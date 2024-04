Nad zahájením olympiády v Paříži se vznáší hrozba terorismu, Macron nastínil alternativní plány

Sto dní před začátkem letních olympijských her v Paříži francouzský prezident Emmanuel Macron naznačil, že by se úvodní ceremonie nemusela odehrát uprostřed města na řece Seině, jak bylo plánováno. Nastínil možné „plány B i C“, zejména pak v případě závažné hrozby terorismu. Takzvaný Islámský stát totiž pohrozil, že v budoucnu zaútočí na velké sportovní události v Evropě. Není to ale jediný problém, který emblematická řeka vinoucí se městem pro olympiádu představuje.

„Tato zahajovací ceremonie je světovou premiérou,“ řekl v pondělí prezident Macron v rozhovoru s francouzskou televizí BFMTV a rozhlasovou stanicí RMC přímo na staveništi pařížského pavilonu Grand Palais, který má v nadcházejících olympijských hrách sehrát klíčovou a symbolickou roli.

Plánované slavnostní zahájení her z řeky Seiny v srdci hlavního města by – pokud k němu tedy dojde – mělo být skutečně světovým olympijským unikátem. Zcela poprvé by se totiž tento tradiční ceremoniál odehrál mimo stadion. A místo tradičního defilé na jeho ploše by měly statisíce zájemců sledovat tisíce sportovců plujících na lodích.

Slibovaná senzace – tedy plánovaná plavba asi 160 lodí s více než deseti tisíci sportovními reprezentanty po šestikilometrovém úseku – je ale možná v ohrožení.

„Můžeme