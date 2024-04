Volební dárečky dávat nebudeme, říká Stanjura

Ministr financí Zbyněk Stanjura by nejraději zrušil ministerstvo pro místní rozvoj a spojil dopravu s rezortem průmyslu a obchodu. Řekl to na kongresu ODS, kde obhájil post prvního místopředsedy. S ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti), který byl na kongresu jako host, si to pak podle Stanjury vysvětlovali ve zprávách.