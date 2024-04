Boje v Myanmaru: junta ztrácí půdu pod nohama, její vojáci prchají a porážka stíhá porážku

Do půl těla nahý leží přitisknutý ke kamenité zemi: myanmarský voják, který přes hranici dezertoval do Bangladéše. Tři roky poté, co armáda uchvátila moc nad Myanmarem, má junta velké potíže. Ozbrojený odboj se spojil s etnickými povstalci a tvrdě tlačí na Min Aun Hlainův režim, od něhož se odvrací už i dříve vstřícné zahraničí včetně Číny. Armáda je v rozvratu. Ale pořád má smrtící sílu.