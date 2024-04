Většina z nás chce zkrátka na své otázky znát odpovědi – a jakmile je nemáme, je nám z toho nepříjemně. Proč je nejistota tak strašidelná? A co získáme, když se jí přestaneme tolik bát?

Nejistotě nejspíš křivdíme. A je to velká škoda

Téma nejistoty si novinářku a spisovatelku Maggie Jackson takříkajíc našlo. Autorka právě začínala psát svou třetí knihu, ve které se chtěla zabývat digitální dobou, a nejistotu plánovala rozebírat jen v první kapitole. Rychle si ovšem uvědomila, že je to téma, které si prostoru zaslouží mnohem víc.

Zrovna vroucí vztah tehdy Jackson k nejistotě neměla. Tak jako mnozí další, i ona o ní měla následující představu: Je to něco, co bychom se měli snažit v životě omezit, vyhýbat se tomu a utnout to tak rychle, jak jen je možné. S hodinami strávenými zkoumáním starých filozofických přístupů i nejnovějších neurovědeckých výzkumů se u ní ale posiloval pocit: Nejistotě nejspíš křivdíme.

Knihu o digitální době nakonec Jackson vůbec nenapsala – místo toho vznikl titul právě o nejistotě. Jackson v něm tvrdí: Na nejistotu se dnes nedokážeme dívat v její celistvosti. A to je velká škoda.

Je to proces, ne stav

Nejprve je třeba