Světový cirkus se vrací na Jatka78

Po úspěšném únorovém hostování Australanek A Good Catch s představením Casting Off uvidí diváci na konci dubna v pražském divadle Jatka78 další australský soubor, který patří k předním jménům současného světového cirkusu. Desetičlenní Gravity & Other Myths přivezou z berlínského kabaretu Chamäleon Theatre své dosud fyzicky i konceptuálně nejnáročnější představení pojmenované The Mirror.

Název odkazuje k osobnímu hledání autenticity a „pravého“ já. Akrobacie a tanec na nejvyšší úrovni jsou zde doplněny inovativním designem, který využívá LED stěnu, kamery s živým přenosem a selfie tyče za doprovodu elektronické hudby a popových mashupů hudebníka Ekrema Eliho Phoenixe. The Mirror bude na Jatkách78 uváděno od 25. do 28. dubna, více informací i vstupenky najdou zájemci zde.

Umělci z australského souboru společně s režisérem Darcym Grantem zkoumají koncept zábavy prostřednictvím jazyka současného cirkusu a divadla. „Ptají se, co je pro moderního člověka zábavné. Co chceme ukazovat světu? A je to něco, co chtějí ostatní vidět? Co znamená autenticita, zejména v době všudypřítomných obrazovek a neustálé sebeprezentace?“ přibližuje umělecký šéf Jatek78 Rostislav Novák ml.

Světová premiéra představení The Mirror proběhla v srpnu 2022 v berlínském Chamäleon Theatre, pro který Cirk La Putyka dříve na míru vytvořil představení Roots (2016) a Memories of Fools (2019). Z Berlína si také The Mirror přiváží nadšené recenze. „Australský soubor opět dokazuje, že patří k těm, kteří definují umění v žánru nového cirkusu,“ napsal Der Tagesspiegel. „Konceptuální zábava na vysoké umělecké úrovni. Současný cirkus ve své nejčistší podobě. Velký zážitek,“ lákal Berliner Morgenpost a ExBerliner zážitek ohodnotil: „Intimní a veselé představení souboru Gravity & Other Myths je jedinečné.“

Soubor Gravity & Other Myths vznikl v australském Adelaide v roce 2009. Od té doby vytvořil šest vysoce ceněných představení, se kterými vystupoval v 34 zemích. Za svou tvorbu pravidelně získává prestižní ocenění a patří k předním světovým souborům nového cirkusu.

Gravity & Other Myths (Austrálie): The Mirror 25. – 28. dubna 2024, Jatka78

Křest N: Czechy. To nevymyslíš.

Zveme vás na křest knihy Czechy. To nevymyslíš. Polský autor nám ukazuje naši zemi tak, jak my ji nikdy vidět nedokážeme – zvenčí, přitom zasvěceně, s velkou znalostí faktů a s láskou.

S autorem knižní novinky Edice N Aleksanderem Kaczorowskim si v úterý 16. dubna od 19 hodin v Knihovně Václava Havla bude povídat vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský nejen o knize, ale také o vztahu Poláků a Čechů, o podobnostech a rozdílech mezi dvěma blízkými, ale občas dramaticky odlišnými sousedními zeměmi.