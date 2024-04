Našel si přes seznamku Rusku, oženil se a žije spokojeně v Soči. „Militarizaci tady necítím“

Během studia farmacie se začal učit rusky. Na Východě si chtěl najít i přítelkyni, protože tamní dívky se mu zdají „milé, pečlivé, přirozeně ženské“. Podařilo se mu to na ruské seznamce Rusdate, „na které Rusky hledají Rusy žijící v zahraničí nebo cizince, kteří zase hledají Rusky“.

Nakonec si v Rusku našel i práci, ačkoli to pro cizince není jednoduché, as přítelkyní, nyní už manželkou pocházející z Moskevské oblasti se v červnu přestěhovali do Soči.

O politice se v Rusku s nikým nemluví, vedoucí v práci mu na rovinu řekl, že je to zakázáno. Rusové jsou však k němu podle jeho slov srdeční a přátelští i přesto, že přišel ze země, kterou má Kreml na seznamu nepřátel. Slováci podle něj milí nejsou.

„Když někomu řeknu, že žiju v Rusku, drtivá většina lidí mi říká, že jsem kolaborant, nepřítel Slovenska, jak si dovoluju žít v Rusku a mít manželku Rusku. My žijeme ve svobodné společnosti, každý si může žít, kde chce, podporovat, co chce, pokud dodržuje zákony,“ říká.

Nemyslí si, že v Rusku žije v nesvobodné společnosti bez plurality názorů. „Můžete mít svůj názor, ale na co ho budete všem povídat?“

V rozhovoru příliš nerozebíráme politiku, protože nás předem upozornil, že se k tomuto tématu vyjadřovat nechce, ale dodal, že je proti ruské válce na Ukrajině.

Patrik Kušnír v rozhovoru mluví o tom:

jak si v Rusku hledal práci, jaká tam je byrokracie a zda se z platu dá důstojně žít;

jak Rusové reagují, když řekne, že je ze Slovenska;

že i Rusové chtějí, aby co nejdříve skončila válka, neboť tam umírá mnoho ruských mužů, ale nechtějí ji prohrát, neboť jsou velcí vlastenci;

že jsou hrdí na svou zemi a kulturu, ale muži ženám nedarují knihy, nýbrž něco drahého;

že v Rusku se o politice nemluví, názory se nevyjadřují.

Odkud jste a jak váš ruský příběh začal?

Jsem z východního Slovenska, z vesničky Sačurov nedaleko Vranova nad Topľou. Vychodil jsem chemickou průmyslovku v Humenném a můj sen byl studovat farmacii. V České republice v té době brali bez přijímaček, tak jsem šel studovat do Hradce Králové.

Ve volném čase mě velmi bavilo učit se cizí jazyky. Učil jsem se angličtinu a trochu němčinu, ale němčina se mi přestala líbit. V té době jsem měl spolubydlícího z Kazachstánu, který mluvil anglicky, kazašsky a rusky.

Mně se ruština vždy líbila, tak jsem si řekl, že se ten jazyk naučím. Začal jsem si tedy i hledat kamarády z Ukrajiny a Ruska a také cestovat. Dokončil jsem školu, a přestože se mi v Česku líbilo, bylo na mě až příliš liberální, tak jsem šel dělat doktorát z farmakologie do Martina.

Našel jsem si přítelkyni Ukrajinku a procestoval jsem s ní celou Ukrajinu. Byla z Luhanska, takže jsem ten region měl možnost vidět v době války na Donbasu, před invazí Ruska (ruská vojenská invaze na ukrajinský Donbas probíhala průběžně i v tu dobu, mezi lety 2014-2022, pozn. Deníku N).

Jak jste vnímali válku na Donbasu a jak ji vnímala vaše bývalá přítelkyně?

Bývalá přítelkyně byla rusky mluvící, ale nenáviděla Rusy, protože to, co viděla v Luhansku a co si prožili, bylo strašné. Její máma tam bývala sama, neboť přítelkyně se přestěhovala do Užhorodu, kde jsme se setkávali.

Já jsem na Donbas poprvé jel v roce 2018, tedy v době, kdy už byly Luhanská oblast a Doněcká oblast obsazeny separatisty. Jeli jsme na týden navštívit přítelčina dědečka, který bydlel v městečku Hirske nedaleko Lysyčansku v Sěvěrodoneckém okrese. Cestovali jsme tam 32 hodin vlakem přes celou Ukrajinu, přijeli jsme asi ve čtyři ráno, dědeček nás čekal ve svém žigulíku. Projeli jsme pár blokpostů, kde byli vojáci a zábrany, ukázali jsme pasy a jeli jsme dál.

Čekal jsem, že po městě budou běhat vojáci a bude se tam střílet, ale bylo to tak, že se ostřelovali někde na poli a do města nic nepřišlo. Většinou to šlo z ukrajinsky kontrolované strany na tu, kterou kontrolovali separatisté, takže doma to brali tak, že „jde to od nás, všechno v pořádku“. Jednou to přišlo od nich k nám, a tehdy se normálně země zatřásla. Vyšel jsem ven z bytovky a děti hrály na ulici fotbal. Raketa bouchla nedaleko, země se zatřásla, a děti jen zhodnotily, že nás zase bombardují, a hrály dál, jako kdyby se nic výjimečného nedělo. S přítelkyní jsme se šli projít a dědeček nám řekl, abychom šli jen po ulici, protože jinde mohou být miny.

V roce 2019 jsme se rozešli, v té době jsem byl na stáži v Moskvě. Moskva byla můj sen.

Proč byla Moskva vaším vysněným městem? A odkdy?

Od té doby, co jsem se začal učit rusky. Když se začnete učit nějaký jazyk, tak chcete jet do té země a poznat místní lidi. Chtěl jsem poznat ruskou