Studio N: Írán vs. Izrael. Je Blízký východ na pokraji katastrofy?

Írán v noci na neděli udělal to, co ještě nikdy předtím: vůbec poprvé přímo zaútočil na Izrael. Nikdy ve své historii nečelil židovský stát tak masivnímu vzdušnému útoku, stejně jako nikdy ve své historii Írán podobným způsobem neprovedl rozsáhlý válečný úder proti jiné zemi. Izraelci úder očekávali a drtivou většinu íránských raket a dronů zlikvidovali. Proč Írán drony vyslal? A vyhrotí se konflikt do globálních rozměrů? Hostem Filipa Titlbacha je Matouš Horčička, analytik Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Írán.