Cirk La Putyka oslaví patnácté výročí představením Okamžik s 35 účinkujícími v režii Maksima Komara. Premiéra 2. května v šapitó Azyl78

Soubor Cirk La Putyka oslaví patnácté výročí od 2. do 25. května v šapitó Azyl78 na pražském holešovickém Výstavišti premiérou nového představení Okamžik. Velkolepou podívanou, rozsahem i výpravou volně navazující na úspěšné Cesty, zkouší finský režisér Maksim Komaro s 35 účinkujícími – dlouholetými členy souboru, ukrajinskými studenty i mladými akrobaty a tanečníky ze studia Young Blood doplněnými o živou kapelu CLPBND.

Tvůrci slibují vedle mnoha vrcholných cirkusových disciplín v nezvyklém provedení také ty, které ještě diváci v představeních Cirku La Putyka neměli možnost vidět. A navíc některá překvapení jako odkazy na inscenace z patnáctileté historie souboru nebo známé herce v nečekaných rolích. To vše prodchnuté poetikou, magií, obrazy a humorem, které fanoušci znají z domácích inscenací režiséra Maksima Komara, uměleckého šéfa finského souboru Circo Aereo a jedné z nejdůležitějších osobností evropského novocirkusového divadla. Okamžik bude v Azylu78 uváděn do 25. května, kdy jej po několika dnech vystřídá úspěšná hudebně-taneční adaptace Kiplingovy Knihy džunglí Marka Ivanoviće a Matěje Formana. Více informací na www.laputyka.cz, vstupenky jsou k dostání na webu souboru nebo v síti GoOut.cz.

„Okamžik je dárkem nejen pro tvůrčí tým, ale hlavně pro všechny diváky, kteří jsou s námi po celých těch patnáct let. Děkujeme jim, bez nich by to nedávalo smysl. Mohou se těšit na barevný svět, ve kterém se chceme bavit společně s nimi,“ zdůrazňuje na úvod principál souboru Rostislav Novák ml.

„Pro mě je smysl názvu ‚Okamžik‘ podobný, jako když se říká ‚celý svět v zrnku písku‘,“ vysvětluje režisér Maksim Komaro jméno představení a dále svoji asociaci rozvádí: „Mrknete a vše se v okamžiku promění. Jako kdyby se odhrnula opona a odhalil se vám svět fantazie a představivosti. Otevřete oči na zlomek sekundy a vidíte mnohem více, než zvládnete v tu chvíli pojmout. Když opět oči zavřete, tak se to vše pomalu míchá a prolíná v obrazech, které se vám vepsaly do mysli.“

Z cirkusových disciplín návštěvníci v Okamžiku uvidí vzdušnou akrobacii, dynamickou pozemní akrobacii, žonglování, překvapivou hru a manipulaci s každodenními předměty, ukrainian swing, ukrainian bar, klauniádu, chůzi po skleněných střepech, teeterboard, skoky na trampolíně, tanec, balancování, improvizaci, výpravné kostýmy i trochu magie a vizuálního divadla. To vše doprovázené živou hudbou, která díky svému rozpětí od tradiční „putykářské“ po elektronickou propojí minulost, přítomnost a budoucnost. Na vzniku představení se vedle režiséra podílí řada renomovaných tvůrců – například Jan Rosén, jeden z nejslavnějších evropských trenérů dynamické akrobacie a skoků na teeterboardu, nebo finská vzdušná choreografka Ilona Jäntti a další.

„Věřím, že diváci zažijí překvapení, údiv a pocity zázraku. Uvidí, že cirkus má stále co nového nabídnout. Také doufám, že opustí šapitó s povznášejícími dojmy. Že může existovat trocha magie a kouzel všude okolo nás,“ říká Komaro, který se souborem Cirk La Putyka od roku 2010 nazkoušel představení Slapstick Sonata, Play, Batacchio, Isole, Kaleidoscope a Senses.

Na otázku, zda a jakým způsobem bude Okamžik reflektovat patnácté výročí souboru Cirk La Putyka, Komaro odpovídá: „Mým cílem je vměstnat celou patnáctiletou historii do tohoto ‚okamžiku‘ – ‚mrknutí oka‘. Během večera se nějakým volným způsobem objeví všechna předchozí představení. Na druhou stranu vytvářím zcela nové dílo, které se bude dít právě teď a tady. S otevřenou náručí směrem do budoucnosti. Takže jestliže někdo přijde poprvé na Cirk La Putyka, tak to vůbec nevadí – během celého večera uvidí spoustu překvapení.“

Maksim Komaro patří k předním osobnostem současného evropského nového cirkusu, začínal s ním před 44 lety. Co mu osobně přináší práce na nových projektech? „Můj přítel Daniel Gulko říká, že jako režisér nejsem experimentální, ale zážitkový. Pro mě je důležité, aby každý další projekt přinesl něco nového a překvapivého také mně. Rád zapracovávám flashbacky z předchozích děl, rád využívám některé starší postavy, obrazy, scény a situace. Zároveň ale chci zažít i já sám něco nového. Zvláště když jde o cirkus. Je velmi důležité vzájemně se překvapovat a šokovat každý den, aby nezmizela vášeň,“ uzavírá Komaro.

