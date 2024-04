Pravoslavná církev jako bezpečnostní hrozba. Alarmující situaci řeší úřady, kněží i zpravodajci

Deník N odhaluje, jak Rusko dokázalo do velké míry ovládnout českou pravoslavnou církev a jakou to může do budoucna znamenat bezpečnostní hrozbu. Podle odborníků a českých pravoslavných kněží je situace alarmující. Zabývají se jí i úřady a zpravodajské služby, protože prokremelská církev by mohla sloužit jako nástroj ruských zpravodajských služeb a vlivových organizací.

Příběh proměny české pravoslavné církve, která své kořeny odvozuje od slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, začal v roce 2014, kdy byl do jejího čela zvolen současný arcibiskup a někdejší agent komunistické Státní bezpečnosti Michal Dandár (krycí jméno Míša) – mimo jiné spolužák ruského patriarchy Kirilla z ruské Leningradské duchovní akademie.

Vývoj urychlila ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Z napadené země přišly do Česka statisíce uprchlíků, včetně některých pravoslavných kněží. Jenže tito duchovní, které arcibiskup v církvi přijal a některé uplatnil i ve vedení církve, spadají pod Rusku loajální ukrajinskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu, tedy přímo pod Putinova spojence patriarchu Kirilla. A tito nově příchozí kněží získávají v české církvi stále větší vliv.

Deník N o současné proměně druhé největší české církve mluvil s řadou českých duchovních nebo s lidmi ze státní správy, kteří danou situaci sledují.

„Všichni ti proruští působí v Praze. Je to pro nás dost bolestivé. Například když vidím