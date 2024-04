„Česká republika poslala…“ Fialova vláda se hlásí i k technice pro Ukrajinu, za niž platili jiní

Česká republika patří na mezinárodním poli mezi země, které výrazně podporují bránící se Ukrajinu. Ze slov premiéra Petra Fialy je ale možné získat dojem, že posílané techniky je výrazně víc, než kolik reálně šlo na Ukrajinu z majetku českého státu. Mluvčí vlády to vysvětluje tím, že premiér mluví o objemu pomoci, který Česko koordinuje.

„Česká republika byla jednou z prvních zemí, která poslala zbraně na Ukrajinu. Od února 2022 jsme poslali 834 kusů těžké techniky – tanky, helikoptéry, raketomety, bojová vozidla pěchoty, děla a další zbraně,“ vypočetl během cesty do Spojených států premiér Petr Fiala (ODS). „Během posledních dvou let jsme Ukrajině dodali zhruba 1,3 milionu kusů nábojů,“ dodal.

Fiala tak navázal na nedávné vyjádření z konference Naše bezpečnost není samozřejmost, kde mluvil o tom, že „jsme za poslední dva roky Ukrajině dodali“ přes milion kusů velkorážní munice (tedy dělostřelecké, které má bránící se země velký nedostatek, pozn. red.).

Pokud by si někdo pod slovy „Česká republika poslala“ představil pomoc, tvořenou majetkem republiky, který je použit na společné úsilí, částečně by se mýlil.

„Jsou to čísla, která udávají to, co