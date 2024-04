Jak ochránit nebe nad Ukrajinou. Rozebíráme, co by musel udělat Západ, aby se Rusku ubránila jako Izrael před Íránci

Poté co Izrael zveřejnil ohromující statistiku úspěšnosti protivzdušné obrany, když spolu se spojenci zničil prakticky všechny drony a střely vyslané rozzlobeným Íránem, ozvala se Ukrajina.

Země, která už přes dva roky čelí tomu, co potkalo Izrael – nikoliv s takovou jednorázovou intenzitou, zato dlouhodobě. Loni v prosinci počítadlo ukazovalo, že čelila už 7400 raketám a 3700 šáhidům (dronům).

„Svět má vše potřebné k zastavení jakýchkoliv střel, šáhidů a dalších forem teroru. Chce to jen rozhodnutí vedoucí k obnovení skutečné a trvalé bezpečnosti,“ tweetoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. A přidal snímky budov zničených Rusy ze vzduchu.

The world has everything necessary to stop any missiles, "Shahed" drones, and other forms of terror. It only requires the decisions that can restore true and lasting security.

Ukraine can defeat Russian terror, protect its own life and the life of the entire Europe and other… pic.twitter.com/8vGjxoBAOK

