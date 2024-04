Venušiny dny 2024: mezinárodní divadelní festival

„Program se sice soustředí na ženskou autorskou tvorbu a témata, neměl by ale uniknout žádnému milovníkovi či milovnici současného divadla,“ říká ředitelka festivalu Barbora Šupová. „V dramaturgii se letos výrazněji objevují akcenty, které ve světě rezonují napříč uměleckými disciplínami v reakci na národní politiky. Jde zejména o tělesnost, mystické rituály či magii,“ slibuje Šupová. „Tvůrčí týmy se ale zabývají také historickými odkazy v kontextu současnosti, nechybí proto dva divadelní portréty významných politických aktérek. V historii pátrají a hledají nové významy také oba projekty, které v rámci programu představí ukrajinské umělkyně,“ přibližuje.

Tři roky po svém vzniku bude v Česku poprvé uvedena intenzivní, emotivní a bezeslovná „divadelní seance“ Four More polského Teatr a Part, která je nadšeně přijímána diváky i kritiky. Scénická skladba pro čtyři nahé performerky, protkaná feminismem a symbolismem, se představí 28. 4. a festival pomyslně uzavře. Režisér Marcin Herich se inspiroval výtvarným uměním, zejména známým linorytem Albrechta Dürera Čtyři čarodějnice, a pohybuje se na pomezí reality a iluze.

Upřímným pokusem dát smysl přítomnosti, přehodnotit minulost a nastolit vize budoucnosti je performance People of the Sun, která bude v české premiéře uvedena ve čtvrtek 25. 4. Kyjevská dvojice Mariia & Magdalyna kombinující hudbu, performance a literaturu představí „divadelní mši“, jejímž základem je průzkum války, lásky a smrti na základech poezie ukrajinského básníka 60. let Mykoly Vinhranovského a díla současného ukrajinského spisovatele Tarase Prokhaska.

V premiéře se 27. 4. představí i další ukrajinský projekt „feministické radikální liturgie a liberálního exorcismu“ ukrajinské umělkyně Kashy Potrohosh s názvem VENUSES / VENUŠE / ВЕНЕРИ. Stará lidová zaříkadla, recepty či zaklínadla obsahující těžký, morbidní mizogynní narativ autorka přetváří na feministické kletby. Předcházet jí ve stejný den bude taneční performance Rhytm of the Rolling Hill z USA pod vedením zkušené choreografky Markéty Fagan, která v minulosti spolupracovala na projektech Apple TV, Spotify či se zpěvačkou Dua Lipa.

Dvojitá porce pohybového umění také celou přehlídku v pondělí 22. 4. otevře. Česko-španělsko-uruguayská choreografka, která tvoří na několika kontinentech, Agáta Jarošová představí work-in-progress inscenaci Vlasy, ve které nachází různé způsoby dialogu s elementem vlasů, který nese společenskou a intimní symboliku. Následovat ji bude Martina Hajdyla Lacová s velmi limitovaným projektem Bodies in Progress. Ten se bude uvádět exkluzivně pouze v období, kdy je interpretka v pokročilém stadiu těhotenství. Každé uvedení je tedy neopakovatelnou událostí. „Jaký vliv má na ženu zkušenost sdílené existence,“ pokládá si otázku Hajdyla, která se zdatně pohybuje na mezinárodní evropské scéně.

Silný ženský historický příběh nabízí a přehodnocuje oblíbené slovenské divadlo NUDE, které 23. 4. uvede v české premiéře svou novinku Emily. Autorská popová mozaika Michala Beleje je volně inspirovaná životem a smrtí nejradikálnější postavy ženského feministického hnutí ve Spojeném království Emily Davison. Belej v inscenaci hledá hranice mezi aktivismem a terorismem, maskulinitou a feminitou, obětí a manipulátorem. Další historickou osobnost oživí také český tým pod vedením Kristýny Štarhové a Pavla Šimáka, který bude 26. 4. reprízovat multimediální projekt – docu, rap, pohyb – A neříkej mi Maruško! o Marii Kudeříkové, která své krátké mládí obětovala boji s nacistickou mocí.

VENUŠINY DNY 2024

22.–28. 4.



22. 4. od 19 h

VLASY. Agáta Jarošová (CZ/ES), work-in-progress

BODIES IN PROGRESS. Martina Hajdyla (CZ)

23. 4. EMILY. Divadlo NUDE (SK), česká premiéra

25. 4. PEOPLE OF THE SUN. Mariia & Magdalyna (UA), česká premiéra

26. 4. A NEŘÍKEJ MI MARUŠKO! Kristýna Štarhová a Pavel Šimák (CZ)

27. 4. od 19 h

RHYTHM OF THE ROLLING HILL. Markéta Fagan (USA), premiéra

VENUSES / VENUŠE / ВЕНЕРИ. Kasha Potrohosh (SK/UA), premiéra

28. 4. FOUR MORE. Teatr a Part (PL), česká premiéra