Druhý červencový týden, od čtvrtka 11. do soboty 13. 7., se již tradičně na letišti v Trenčíně koná festival Pohoda, který se letos pyšní prestižním oceněním Nejlepší středně velký festival udělovaným European Feastival Awards 2023. Na Pohodě se letos představí přes 100 hudebníků, kapel a umělců. Ve slovenské premiéře vystoupí rockový band Queens of the Stone Age, držitel Grammy James Blake či drum & bass legendy Pendulum. Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program.

Nejoblíbenější festival na Slovensku Pohoda slibuje nezapomenutelný víkend. Vystoupí Queens of the Stone Age, Peggy Gou, Skepta, Pendulum, Royal Blood, James Blake, Morcheeba, Black Pumas a spousta dalších

Cenu za Nejlepší středně velký festival Pohoda získala nejen díky hudebním profesionálům, kteří vybírají vítězné kandidáty, ale také díky hlasování návštěvníků, kteří rozhodují o svých festivalových favoritech v prvním kole hlasování.

„Sme šťastní, Pohoda zažíva historický moment. Byť vyhlásený odborníkmi a odborníčkami zo svetovej hudobnej scény za najlepší európsky festival je fantastické. Som presvedčený, že ide o dobrú správu pre celú hudobnú scénu na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príbehu Pohody podieľajú, sme obklopení úžasnými ľuďmi – od tých ktorí na festivale pracujú, cez dodávateľov, agentov a agentky, umelkyne a umelcov až po tých, ktorí Pohodu definujú najviac – naše návštevníčky a návštevníci. Tí nás hlasovaním dostali do užšieho výberu, z ktorého nás potom vybrala odborná porota. Opakujem to často, ale teraz je ten najsprávnejší čas – ak by existovala cena pre najlepšie festivalové publikum, Pohoda je jednoznačný víťaz a sme za to vďační. Osobne chcem poďakovať všetkým z nášho tímu – viem, koľko úsilia festivalu dávajú, ako dôsledne a srdečne ho pripravujú, výsledkom je aj táto cena. Prišla navyše v pravý čas – dodáva nám silu a odhodlanie, veľmi sa tešíme na spoločné stretnutia na ďalších ročníkoch,“ dodává k ocenění šéf festivalu Pohoda Michal Kaščák.

Na trenčínském letišti se letos představí jedna z nejznámějších drum & bassových kapel 21. století Pendulum, opěvované duo Black Pumas, kultovní Morcheeba, James Blake – držitel ceny Grammy a jedno z nejskloňovanějších jmen současné světové hudební scény. Rockovou nálož předvede ikonické duo tvořené Mikem Kerrem a Benem Thatcherem – Royal Blood. Ostrovní sound bude reprezentovat Skepta, producent, MC, šéf labelu Big Smoke Corporation a zásadní osobnost na poli grimu. Roztančené beaty zajistí producentka Peggy Gou a australský vtipálek Partyboi69. Na line upu, který stále není kompletní, jsou dále City Morgue, Thievery Corporation, Emilíana Torrini, Noname, Genesis Owusu, Ezra Collective, Jockstrap, SOFT PLAY, LA Priest, The Armed, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, The Oozes, JFDR, DEADLETTER, English Teacher, Descartes a Kant, Meta and the Cornerstones, Aquaserge, BSÍ, Ndox Électrique, Ni, Bazzookas, Pražský výběr, Richard Müller, Para, Le Payaco, Berlin Manson, Smack One, Katarzia, Sunnbrella, Fvck_Kvlt, Saténové ruky, P/\ST, Catastrofy a SJ yellow a další.

Jako každý rok nabídne Pohoda i bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní představení slovenských souborů, audiovizuální intervence, debaty a diskuze, program pro děti, literární stan nebo nejrůznější workshopy.

„Festival s bezstarostnou atmosférou se může pochlubit uvolněnými návštěvníky a skvěle vybaveným místem, na kterém si 30 000 lidí neužívá jen hudbu, ale také vizuální umění, film, literaturu či divadlo.“ Guardian

Více informací o možnostech ubytování, vstupenkách a kompletní aktualizovaný line up najdete na www.pohodafestival.sk.

VSTUPENKY

Sledujte Pohodu na IG a FB.