„Rusko se Kyjeva nevzdalo.“ Velitel gruzínské legie na Ukrajině chválí českou iniciativu a slovenskou sbírku

Pokud nebude mít Ukrajina do léta dost zbraní a munice, Rusové otevřou novou frontu, obává se velitel gruzínské legie na Ukrajině Mamuka Mamulašvili. Moskva se podle něj stále nevzdala ambice obsadit Kyjev.

O čem velitel gruzínské legie Mamuka Mamulašvili mimo jiné mluví:

jestli je skutečně možné, že by Ukrajina, pokud by nová pomoc nedorazila včas, mohla válku s Ruskem prohrát ještě letos,

co jednotky nedostatek munice donutil dělat.

Na Slovensku se za necelý týden podařilo vysbírat dva miliony eur na munici, kterou pro obranu Ukrajiny shánějí po celém světě Češi. Co byste potřebovali nejvíc?

Ach… toho je hodně, co dnes ukrajinská armáda potřebuje. Tohle je ale hlavně dobré znamení a Slováci teď ukázali, že Evropané stojí při Ukrajincích. Pomáháte, jak můžete. Je to opravdu velmi dobrý precedens podpory Ukrajiny přímo od lidí.

Je pro vás česká iniciativa důležitá?

Samozřejmě je to momentálně to nejdůležitější a potřebujeme, aby první dodávky zbraní přišly co nejdříve, protože ukrajinská armáda pociťuje akutní nedostatek munice. Z politických důvodů zpožděná pomoc z USA, kde se dlouho neuměli rozhodnout, zda Ukrajině poskytnou pomoc nebo ne (rozhovor vznikl těsně předtím, než americká Sněmovna reprezentantů po pěti měsících odkladů pomoc schválila, pozn. Deníku N, který o schválení napsal v sobotu zde). Takže slovenská pomoc přišla právě včas a jsme slovenskému lidu velmi vděční.

Jaká munice je pro vás momentálně nejdůležitější?

Různé kalibry nábojů pro samohybné dělostřelectvo, minomety i pro ruční zbraně. Potřebujeme spoustu věcí a ve velkém množství. Doufám, že se zmobilizují i jiné evropské země a udělají pro Ukrajinu totéž.

Prezident Zelenskyj říká, že Rusové mají desetkrát více munice než Ukrajinci. Pociťuje to i vaše legie?

Samozřejmě. A někdy toho máme ještě méně, co můžeme denně vystřílet, protože Rusko dostává munici ze zemí, jako jsou Írán a Severní Korea. Zároveň je frontová linie velmi dlouhá.

Jakou munici by potřebovala vaše jednotka?

Používáme minomety se 120mm kalibrem a náboje nám chybějí už velmi dlouho. Je velmi důležité, abychom dostali minometnou munici co nejdříve.

Vinou tohoto nedostatku munice ze Západu nyní Ukrajina ztrácí své pozice v Donbasu?

Je to tak. A proto jsme zastavili to, čemu říkáme