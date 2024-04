Režisérka Daniela Špinar se svým týmem připravila pro vršovický Vzlet pohybově-obrazovou inscenaci vycházející z nezveřejněných deníků Petra Lébla

Fascinující tvůrce, režisér, scénograf a jeden z nejvýraznějších autorů českého divadla 90. let. Inscenace Objal mě bůh a nic nezamířila do Vzletu náhodou. Velký sál Vzletu svým interiérem připomíná autorům někdejší dopravní podniky, v nichž Lébl v 80. letech začínal jako amatérský divadelník. Později se jako umělecký šéf Divadla Na zábradlí zapsal do historie českého divadla jako průkopník postmoderního přístupu k umění a jako jedna z nejvýznamnějších osobností divadla 90. let u nás.