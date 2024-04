Izrael jen testoval vody, nastražil past. Velký úder na Írán teprve chystá, míní západní zdroje

Dnes nad ránem se ozvaly výbuchy ve středoíránské provincii Isfahán.

Po prvotních zprávách o blíže nespecifikovaných explozích a spekulacích o izraelském útoku – s možnou izraelskou odvetou se počítalo už od sobotního nočního íránského úderu na Izrael – potvrdili představitelé Spojených států americké televizi CBS, že se Írán dnes v noci stal terčem izraelského náletu.

Neupřesnili ani místo, ani rozsah náletu, ani typ použité zbraně; zmínili se pouze o „střele“. Naopak Teherán mluvil o průletu „malých dronů“.

Čímž se dostáváme k tomu, co o dnešní noci prozradili oba hlavní aktéři: Izrael a Írán.

Íránská režimní agentura IRNA nejprve informovala o zapojení protivzdušné obrany hned v několika provinciích, ale nespojila to s žádným konkrétním důvodem. Později přibyly zmínky o přeletech malých dronů a ujištění, že se nechystá žádné mimořádné svolání rady národní bezpečnosti, podpořené údajným přímým přenosem z provincie Isfahán, kdy íránská státní televize ukazovala veřejnosti jeden klidný záběr za druhým.

BREAKING: IRAN BROADCASTER SHOW ISFAHAN IS NOT IMPACTED

"The city is in complete calm and security, people are going on with their normal lives."

"1-2 hours ago, sounds were heard in the sky. We understand several miniature UAVs were overhead, which were shot down." pic.twitter.com/HDsZGf1Jif

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 19, 2024