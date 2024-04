„Opravdu to sníš celé?“ Club Zero je roztěkanou satirou o stravovacích trendech a radikalizaci mládeže

Do českých kin vstoupil film Club Zero, osmý snímek rakouské režisérky a scenáristky Jessicy Hausner. Nová učitelka v něm přichází do prestižní internátní školy, aby studentům ukázala nejnovější stravovací trendy. A jen sousto tu dělí urputné přesvědčení od fanatismu, ač režisérčino pojetí je leckdy poněkud sporné.