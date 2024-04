Politická Pointa N: Kongres ODS potvrdí Fialu ve funkci. Udělají totéž i voliči?

Místo toho, aby premiér Petr Fiala plnil sliby, které dal lidem v kampani v roce 2021 a které jsou pro ně klíčové, snaží se hlavně o to, aby udržel vládu do konce volebního období. To mu v sobotu může stačit k obhajobě křesla předsedy ODS. Ale nemusí to stačit k tomu, aby v roce 2025 pro stranu znovu získal post premiéra. Zvlášť když se mu to napoprvé podařilo díky tomu, že zhruba 900 tisíc hlasů propadlo.

V sobotu pořádá ODS v Ostravě 31. kongres. Bude na něm volit nové vedení, které stranu pravděpodobně bude řídit ve volbách na podzim 2025. Nechystají tu žádné velké překvapení, nebo snad dokonce dramatickou změnu. Na post šéfa znovu kandiduje pouze Petr Fiala a i o pozici prvního místopředsedy se uchází současný držitel tohoto titulu Zbyněk Stanjura.

Většinu míst řadových místopředsedů obhajují a pravděpodobně i obhájí ministři Martin Baxa, Martin Kupka či europoslanec Alexandr Vondra.

O poslední volné křeslo se s nominacemi ze sedmi krajů uchází