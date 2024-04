Případem ruského ovlivňování voleb do Evropského parlamentu se minulý týden zabývala sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. Její členové si podle zjištění Deníku N, týdeníku Zeit a pořadu ARD Kontraste poslechli audionahrávku, na níž německý poslanec s českými kořeny Petr Bystroň údajně přebírá 20 tisíc eur, tedy asi půl milionu korun, od Arťoma Marčevského, jedné z klíčových postav proruské sítě. Dalším zjištěním je to, že BIS předala německým kolegům jméno dalšího německého politika

„Bylo to půl milionu.“ BIS pustila poslancům nahrávku, na níž Bystroň přebírá peníze

Petr Bystroň, německý poslanec a kandidát do Evropského parlamentu za Alternativu pro Německo (AfD), se dostal do hledáčku českých tajných služeb už před několika měsíci. Důvodem byly jeho styky s ukrajinským podnikatelem Arťomem Marčevským, který je nyní na českém sankčním seznamu, a také podezření, že od proruské vlivové sítě bral peníze. Bystroň toto nařčení popírá a tvrdí, že jde o pomluvy před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Stejně tak AfD, která vyzývá BIS k předložení důkazů.

A právě ty si vyslechli někteří čeští poslanci minulý týden ve čtvrtek na zasedání Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS. Konkrétně šlo o čtyři nahrávky, na dvou z nichž měl být právě Bystroň. Informaci Deníku N, týdeníku Zeit a pořadu ARD Kontraste potvrdily čtyři zdroje, které jsou s případem obeznámeny.

„První nahrávka byla z auta Arťoma Marčevského. Bystroň si tam