když demokrat Barrack Obama přebíral úřad od republikána George Bushe mladšího v roce 2009, byl svět na pokraji největší hospodářské krize od té z 20. a 30. let minulého století.

Během Trumpovy vlády hospodářství naopak roste, a to i přes varování expertů, kteří se jeho nástupu obávali. V následujícím roce má americká ekonomika vyrůst o další dvě procenta. To Trumpovi pomáhá, bez ohledu na to, nakolik se o úspěchy skutečně zasloužil on.

Druhé Trumpovo prezidentství by mělo dalekosáhlé důsledky pro Spojené státy i svět.

Jednou z dotčených oblastí je klimatická krize. OSN varuje, že státy musejí začít jednat okamžitě, aby existovala naděje, že se podaří zabránit nejhoršímu.

Dálší je pak otázka, co bude s mezinárodním zbrojením.

Trump vypověděl smlouvu s Íránem o kontrole jeho jaderného programu a nenahradil ji ničím jiným. Nepodařilo se mu ani zavázat Severní Koreu k omezení jejího jaderného programu. Stejně tak vystoupil z dohody INF o likvidaci raket středního a krátkého doletu podepsanou na konci 80. let jeho republikánským předchůdcem Ronaldem Reaganem a Michailem Gorbačovem, aniž se snažil zajistit, aby ji Rusko dodržovalo.

Podle magazínu The Atlantic hrozí světu nová vlna závodů v jaderném zbrojení.

V případě Trumpova znovuzvolení hrozí i zabetonování pozic na domácí politické scéně. Je možné, že soudci Nejvyššího soudu Baderová Ginsburgová (87) a Stephen Breyer (82) vzhledem k věku odstoupí. Trump by tak měl šanci na samém vrcholu justice obsadit další dvě místa. Už dříve dva nové soudce vybral.

Dostal by tak možnost ovlivnit složení amerického Nejvyššího soudu na desítky let dopředu. Soud vykládá zákony a má pravomoc rušit ty, které odporují ústavě.

Nyní mají konzervativci mezi členy Nejvyššího soudu převahu pět ku čtyřem oproti liberálům. Případ od případu se stávalo, že se v rozsudcích některých kauz k liberálnějším soudcům přidal jeden až dva soudci z konzervativců, ale je otázka, jak by toto fungovalo při většině sedm ku dvěma. Je možné, že by pak konzervativci v politice na federální úrovni i v jednotlivých státech USA velmi dlouho neměli proti sobě žádnou, nebo jen velmi slabou, kontrolní, ústavní brzdu.

Spojené státy přitom nejspíš čeká důležitá debata o vztahu náboženství a státu, o právu na interrupce i o možnosti vlády regulovat ekonomiku. Ohrožena by mohla být i Obamova reforma zdravotnictví, pokud by ji konzervativní Nejvyšší soud prohlásil za neústavní.

Podle magazínu The Atlantic voliči příležitost zopakovat si takovou volbu, jako bude ta letošní listopadová, dlouhou dobu mít nebudou.