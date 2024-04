Polák radí Čechům, jak poznat dobrou hospodu a správně načepované pivo. Kniha Czechy. To nevymyslíš přináší vlídně ironický pohled na vše české

Aleksander Kaczorowski v knize Czechy: To nevymyslíš původně určené polským čtenářům posuzuje Čechy a Česko z perspektivy našich sousedů a rozdíly vnímá na každém kroku. Popisuje zdejší reálie, kulturu a historii – třeba i to, jak se chovat v české hospodě – a vyznává se ze svého upřímného zaujetí vším českým, přestože ho Češi někdy štvou. Knihu Czechy. To nevymyslíš si můžete pořídit na našem e-shopu nebo ve všech dobrých knihkupectvích.

Česká kuchyně, to není jen guláš a knedlíky!

A co bychom si měli objednat k jídlu, abychom se cítili jako opravdoví Češi? Pokud zatím nemáme velký hlad a chceme jen něco zakousnout k pivu, máme na výběr několik možností. Velice populární pochoutkou je nakládaný hermelín.

Je ovšem lepší si ho objednávat jen v prověřených místech, kde ho mají náležitě připravený. Neměl by být čerstvý, musí být uleželý. Vyplatí se ochutnat i utopence. Je to vuřt nakládaný v octě. Milovníkům masitých pochutin lze doporučit tlačenku, která se také servíruje v octě.

Co se hlavních jídel týče, absolutní klasikou je vepřo knedlo zelo, tedy kus vepřové pečeně s knedlíky a dušeným zelím. Typicky českým pokrmem je také svíčková na smetaně. Doporučit mohu i řízek s hranolky. Českou specialitou je vepřové koleno, o němž už jsem se zmiňoval. Ideální je, když si ho objednáte v nějaké dobré restauraci – porce bývá tak velká, že pohodlně vystačí i pro dva lidi.

Ještě jsem se nezmínil o polévkách. A není to omyl. České polévky jsou totiž úplně jiné než ty polské a ne každému zachutnají. Stačí říct, že jednou z nejoblíbenějších českých polévek je česnečka. Rajská vůbec nevypadá jako její polská obdoba.

Česká polévka působí dojmem, jako by měl kuchař dobré úmysly, ba dokonce i dobře začal, ale nějak to nedokázal dovést do zdárného konce, protože mu došla