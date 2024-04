Putinismus se snaží uhnízdit v Gruzii, varují ruští intelektuálové. V Tbilisi se lidé perou kvůli „zahraničním agentům“

Byl to úder do hlavy poslance (viz úvodní foto), co přerušilo už předtím dost dramatické jednání gruzínského parlamentu o zákoně „O průhlednosti zahraničního vlivu“. Ve stejnou chvíli, kdy se vůdce proevropské strany Občané Aleko Elisašvili vrhl na kolegu z vládní strany Gruzínský sen Mamuka Mdinaradze, pod okny gruzínského zákonodárného sboru tisíce převážně mladých lidí volaly: „Ne ruskému vlivu!“

„Už jsem to nemohl vydržet,“ hájil se útočící poslanec Elisašvili, který vší silou udeřil do hlavy obhájce „ruského zákona“, jak je legislativa kritiky hodnocena, Mdinaradzeho. To se stalo startovním výstřelem pro mnohé další zákonodárce; několik z nich se prostě začalo prát s nejblíže stojícím politickým protivníkem. Drama uvnitř parlamentu, kde poslancům došla slova, a tak se do sebe pustili pěstmi, v jednu chvíli dokonce svou dynamikou předčilo to, co se dělo na ulici.

Между депутатами парламента Грузии вспыхнула драка во время обсуждения законопроекта об «иностранных агентах» pic.twitter.com/QQ9DxRTi7G — Slawa J (@doma_s_soba4koj) April 15, 2024

Poslanci gruzínského parlamentu se během projednávání zákona o zahraničním vlivu poprali. Zdroj: doma_s_soba4koj, X

