Byla společenským zrcadlem posledních třiceti let – ale Iveta Bartošová byla především člověk. Ač ji tak dobová média bohužel nevnímala. Poměrně jasná myšlenka, kterou jsem si ovšem formulovala až během práce na dokumentu o ženě, jejíž desáté výročí smrti si letos v dubnu připomínáme. Tento Punčák je o spolupráci na dokumentární sérii Málo mě znáš, kterou aktuálně uvádí Voyo. Od 5. května bude k vidění i na Nově.

Jako by vám do půllitru žluté limonády někdo hodil sedativa. Nikdy nebudeme s jistotou vědět, jaká byla Iveta Bartošová

Když mě režisér Tomáš Klein oslovil ke spolupráci na přípravě dokumentární minisérie o životě Ivety Bartošové, nebyla jsem vůbec přesvědčená. Ani ne tak o tématu, jako sama o sobě.

Měla jsem za sebou podcastovou sérii o ženách pro platformu Audiotéka, v ženských tématech jsem byla docela pohroužená a i přes prvotní imposter syndrom v tom bylo ještě něco docela jiného – ostych, možná strach.

Ne z nábožné úcty, kterou někdy k celebritám a idolům můžeme chovat (a kterou jsem se během let naučila odložit a nikoho si příliš neidealizovat), ale ze zvláštního pocitu selhání. Z pachuti něčeho, o čem se sice mluví, ale možná by nemělo. Rozhodně ne tak, jak to bylo zvykem v době, kdy jsem Ivetu Bartošovou v jejích posledních letech skrze především bulvární média vnímala.

Během dramaturgických diskuzí a rozhovorů s přáteli i lidmi, které jsme pro dokument zpovídali, jsem přišla na to, že jde o pocit často sdílený a pro mileniály generační.

Mileniálové a reflexe příběhu Ivety Bartošové

Moje generace vnímala Ivetu Bartošovou