Být se státem v jedné firmě může být problematické, varuje analytik před Stanjurovým nápadem poslat na burzu České dráhy

Ministr financí Zbyněk Stanjura na kongresu ODS znovu oživil myšlenku částečné privatizace Českých drah. Ta se v posledních letech vynořuje napříč vládami, nikdy ale nedosáhla konkrétního rozuzlení. České dráhy jsou jednou z největších tuzemských firem. Není tak zřejmé, jaká část by mohla na burzu zamířit a co by se od emise akcií očekávalo. Analytici oceňují snahu na povzbuzení kapitálového trhu. Upozorňují ale na specifickou pozici Českých drah (ČD) i dosavadní kroky státu směrem k polostátní energetické skupině ČEZ.