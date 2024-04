Ukrajinci se chlubí, že poprvé zničili ruský bombardér Tu-22M3, a to i s řízenými střelami Ch-22, které letadlo vypálilo na jejich města.

Vývoj bojů (785. den): Byl by to úspěch na úrovni zázraku. Ukrajina se chlubí sestřelením bombardéru, který ničil jejich města

Jaká jsou nejpravděpodobnější vysvětlení pádu letadla.

Rusové zasáhli kazetovou municí ukrajinské letiště.

Německý kancléř Scholz shání po krvavých útocích na Ukrajinu dalších šest Patriotů.

Šéf CIA připouští porážku Ukrajiny ještě letos.

USA možná už o víkendu schválí vojenskou pomoc Ukrajině, kde budou i rakety ATACMS.

Video dne: Rusové se dostali do Očeretyne a byli vyhnáni.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 18. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Záhadný osud Tu-22: Když se velitel ukrajinských vzdušných sil Mykola Oleščuk v pátek ráno pochlubil infografikou se zničenou ruskou vojenskou technikou, kromě kamikaze dronů Šáhid-136 a více raket se k překvapení všech objevil i obrázek ruského strategického bombardéru Tu-22M3. Taková trofej se tam ukázala vůbec poprvé.

Jedno takové letadlo se skutečně v pátek zřítilo hluboko ve vnitrozemí Ruské federace – téměř 400 kilometrů od fronty – což několik Rusů zachytilo na své mobily.

Pokud by se to potvrdilo, šlo by o unikátní premiérový úspěch ukrajinských leteckých sil.

Nejenže by se jim podařilo poprvé zničit bombardér, ale podle Kyjeva zastavili i dvě řízené střely Ch-22, které na ukrajinská města vypálilo údajně právě zničené letadlo.

Jak se to Ukrajincům podařilo? Oleščuk řekl, že ve spolupráci s ukrajinskou rozvědkou zničili ruský strategický bombardér. Více detailů jsme se ale nedozvěděli.

Na případu je pozoruhodné zejména to, kde se stal. Bombardér Tu-22M3 se zřítil velmi daleko od ukrajinské fronty ve Stavropolském kraji, jak informovalo i samotné ruské ministerstvo obrany. To tvrdilo, že šlo zřejmě o technickou poruchu, tři členové posádky se stihli katapultovat (ale i podle ruských zdrojů minimálně jeden nakonec zahynul) a na jeho palubě se údajně nenacházela žádná munice.

To je ale v příkrém rozporu s ukrajinskou verzí. Ukrajinci tvrdí, že šlo o operaci vojenské rozvědky HUR, během níž