Magnesii Literu za překlad získaly mrazivé historky ze života snobů Patrick Melrose I

Hrůznost světa, o němž St Aubyn podává ve svých románech černohumornou zprávu, je definována ve chvíli, kdy si David Melrose – profesionální anglický snob, v jehož tváři našel svůj domov „pět set let šlechtěný výraz, jímž muži přehlížejí z chladného pokoje své pozemky“ – klade otázku, zda nezašel ve svém pohrdání maloměšťáctvím příliš daleko. Existuje totiž určitá šance, že i na baru jízdního klubu většina jeho známých raději změní téma hovoru, když jim bude vyprávět, že právě znásilnil syna. Jeho nadšení ze skutečnosti, že má v osobě pětiletého Patricka k dispozici dokonale tvárné vědomí, na němž může pěstovat svou sadistickou touhu po moci, tak dostává povážlivou ránu. Což je nepřípustné, protože jakou cenu má triumf vůle, pokud za něj nemůžete být náležitě obdivován?

Morálka nebo třebas jen základní slušnost je něco, co se týká jiných. David se pohybuje v prostředí, v němž je za každou cenu udržován odstup a pěstuje se pocit nadřazenosti, posilovaný v kruhu sobě rovných. Ostatní pak nejsou skutečné lidské bytosti. Tou ostatně není nikdo jiný než anglický bílý gentleman, snad s výjimkou členek královské rodiny. Patrick Melrose I, s kongeniální kokoschkovskou obálkou Tomáše Jetely, obsahuje tři relativně krátké případové studie tohoto světa a myšlenkového nastavení jeho obyvatel.

Francouzské léto, newyorské parno, anglická samota

V prvním díle, Na tom nesejde, popisuje St Aubyn jeden den na francouzském sídle Melrosových. Ve Špatné zprávě pak dvoudenní výlet dvaadvacetiletého, toho času na drogách závislého Patricka do New Yorku pro tělo zemřelého otce. Trocha naděje se pak opět na ploše jediného dne soustředí na večírek rodinných známých v Anglii o osm let později, kdy Patrick na svou závislost jen