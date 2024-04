Vývoj bojů (782. den): Velká tanková loupež. Jak se Ukrajincům podařilo ukořistit vzácný ruský tank

Ukrajinci zveřejnili detaily, jak se jim podařilo ukořistit vzácný ruský tank.

Trvalo to tři noci a museli nést 70kilové baterie.

Kolik ruských tanků dosud ukořistili Ukrajinci?

Jak se mohou Ukrajinci bránit útokům na elektrárny.

Mapa dne: Rusové postupují na západ od Avdijivky.

Videa dne: takto vypadá Časiv Jar a Serebrjanský les.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 15. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Minulý týden jsme psali o ruském útoku u vesnice Terny, během něhož nasadili i speciálně upravený tank T-72B3M. Ten měl na věži připevněných několik rušiček, které měly na různých frekvencích bránit kolonu tanků před ukrajinskými drony.

Jak napsal Kyiv Post, Rusové útočili nejméně 16 tanky a bojovými vozidly pěchoty. Útok se nezdařil, a přestože mohly rušičky do jisté míry fungovat, Ukrajincům se protitankovými zbraněmi a drony útok na vesnici v severní části fronty podařilo odrazit.

Tento tank ve verzi 2022 Ukrajinci nakonec ukořistili. Minulý týden zveřejnili detaily o tom, jak se jim to povedlo. Jedná se o zcela vzácný popis způsobu, jak ve válce nepříteli ukrást tank jen 500 metrů od jeho pozic.

Nebylo to ale jednoduché. Bylo potřeba uskutečnit tři noční nájezdy ukrajinských vojáků, kteří museli tank nejprve zpojízdnit, aby ho následně odvezli ke svým pozicím.

Detaily popsali vojáci z brigády Azov ve videu. Kyiv Post, který tvrzení ukrajinských jednotek ověřil, píše o „velké tankové loupeži“.

Tank T-72B3M s rušičkou jel po cestě směrem na Terny a narazil do opuštěného bojového vozidla pěchoty BMP, jako by ho ani neviděl. Na tomto videu to vidíme od 1.00.

🇺🇦 warriors repelled a massive russian attack, destroyed 11 armored vehicles, and captured a T-72B3M tank.

The failed attacks by russian occupiers are a great tradition. 📹: Azov Brigade / 95th Air Assault Brigade pic.twitter.com/P0XBxTvsvj — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 7, 2024

Následně se Ukrajincům podařilo tank zasáhnout dronem. Ten sice nezpůsobil vážné škody, dostatečně ale vystrašil ruskou posádku. Opustila tank a rozběhla se zpět k ruským pozicím. To byla osudová chyba, ukrajinské drony vojáky jednoho po druhém zabily. Ukrajinci se později divili, proč se tak snadno vzdali tanku.

Ukrajinské jednotky díky dronům viděli, že jde o vzácnou trofej, kterou stojí za to získat. Nevěděli však, v jakém je stavu.

„Nikdo neuměl říct, jestli bude motor fungovat, nebo ne. To byla hlavní otázka,“ řekl ve videu jeden ze šoférů, kteří ho nakonec ukořistili.

Ukrajinci se rozhodli, že tento tank za riziko stojí. První noc k němu přišli dva vojáci, aby ho prozkoumali. Ne všechno lze zjistit z dronu. Před nimi šli ženisté, kteří odminovávali cestu.

Vojáci na místě zjistili, že má tank kolem pásů omotaný ostnatý drát. Ten zřejmě