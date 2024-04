Aby dědeček mohl zůstat doma. Na jakou péči mají rodiny nárok a kolik stojí?

Deník N odpovídá na nejčastější otázky k péči o lidi, kteří už nejsou soběstační, ale chtějí zůstat v domácí péči (tuto variantu preferuje většina respondentů).

Kdo má na terénní pečovatelskou službu nárok?

Rodiny se dostávají do nepříjemné situace většinou náhle. Senior je dlouho samostatný a soběstačný, sice ve vyšším věku, ale zdravý. Když přijde úraz nebo nemoc, nejsou na to rodiny připravené. Problém je o to větší, že často potřebují pomoc ihned. Například po příchodu z nemocnice, po operaci nebo po úraze.

„Obecně platí, že pečovatelskou službu lze poskytnout tehdy, když žadatel potřebuje pomoc druhé osoby, není k dispozici jiný zdroj podpory a žadateli hrozí sociální vyloučení, tedy bez pomoci služby nebude moci žít běžný život,“ říká předseda Institutu sociální práce Jakub Čtvrtník.

Nárok na pečovatelskou službu tak má každý, u koho se prokáže snížená soběstačnost – ať už z důvodu věku, zdravotního problému, chronického onemocnění, nebo postižení.

Jak se zkoumá míra nesamostatnosti?

Do rodiny přijde pracovník pečovatelské služby. „Na schůzce v domácnosti vždy jedná se zájemcem, případně i s dalšími blízkými osobami. Rozhodnutí, zda má dotyčný nárok na poskytnutí sociální služby, udělá