Mzdy porostou pomaleji, o krizi ale nemůže být řeč. Co čeká českou ekonomiku v roce 2020

O kvalitní či nedostatkové zaměstnance se firmy budou přetahovat i v roce 2020. Počet volných míst stále výrazně převyšuje počet uchazečů o práci. Na rozdíl od minulých let už ale podle ekonomů nebude boj o zaměstnance plošný napříč obory. Průměrná mzda by se v roce 2020 měla podle ministerstva financí meziročně zvýšit o 5,7 procenta na 36 057 korun. Přestože jde stále o solidní tempo, ve srovnání s předchozími dvěma lety je růst pomalejší.

„I na mzdovém vývoji je patrné, že trh práce má období největší utaženosti za sebou. Zřejmé to je hlavně v soukromém sektoru, který více zohledňuje produktivitu a konkurenceschopnost,“ myslí si ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Jak v Česku porostou mzdy v roce 2020:

Průměrné mzdy potáhne nahoru hlavně pokračující nízká nezaměstnanost v některých profesích, například v IT – firmy se zde budou dál přetahovat o schopné lidi a jedním z lákadel bude právě vyšší odměna. „Zvyšovat se budou ale i výdělky ve službách, kde bude hlad po nových pracovnících nejvyšší,“ předpokládá ekonom České spořitelny Jiří Polanský.

Kromě toho se má opět zvýšit minimální mzda, a to ze současných 13 350 korun na 14 700 korun měsíčně, takže si polepší i nejhůře placení zaměstnanci. S tím pak souvisí i růst zaručené mzdy, která je na tu minimální navázaná.

Zaručená mzda Jedná se o český „vynález“, jenž se využívá od roku 2007. V podstatě jde o částku, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci s výjimkou těch, kteří pracují v platové sféře, a osob, na něž se vztahuje kolektivní smlouva. Zaručená mzda se odvíjí od minimální mzdy a je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti dané práce do osmi stupňů. Neexistují žádná data k tomu, kolika zaměstnanců v Česku se týká.

Důležitou roli bude hrát také růst platů ve veřejné správě, ty se podle návrhu státního rozpočtu mají zvýšit o 1500 korun. Na platy učitelů v regionálních školách chce dát vláda letos o desetinu více než nyní, stejně tak mají od 1. ledna 2020 vzrůst starobní důchody, v průměru o 900 korun měsíčně. „Tahounem mezd bude především veřejný sektor. V soukromé sféře bude tempo naopak polevovat,“ předpokládá ekonom ČSOB Petr Dufek.

Znatelně růst mezd zpomaluje naopak v průmyslu, zvláště v automobilovém, který je „motorem“ naší ekonomiky, upozorňuje Vejmělek. Jen v trojici automobilek Škoda Auto, Hyundai Motor Manufacturing Czech a TPCA má totiž práci přes 160 tisíc lidí, což jsou tři procenta všech českých zaměstnanců. Podle Sdružení automobilového průmyslu přitom tito pracovníci tvoří pouze 40 procent všech zaměstnanců autoprůmyslu, zbylých 60 procent jsou lidé pracující pro dodavatele.

Ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská předpokládá růst výdělků i u méně kvalifikovaných, a tím pádem lépe placených zaměstnanců. „Zde může být růst mezd brzděný tlakem na zvyšování efektivity a produktivity. To se může projevit i omezováním počtu řídících pracovníků a obecně redukováním řídicích úrovní ve firmách,“ dodává. O tom, proč se odborníkům zvyšují mzdy pomaleji, jsme psali v samostatném článku.

Plošné propouštění nečekáme

Míra nezaměstnanosti se ve třetím čtvrtletí roku 2019 držela těsně nad dvěma procenty. Podle posledních dat Eurostatu činila 2,2 procenta, což bylo stále nejméně v Evropské unii. Vejmělek z Komerční banky si přitom myslí, že už dosáhla svého dna. „Její zvýšení pro rok 2020 nebude nijak dramatické, očekáváme, že z loňských průměrných 1,9 procenta vzroste na 2,4 procenta,“ říká ekonom.

K mírnému zvýšení nezaměstnanosti dojde hlavně kvůli zpomalení hospodářského růstu. Nábor omezí průmysl, který se teď vinou zpomalení německé ekonomiky potýká s poklesem nových zakázek. Menší zájem bude podle Miroslava Nováka z Akcenty například o montážní dělníky nebo pomocné pracovníky ve výrobě, tedy zaměstnance vykonávající rutinní manuální práce. Experti ale nečekají masové propouštění. „Pokud by přišlo, s velkou pravděpodobností nebude plošné, dotkne se jen některých konkrétních podniků,“ doplňuje Polanský z České spořitelny.

Kromě toho některé firmy masivně investují do automatizace, a část lidské práce tak zvládají nahradit roboty. Vedle průmyslu by se to mohlo letos dotknout i zaměstnanců v peněžnictví a bankovnictví, například pracovníků na pobočkách, upozorňuje hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

„Boj o experty nebude zřejmě v nejbližším období nějak extra sílit. Pokles zakázek ve významné části průmyslu spíš nahrává obezřetnosti firem,“ shrnuje Dufek z ČSOB. Tato situace ale podle něj nebude dlouhodobá a do tří až pěti let se bude i v průmyslu opět nabírat – řada firem se totiž začne dostávat do „expertních“ problémů. „Zesílí odchody zkušených pracovníků do penze,“ vysvětluje ekonom.

Volných míst bude dost, tvrdí optimisté

Hospodářská komora je v odhadech budoucího vývoje nezaměstnanosti optimističtější. „Podle naší analýzy dosáhl v červnu počet reálně chybějících zaměstnanců svého maxima na hodnotě 500 tisíc pracovníků. V současnosti se otevírání nových pozic zpomaluje a převis poptávky po práci nad její nabídkou bude přetrvávat i v tomto roce,“ zdůrazňuje Kubelková.

„Nyní nastupují slabší populační ročníky, které ani zdaleka nepokryjí současné potřeby firem,“ doplňuje Horská z Raiffeisenbank. Někteří zaměstnavatelé sice už kvůli celkovému zpomalení ekonomiky omezili nábor, nebo dokonce zvažují propouštění, uvolnění pracovníci ale stále snadno najdou uplatnění jinde.

Přečtěte si také Vyšší mzda a půl hodiny dojíždění, nebo stejný výdělek a práce za rohem? Díky průzkumu víme, která nabídka je atraktivnější Optimistická je i Českomoravská konfederace odborových svazů. „Nějaký výrazný pohyb směrem k nezaměstnanosti nečekám. Zaznívá to v souvislosti s růstem minimální mzdy, ale tyto obavy jsou liché,“ tvrdí ekonom Konfederace Martin Fassmann. Pokud by tomu bylo jinak, podnikatelé by podle něj nechtěli dostat do Česka další pracovní sílu ze zahraničí.

Ekonomové předpovídají další nabírání ve službách a zvláště obchodu. „Vysoká poptávka po zaměstnancích přetrvá u řidičů, stejně tak u vysoce kvalifikovaných specialistů, například v informačních a komunikačních činnostech,“ vyjmenovává Novák z Akcenty. „Zoufale bude zaměstnance shánět stavebnictví, dále například zemědělství a lesnictví,“ dodává Kubelková. O nové posily bude obecně zájem ve všech oborech, kterým se daří a kde nelze lidskou práci nahradit stroji.

Strašení krizí je evergreen

Česká ekonomika jako celek letos zpomalí, především kvůli poklesu zakázek v průmyslu. Černý scénář, podle něhož by se opakovala podobná recese jako přes deseti lety, ale podle expertů rozhodně nehrozí.

Hrubý domácí produkt, který vypovídá o hodnotě vyrobeného zboží a poskytnutých služeb v daném roce, by se měl podle ministerstva financí po očištění o růst cen zvýšit o dvě procenta. Pro celý rok 2019 odhaduje ministerstvo růst o 2,5 procenta.

Jak poroste ekonomika v roce 2020:

Růst okolo dvou procent očekávají i Komerční banka a Raiffeisenbank. „Bude se sice jednat o nejpomalejší tempo od poslední recese z let 2012 a 2013, stále však jde o poměrně solidní růst. O recesi tu nemůže být ani řeč,“ shrnuje Vejmělek.

Dvouprocentní růst považuje v celoevropském kontextu za velmi slušné číslo i Fassmann z Konfederace odborových svazů. „Nějaká zpochybňování, která občas z domácích luhů a hájů zaznívají, jsou přehnaná. Neříkám, že ekonomika nezpomaluje, samozřejmě reaguje na vývoj v našem okolí.“ Varování o začínající krizi ale prý poslouchá už posledních šest let. „Hlavně vždy když se projednává návrh státního rozpočtu, to už je evergreen opozičních stran.“

S naplněním černých scénářů nepočítá ani Hospodářská komora, která je v odhadu růstu vůbec nejoptimističtější – počítá s meziročním růstem reálného HDP o 2,7 procenta, tedy ještě větším než loni. „Česká ekonomika bude růst i v roce 2020, rizika se zmírní a dojde k celkovému oživení,“ věří Kubelková. Hlavním tahounem růstu bude podle ní nadále silná domácí poptávka, která souvisí s již zmíněným růstem mezd.

Vůči poklesu Německa jsme celkem imunní

Podle Vejmělka z Komerční banky bylo Česko loni až překvapivě odolné vůči oslabení Německa. Tamní HDP sice po poklesu ve druhém čtvrtletí o 0,1 procenta v následujícím kvartálu opět rostl, ale jen o desetinu procenta. Vývoj německé ekonomiky je pro nás zásadní, neboť jde o klíčové odbytiště českých automobilek a jejich dodavatelů. „S ohledem na vývoj v Německu si česká ekonomika vedla a povede celkem dobře,“ souhlasí Horská.

Poměrně imunní byl vůči zpomalení v Německu i samotný autoprůmysl. „Za prvních devět měsíců loňského roku reálná produkce motorových vozidel meziročně vzrostla o 3,9 procenta, tržby za stejné období jsou nominálně o 5,7 procenta výše. A slibně pro toto odvětví vypadá i statistika nových průmyslových objednávek, jejichž hodnota byla za první tři čtvrtletí meziročně o 5,5 procenta výše,“ vyjmenovává Vejmělek.

Hůře jsou na tom dodavatelské podniky, které vyrábějí části a příslušenství pro motorová vozidla a následně je vyvážejí do Německa. „Myslím si, že právě subdodavatelé dnes pociťují nejvíce útlum poptávky po osobních automobilech,“ říká Dufek z ČSOB.

Přečtěte si také „Furt čekám, kdy se o tom začne mluvit.“ Do českého průmyslu přichází trable z Německa Kromě samotného zpomalení ekonomiky, které způsobilo v Německu menší zájem o auta a součástky, se nyní autoprůmysl potýká i se změnami souvisejícími s přesunem k elektromobilům. „Celý sektor čeká revoluce a v daném okamžiku si nikdo z výrobců nemůže být jist, jak hluboko ho zasáhne. Některým se i přes ochlazení Německa daří, jiným už běhá po kůži mráz,“ myslí si Horská.

Nastupujícího trendu elektromobility se podle ní bojí obzvlášť dodavatelé částí spalovacích motorů, převodovek, brzd a dalších komponent, které elekroauta nepotřebují nebo je využívají v menší míře.

Největší riziko? Naše špatná nálada

Hlavní rizika pro českou ekonomiku zůstanou praktický stejná jako před rokem. Kromě už zmíněné situace v Německu jde o divoký brexit a obchodní války. „Tedy návrat Donalda Trumpa k záměru uvalit dodatečná cla na dovoz aut a náhradních dílů do USA,“ upřesňuje Horská druhé zmíněné riziko. Ani to však podle ní není tak žhavé. „Americký prezident se i přes svou nevypočitatelnost pravděpodobně nebude chtít před volbami pouštět do dalších obchodních sporů.“

Dalším vnějším faktorem je brexit. Česká spořitelna spočítala, že kdyby Velká Británie odešla z EU bez dohody, zpomalila by česká ekonomika o 1,1 procentního bodu a o práci by přišlo zhruba 40 tisíc lidí. Za prvních devět měsíců loňského roku byla Británie pátým nejdůležitějším obchodním partnerem, české firmy tam vyvezly zboží za téměř 156 miliard korun, na obchodu opět závisí hlavně automobilový průmysl.

Přečtěte si také Premiéři, parlamentní porážky, summity i zmařené investice. Co všechno už pohltil brexit Jestliže se nepodaří schválit výstupovou dohodu, Británie se hned po svém odchodu z EU stane „třetí zemí“, což by oproti současnosti vzájemný obchod zkomplikovalo, varuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Čím déle toto riziko trvá, tím je menší, myslí si ale Fassmann. „Firmy nejsou natolik naivní, aby čekaly, co se stane. Takže už jsou pochopitelně připravené na vše, na co se připravit dalo.“

Podle Kubelkové se nesmí podcenit ani pesimismus firem a spotřebitelů – ten by mohl na ekonomiku v konečném důsledku dopadnout ještě tvrději než ostatní zmíněné hrozby. Před vrtkavou náladou, která může ekonomiku stáhnout dolů podobně, jako jsme zažili na konci minulé dekády, varuje i Dufek. „Jde tedy o to, udržet si zdravě pozitivní přístup i nadále,“ radí.

„Pokud domácnosti a firmy uvěří tvrzením o blížící se krizi, o kterých čtou v médiích, a začnou z obav omezovat své výdaje, ekonomika může skutečně významně zpomalit,“ doplňuje Horská. Před podobným strašením varuje i Fassmann. „V tomto bychom měli být velmi opatrní, protože hrozí, že spotřebitelé i firmy změní své chování a krizi si paradoxně sami přivoláme.“