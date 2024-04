Budou umělci jako zjihlé laně a vyhaslé jiskřičky? Česká kultura hledá recepty, jak ven z (nejen pocovidové) krize

Čeští umělci usilují o uznání své důstojnosti a společenské prestiže. Pociťují nedostatek respektu, zájmu a péče ze strany státu a cítí se přehlíženi. Změnit by to mohl připravovaný status umělce, tedy právní zakotvení jejich práce. Přečtěte si, co se v české i zahraniční kultuře dělo tento týden v našem kulturním newsleteru live.