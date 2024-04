Prozápadní vláda není samozřejmost, nechci, aby se Česko sklánělo před Moskvou, prohlásil Fiala. ODS povede další dva roky

Premiér Petr Fiala povede ODS do dalších voleb jako předseda. Členové strany jej na kongresu v Ostravě potvrdili ve funkci 424 hlasy z 503 odevzdaných. Lidem i občanským demokratům Fiala slibuje západní směřování i lepší budoucnost bez vlivu Ruska i šéfa ANO Andreje Babiše.

Fiala neměl vyzyvatele, přesto získal méně hlasů, než na minulých stranických kongresech. Podpořilo ho 424 delegátů z 503, kteří odevzdali hlas. Výsledek mu nicméně garantuje další šanci dovést stranu k volebnímu úspěchu.

„Slibuji, ze dodržím to, k čemu jsem se zavázal v kandidátském projevu, řekl Fiala po oznámení výsledků volby.

„Pojďme do společných bojů a také je společně vyhrajeme,“ dodal.

Před dvěma lety byl výsledek Petra Fialy přesvědčivější. Půl roku po vyhraných sněmovních volbách získal 510 hlasů z 510 platných. Spokojený je ale podle svých slov i nyní.

„Určitě je to přes 80 procent hlasů a to je velmi silný mandát. Jsem deset let v čele ODS, byl jsem zvolený pošesté, máme za sebou těžké roky ve vládě ale současně roky úspěšné. Je logické, že někdo vyjádří svým hlasováním nějaký jiný názor,“ zhodnotil Fiala slabší mandát.

Ten nicméně dle očekávání opět dostal, navzdory tomu, že část členů