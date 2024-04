Teherán nechce velkou válku, míní expert na Írán. Izrael teď může reagovat úplně jiným typem útoku

Írán musel na bombardování svého konzulátu zareagovat, říká odborník na Blízký východ Josef Kraus. Konvenčním útokem by podle něj mohl Izrael velmi zariskovat. Rozebíráme bezprecedentní íránský útok na Izrael a další možnosti jeho aktérů.

Írán o víkendu zaútočil na Izrael drony a raketami, přidali se k němu jemenští povstalci Húthíové a libanonské proíránské hnutí Hizballáh. Někteří pozorovatelé říkají, že riziko velké války na Blízkém východě je momentálně nejvyšší za poslední desetiletí. Co si myslíte vy?

Určitě to je pravda, ale přesto si myslím, že pravděpodobnost vypuknutí regionální války je v tuto chvíli spíše nižší. V poslední době byla situace opravdu taková, že mohla nebezpečně eskalovat a vymknout se z rukou. V této chvíli se čeká zejména na izraelskou reakci. Ta tomu dodá směr a určí, zda se situace časem uklidní, nebo dojde k ještě větší eskalaci.

Pokud bude izraelská reakce tak výrazná, že ji Írán neakceptuje a nepřijme jako adekvátní, bude muset zase zareagovat a pak už bude velmi obtížné se z toho dostat. Ale pokud bude izraelská reakce v mezích toho, co Íránci očekávají a jsou ochotni takříkajíc překousnout, podle mě to projde klidně a nic zásadního se nestane.

Režim v Teheránu se dosud přímé konfrontaci s Izraelem vyhýbal. Svůj útok označil za reakci na atentát na konzulát v Damašku, při kterém zemřeli významní íránští vojenští představitelé. Bylo to ze strany Izraele překročení červené čáry, za kterou mohl reakci Íránu očekávat?

Izrael v posledních měsících útočil nejen na íránské, ale i na libanonské a syrské cíle a dělo se to poměrně často. Žádnou odpověď na to úplně nedostal. Útok na konzulát v Damašku byl minimálně íránskou optikou překročením čáry, protože to bylo vnímáno jako útok na diplomatickou budovu ve třetí zemi, na personál, který tam byl na pozvání této třetí země.

Írán se tak dostal do pozice, kdy potřeboval sám a přímo zareagovat, to znamená už ne prostřednictvím zástupných aktérů, jak to dělal, ale jeho útoku se musely zúčastnit íránské ozbrojené síly a útok musel pocházet z íránského teritoria, což je zlomovým