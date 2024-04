Státy uvádějí do pohotovosti armády, státníci vydávají mimořádná prohlášení

Izraelský premiér Netanjahu svolal mimořádné jednání válečného vládního kabinetu. Řekl, že „kdokoliv nám ublíží, tomu ublížíme my“.

„Čelíce velké výzvě, musíme jako národ a země ukázat jednotu. Jen společně zvítězíme,“ prohlásil ministr zahraničí Jisrael Kac.

Izrael uzavřel svůj vzdušný prostor, oznámilo ministerstvo dopravy.

V zemi se po zprávách o blížícím se íránském útoku začaly tvořit kolony aut před čerpacími stanicemi.

