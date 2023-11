Zemřel Karel Schwarzenberg. Lesník a hospodský, který naplnil rodovou tradici služby zemi

Lidi kolem sebe, zvláště jsou-li dlouhodobě výrazní, jsme zvyklí posuzovat podle toho, jak se projevovali v posledních letech. U Karla Schwarzenberga bychom tím dělali vážnou chybu. Díky svému původu měl předpoklad uvědomovat si trvalost hodnot, které lidský život přesahují. Toto je text zejména o tom, jak s ním naložil. Karel Schwarzenberg zemřel ve věku 85 let.

V roce 2011 potřásl Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí, rukou stařičkému bělovlasému hrnčíři a keramikovi.

Jmenoval se Miroslav Smíšek, žil na Novém Zélandu a byl oceněný za šíření dobrého jména své vlasti poté, co ve velmi pokročilém věku vyrobil stovky kusů keramiky pro filmovou verzi slavného Pána prstenů.

Díla s nadčasovým poselstvím, jehož zásadní myšlenka říká: „Nám nepřísluší zvládnout všechny temné síly světa a všechny zvraty historie. Musíme ale udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsem vrženi, vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi. Jaké počasí budou mít, o tom nerozhodneme.“

Tu figuru použil britský spisovatel J. R. R. Tolkien jako útěchu, snad i smíření tváří v tvář neodvratné smrti.

Projděme v několika zastaveních život Karla Schwarzenberga, to, co ho formovalo a jak s tím naložil. Závěr nechť si udělá každý sám.

Toho jména sedmý

Když 28. října 2023 přebíral Schwarzenbergův syn za nemocného otce ve Vladislavském sále Pražského hradu nejvyšší státní vyznamenání, nebylo to proto, že by Karel Schwarzenberg do knihy české státnosti otiskl jen stopu ministra zahraničí. Tím méně stopu zakladatele TOP 09.

Schwarzenbergové jsou starý šlechtický rod. Aniž bychom z jeho historie dělali přednášku, od doby Erkingera I., svobodného pána ze Schwarzenbergu (1362 až 1437), s nímž se pojí začátek růstu jejich vlivu, často působili v pozicích klíčových pro chod země.

Karel ze Schwarzenbergu, toho jména sedmý, se tak v roce 1937 narodil do rodu, jehož příslušníci v minulosti zastávali posty jako císařský rada, předseda říšské dvorní rady, maršál a velitel protinapoleonských armád, ministerský předseda či důvěrník Františka Ferdinanda d’Este.

Funkce – a odpovědnost. Karel Schwarzenberg se k této kombinaci později často vracel, když vzpomínal na dětství.

„Šlechtic byl na jedné straně členem ozbrojené družiny vládce, ale na druhé straně byl za své poddané odpovědný a musel je bránit. Abych tak řekl, ta odpovědnost byla a je pro nás tím nejdůležitějším. Celá výchova mých rodičů vlastně systematicky vedla k odpovědnosti za naše lidi. […] To bylo u nás vždycky to nejdůležitější,“ líčí Schwarzenberg v roce 1989 v rozhovorové knize Karla Hvížďaly Knížecí život.

Kalendářně na den po narození Karla Schwarzenberga vychází 500 let od Erkingerova úmrtí (odhlédneme-li od změny kalendáře, která vyškrtla deset říjnových dní roku 1582). Doba ale měla vlastní čerstvá výročí. Od smrti T. G. Masaryka uběhly tři měsíce. Do anšlusu zbývaly také tři, do Mnichova devět. Československé pohraničí vonělo čerstvým betonem.

Aristokratická výchova Karla Schwarzenberga neznamenala jen to, že se na Orlíku po válce mohl učit o bitvě u Slavkova z mapy opoznámkované osobně Napoleonem. Dozvěděl se také o třech deklaracích části české šlechty, která se v letech 1938 a 1939 přihlásila k obraně vlasti. Se Schwarzenbergy v čele.

Mimo jiné i se zástupci Czerninů a Lobkowiczů, s jejichž potomky se mnohem později Karel Schwarzenberg sešel v TOP 09.

Ale to předbíháme. Podstatné je, že už v raném věku viděl, co je to vlastenectví a jak jej okupant trestá. Nacisté totiž na majetky české šlechty uvalovali nucenou správu, což se nevyhnulo ani oběma větvím Schwarzenbergů – starší hlubocko-krumlovské a mladší orlické.

Musela to pro někoho, kdo konec války viděl očima sedmiletého kluka, být přelomová doba. Šlechtické tituly, obnovené za protektorátu, byly zase zrušeny. Země, které hlubočtí Schwarzenbergové přispívali na exilovou Benešovu vládu i na pohraniční pevnosti, stihla jejich majetek vyvlastnit ještě před únorem 1948, při čemž formálně přiznala, že je velmi dobře spravovaný. (Ano, čtete dobře.)

Na půdě ústavodárného národního shromáždění tehdy v červenci 1947 padl i argument, že jde o odvetu za to, že se Schwarzenbergové před více než pěti sty lety angažovali proti husitům.

„Majetek postrádá stálost“

O rok později došlo i na vyvlastnění Orlíku a tamní Schwarzenbergové se museli odstěhovat do Rakouska. Karel Schwarzenberg to později hodnotil jako věc ve šlechtickém životě nikoliv neobvyklou.

„Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Kdybych měl vypočítávat, kdy a kdo nám už zkonfiskoval majetek, byla by to dlouhá řada… V šestnáctém století po šmalkaldské protireformační válce to udělal habsburský panovník Karel V., potom švédský král, potom Napoleon, pak král bavorský, po první světové válce se z majetku něco ulouplo při pozemkové reformě, za druhé světové války nám majetek sebrali Němci a po ní komunisté. Nakonec zjistíte, že majetek postrádá stálost a podléhá času,“ řekl Vladimíru Votýpkovi, autorovi Návratu české šlechty.

Orličtí Schwarzenbergové odešli do vídeňského exilu, kde hlavní protagonista tohoto příběhu odmaturoval. V rakouské metropoli začal studovat práva, v Mnichově lesnictví. Byla to pro něj tvrdší škola i v tom, že