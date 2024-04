Umělci se brání proti hudbě vytvářené pomocí umělé inteligence. Je ji možné využít i kreativně?

Za poslední rok jsme si mohli všimnout, co všechno v hudbě dokáže umělá inteligence (AI). I díky ní se na podzim objevil nový singl od dnes už neexistujících Beatles, písnička Now and Then.

Kanadský rapper Drake zase „nahrál“ nový duet Heart on My Sleeve se zpěvákem The Weekndem. Nabral miliony zhlédnutí, i když se později ukázalo, že šlo o podvrh vytvořený s pomocí AI. Skladbu, která se nijak neodlišovala od originální rapperovy produkce, sociální sítě rychle stáhly.

Na YouTube se mezitím začaly objevovat tisíce skladeb vytvořených umělou inteligencí. V Anglii vzbudil rozruch projekt Aisis, v jehož rámci dva hudebníci natrénovali AI, aby hlasem Liama Gallaghera nazpívala jejich písničky. Ty měly překvapivě velký úspěch, dokonce s požehnáním samotného zpěváka.

AI v tomto směru otevřela kopec nových možností. Stačilo si položit jednoduchou otázku. Co kdyby