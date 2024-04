Proměna PPF: Kellnerův svět zmizel, přicházejí nová pravidla

Petr Kellner byl propsaný do každé molekuly PPF, byl odvážný, vzrušovaly ho příběhy a riziko. Byl schopen vidět obchod tam, kde si to jiní ani neuměli představit. I to ho dostalo na trhy, kam by jiní nešli – do nedemokratických zemí, kde jsou porušována lidská práva, jako jsou Čína a Rusko.

Vztahy, které měl Kellner s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, současně zavdávaly důvod ke spekulacím, že právě díky němu se do značné míry tehdy pootočila česká zahraniční politika směrem na Východ.

To už je ale minulostí, kormidla se totiž chopila vdova po Kellnerovi, Renáta Kellnerová a avizovala, že chce firmu směřovat opačným směrem, na Západ. V důsledku situace, která na trhu nastala po zahájení ruské válečné agrese na Ukrajinu, se PPF skutečně začala z Ruska stahovat a hledat nové příležitosti. Nyní vyvstává otázka, co bude dál.

Podle lidí z byznysového prostředí s výbornou znalostí situace v PPF i z okruhu rodiny se rýsují zcela nové obrysy byznysu Kellnerových. Původní PPF má