Povodně v Dubaji. Co říkají důkazy o tom, jestli je mohl způsobit uměle vyvolaný déšť?

Dubaj se v úterý ocitla pod vodou. Za necelý den spadlo ve městě a v okolí ve stejnojmenném emirátu více než sto milimetrů srážek, což je téměř roční úhrn. Ve Spojených arabských emirátech naprší ročně v průměru dohromady 140 až 200 milimetrů vody.

Výsledkem prudkého deště byly bleskové záplavy. Na sociálních sítích se šířily záběry zatopených silnic a aut.

Unchecked cloud seeding led to costly consequences yesterday in 🇦🇪Dubai. Manipulating nature comes with risks, and yesterday's man-made rain proves it. Time to reassess the balance between innovation and environmental impact. #Dubai #dubairains pic.twitter.com/etcatxZlRd

— Mansoor Ahmed (@paindoo_jatt) April 17, 2024