Peníze Rusů už odmítá i největší čínská banka. Kreml hledá způsob, jak zboží z Číny dovážet

Poslední týdny řeší stále více ruských firem zapeklitý problém. Stále více plateb do Číny se totiž ruským podnikatelům vrací zpět na účet. Čínskou měnu z Ruska přestávají přijímat už i největší banky, jak dnes upozornila ruská média. To komplikuje dovoz zboží do Ruska. Rusové přitom už otevřeně přiznávají, že se jedná o dopad takzvaných sekundárních sankcí. Jejich sílu Rusko v poslední době cítí stále intenzivněji z různých, pro něj důležitých zemí světa.