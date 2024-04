Trojmoří, plán regionálního propojení Baltu s Jaderským a Černým mořem trpí už téměř deset let mořskou nemocí

Na summitu Iniciativy Trojmoří (3SI), jenž se konal minulý týden ve Vilniusu, se účastníci navzájem častovali hororovými historkami o stále mizerném spojení mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Například cesta z Gdaňsku do Soluně trvá složitých 52 hodin vlakem a autobusem. Z Hamburku do Neapole, což je zhruba stejná vzdálenost, je to čtyřmi rychlovlaky dvacet hodin.

Tyto rozdíly se vyrovnávají, jen ne dost rychle. Jejich náprava je cílem 3SI od jejího založení na polsko-chorvatský popud v roce 2015. Po mnoha setkáních zůstává její cíl pouze zbožným přáním. A dá se snadno pochopit proč. Iniciativa Trojmoří není