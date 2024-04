„Biden působil klidně a ztišeně.“ Fiala popisuje svou zkušenost z Bílého domu i jednání v CIA

„Do CIA se nedá objednat na návštěvu,“ vtipkuje Petr Fiala v posledním rozhovoru před svým návratem z Washingtonu a Bruselu do Prahy. Popisuje také, o čem se bavil s Joem Bidenem, jak na něj nejmocnější politik světa při hodinovém rozhovoru v Oválné pracovně působil a co se řešilo v centrále CIA.

Sedíme na palubě vládního airbusu, který před pár minutami odstartoval z Bruselu do Prahy. Oba jsme unavení a máme jet lag. Premiér Petr Fiala (ODS) se po návštěvě Bílého domu přesunul rovnou na dvoudenní summit Evropské rady do Bruselu. Jsme tak vlastně už pátý den na cestě, s programem většinou dlouho do noci. Na rozhovor proto máme jen necelých dvacet minut, za jemného hukotu motorů. Premiér na začátku rozhovoru vtipkuje, že bude mluvit raději co nejblíž diktafonu, aby měl rozhovor kvalitní zvuk. Je vidět, že z něj už spadlo napětí a těší se domů.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Mluví Joe Biden skutečně tak potichu?

Jaké své vzpomínky na Českou republiku americký prezident zmiňoval?

Řešil premiér s Bidenem či ředitelem CIA Williamem Burnsem i kauzu Voice of Europe?

Co zaznělo na schůzce v CIA?

Řešil s ním šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson svou taktiku ke schválení balíčku pomoci Ukrajině?

Co se dojednalo na galavečeři ve Washingtonu, kde byli například zástupci českých zbrojařů?

Jak premiér vnímá kritiku Víta Rakušana kvůli takzvané ukrajinské výjimce a migračnímu paktu?

Po návštěvě Bílého domu jste mluvil o tom, že Joe Biden zmiňoval své osobní vzpomínky na Českou republiku. Jaké třeba? Vzpomínal na to, když tu byl jako viceprezident v roce 2009? Nebo ještě dříve jako senátor?

Ano, to zmiňoval. I svou dlouholetou zkušenost v politice a jak se při různých příležitostech s Českem opakovaně setkával. Nebyl tam ale prostor na nějakou dlouhou osobní vzpomínku, protože jsme samozřejmě řešili řadu praktických a konkrétních věcí. Nicméně skutečně se opakovaně hlásil k tomu, že má rád Českou republiku a je si vědom jak její historie, tak současného významu. Vyjadřoval se o ní velmi pochvalně a přátelsky.

My jsme amerického prezidenta viděli jen pár minut v Oválné pracovně. Mluvil velmi potichu, místy jsem měla problém mu rozumět. Jaký je, když odejdou novináři a kamery, pořád mluví potichu?

Tak jak působil na začátku,