Dokážete mě vystát? ptá se Beyoncé. Na novém albu se z popové divy stala kovbojkou

Zpěvačka Beyoncé se na novém albu zaměřila na country jako téměř výlučně bělošský žánr a testovala, co všechno se s ním dnes dá dělat. Svým způsobem přinesla i etnomuzikologický výzkum přetavený do vlastní tvorby.

Stále je to Beyoncé, ale zároveň jako by to byla úplně jiná zpěvačka.

Jasně k tomu odkazuje už titulními fotografiemi ze dvou posledních alb. Jsou to portréty jezdkyně na koni s identickým tmavým pozadím. Zatímco na první pózuje spoře oděná na stříbrném zvířeti – holografu, na druhém sedí v rodeo oblečení na vzácném lipicánovi.

Už jen pátráním po výchozích referencích a dekódováním vizuálů předposledního alba Rennaissance (2022) i novinky Cowboy Carter můžete strávit dost času. Při poslechu to platí ještě víc. Každé album má několik rovin a několik vrstev. Je tu co rozebírat, jak hudebně, tak v textech.

Základní informace je, že Beyoncé pokračuje ve své trilogii s druhou částí, ve které se pustila do jiného žánru. Po poctě černošským průkopníkům elektronické taneční hudby sáhla po country.

Ve skutečnosti je to komplikovanější. Propracovanější, pestřejší. A zároveň je to i větší výzva. Áčkový světový pop ve verzi XXL. Výrazné dílo tematizuje zajímavé otázky a je plné popkulturních odkazů.

McCartney a Dolly Parton

„Doufám, že tato hudba je zážitkem a že vytváří další cestu, na které můžete zavřít oči, začít od začátku a nikdy nepřestat. Toto není country album. Toto je